Cienciano se ‘burló’ de Atlético Mineiro luego de ganarle en Cusco por la Copa Sudamericana 2026: “El fútbol de papá”

Cienciano alcanzó la cima del Grupo B superando al Atlético Mineiro con un gol de Neri Bandiera y provocó un cruce digital entre hinchadas al publicar una ingeniosa imagen de sus mascotas en redes sociales tras el partido (Cienciano)

En una noche vibrante en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cienciano derrotó por la mínima diferencia a Atlético Mineiro, consolidándose como líder del Grupo B de la Copa Sudamericana con siete puntos.

El equipo dirigido por Horacio Melgarejo desplegó una estrategia ofensiva desde el inicio, presionando alto y generando peligro en el área rival. El tanto de la victoria llegó a los 30 minutos, tras un certero cabezazo de Neri Bandiera que venció al arquero Éverson y sentenció el partido.

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El conjunto cusqueño mantuvo el control durante el complemento, resistiendo los intentos del equipo brasileño y asegurando una victoria clave para sus aspiraciones internacionales.

Tras el encuentro, la celebración no quedó solo en el campo: un mensaje en redes sociales de Cienciano, acompañado de una imagen alusiva a las mascotas de ambos equipos, intensificó la rivalidad y generó repercusión entre los hinchas.

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El triunfo en Cusco: dominio local y eficacia ofensiva

En la altura de Cusco, Cienciano impuso ritmo y carácter para doblegar a Atlético Mineiro, con un juego directo y eficaz que encontró en Neri Bandiera la llave perfecta para marcar diferencias. (Cienciano)

El escenario cusqueño fue testigo de una propuesta táctica efectiva por parte de Cienciano. Desde el pitazo inicial, el equipo peruano asumió la iniciativa y buscó vulnerar la defensa visitante a través de centros y remates de media distancia. La recompensa llegó cuando Neri Bandiera anticipó a la zaga brasileña y, con un cabezazo preciso, marcó el único gol del partido. “Aprovechamos bien la oportunidad que se presentó, sabíamos lo que significaba ganar en casa”, declaró Bandiera al término del encuentro.

Atlético Mineiro, que enfrentó dificultades para adaptarse a la altitud y alineó a varios jugadores jóvenes, intentó reaccionar, pero encontró resistencia en la defensa comandada por Ítalo Espinoza. El arquero local se mostró seguro ante los disparos visitantes, mientras que la línea defensiva neutralizó los avances del ‘Galo’, que no pudo capitalizar sus pocas oportunidades de gol.

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Rivalidad digital: el mensaje de Cienciano y la reacción de los hinchas

Tras el pitazo final, Cienciano trasladó la victoria al terreno digital con un mensaje provocador que desató entusiasmo entre sus hinchas y encendió la rivalidad con Mineiro. (Atlético Mineiro)

El pitazo final no marcó el cierre del enfrentamiento. En las redes sociales, Cienciano difundió una imagen en la que su emblemática mascota, el burro, aparece derribando al gallo de Atlético Mineiro.

La publicación fue acompañada por la frase “o papai ganhou”, haciendo referencia al apodo tradicional del club peruano. El mensaje, “Desculpe, é assim que é o futebol do papai”, fue ampliamente compartido y generó miles de interacciones en plataformas digitales.

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La reacción no tardó entre los seguidores del cuadro imperial y aficionados peruanos, quienes celebraron la victoria y la originalidad del mensaje. La publicación se volvió viral, sumando repercusiones tanto en Perú como en Brasil, y reforzando la rivalidad deportiva entre ambas instituciones, que en la temporada anterior habían empatado sus dos compromisos sin goles.

Panorama del Grupo B y próximos desafíos para el equipo cusqueño

Con siete puntos y el liderato en mano, Cienciano se proyecta con ambición en la Sudamericana, mientras se prepara para un nuevo desafío que pondrá a prueba su regularidad. (Cienciano)

Con esta victoria, Cienciano suma siete puntos en tres partidos y se posiciona en lo más alto del Grupo B, mientras que Atlético Mineiro permanece con tres unidades. El equipo dirigido por Horacio Melgarejo mantiene su invicto en la competición y fortalece su candidatura para avanzar a los octavos de final.

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La siguiente cita para el club cusqueño será ante Academia Puerto Cabello de Venezuela, el martes 5 de mayo en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia, a partir de las 19:30 horas (00:30 GMT).

El entrenador Melgarejo destacó la importancia de sostener el nivel mostrado: “Cada partido en la Sudamericana nos exige al máximo, pero confiamos en el trabajo del grupo”. La plantilla ha demostrado capacidad para adaptarse a distintos contextos y aprovechar la localía como un factor diferencial frente a rivales internacionales.

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Atlético Mineiro, por su parte, buscará recomponer su camino en las próximas jornadas, tras un encuentro donde la expulsión de Ángelo Preciado condicionó su desempeño en la segunda mitad. El resultado en Cusco deja abierta la disputa por la clasificación, con Cienciano como referente del grupo y la expectativa de mantener el ritmo competitivo en el certamen continental.