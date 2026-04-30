“Tenían cara como si hubiéramos perdido 8-0”: DT de Cienciano explicó su enojo con la prensa tras vencer a Atlético Mineiro

Horacio Melgarejo, DT del 'papá' contó las razones detrás de su molestia con la prensa local tras victoria ante Atlético Mineiro. (Video: DENGANCHE)

El entrenador de Cienciano, Horacio Melgarejo, rompió su silencio tras el tenso cruce que protagonizó con periodistas luego de la victoria ante Atlético Mineiro por la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026. En una entrevista con el programa de YouTube ‘Mano a Mano’, el técnico explicó los motivos de su reacción y apuntó directamente contra la actitud de la prensa local.

Melgarejo inició su descargo revelando que su molestia comenzó desde el inicio de la conferencia de prensa en Cusco. “Primero me molestó que cuando llego a la conferencia digo ‘buenas noches’ y nadie me saluda. Esto es la educación. Me siento y les miro las caras, unas caras de c*** que parecía que habíamos perdido ocho a cero”, expresó con evidente incomodidad.

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El estratega argentino consideró que el ambiente estaba cargado desde antes de las preguntas, lo que lo llevó a adoptar una postura defensiva. “Estaban esperando para matarme, pero bueno, yo eso lo aguanto. Yo acepto que me critiquen, que hablen mal de mí, que digan que soy mal entrenador, que pueden tener razón. Pero lo que no voy a aguantar a nadie en este mundo es que no valoren el trabajo y el esfuerzo que hacen mis jugadores”, afirmó.

Uno de los ejes centrales de su declaración fue la férrea defensa de su plantel. Melgarejo dejó en claro que su principal incomodidad no radicó en las críticas personales, sino en lo que considera una falta de reconocimiento al esfuerzo del equipo, que tras la victoria ante Atlético Mineiro se consolidó en el primer lugar del Grupo B de la competencia continental.

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Horacio Melgarejo durante el Cienciano vs Atlético Mineiro por Copa Sudamericana 2026. Crédito: Prensa club

“Mis jugadores son mis 26 hijos hoy. Y no voy a permitir que gente que no sé si es periodista o no, no valoren o no rescaten el esfuerzo de lo que están haciendo”, sostuvo. Además, remarcó el contexto en el que sus dirigidos lograron imponerse a un rival de jerarquía internacional.

“Saben de las carencias que tenemos nosotros en muchos aspectos y que le ganamos a un equipo que gasta 40 millones de dólares por año en jugadores y que ni siquiera uno me diga: ‘Lo felicito’”, añadió, evidenciando su malestar por la falta de reconocimiento tras un resultado que consideró significativo.

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Críticas al nivel de las preguntas

El técnico también cuestionó el enfoque de las preguntas realizadas durante la conferencia de prensa en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Según relató, desde el primer momento percibió una intención crítica que no tomó en cuenta el contexto del partido.

“Directamente fueron al cuchillo. Y a mí también. No se olviden que yo soy argentino italiano y me corre una sangre bastante caliente por el cuerpo”, manifestó, dejando entrever que su reacción también estuvo influenciada por su personalidad.

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En esa línea, detalló la consulta que detonó su respuesta. “La primera pregunta fue: ‘Profe, la verdad que se ganó, pero jugaron contra un equipo B con uno menos. Podrían haber hecho más goles’. Me enojé, le contesté como se le tiene que contestar, pero el segundo y tercer periodista me preguntaron lo mismo”, explicó.

Melgarejo no solo cuestionó la intención, sino también la preparación de algunos comunicadores para un partido de esta magnitud. “El cuarto periodista no sabía cómo se llamaba el entrenador de Mineiro. Así que no joda. Vamos a prepararnos, si no, estamos jodidos”, disparó, en una de sus declaraciones más duras.

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El episodio refleja la tensión existente entre el comando técnico de Cienciano y parte de la prensa local, incluso en un contexto positivo desde lo deportivo. Pese al triunfo que dejó al equipo en una posición expectante en la Copa Sudamericana, el foco también se trasladó a lo ocurrido fuera del campo.