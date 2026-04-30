Ocho referentes de la danza fueron reconocidos como Personalidades Meritorias de la Cultura por su labor en enseñanza, investigación y difusión

El Ministerio de Cultura del Perú realizó una ceremonia por el Día Internacional de la Danza. Difusión

El reconocimiento público a quienes sostienen y transmiten las expresiones culturales forma parte de las políticas culturales que buscan dar visibilidad a trayectorias consolidadas en distintas regiones del país. En ese contexto, el Ministerio de Cultura del Perú realizó una ceremonia oficial en la que distinguió a figuras y colectivos vinculados al ámbito de la danza, en coincidencia con el Día Internacional de la Danza.

La actividad se desarrolló en la sede central del sector Cultura y reunió a artistas, docentes e investigadores que, desde diferentes disciplinas, contribuyen a la continuidad de prácticas escénicas tradicionales y contemporáneas. El reconocimiento se formalizó mediante resoluciones ministeriales que respaldan el valor cultural del trabajo desarrollado por los homenajeados.

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La distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura constituye un mecanismo institucional que visibiliza aportes sostenidos en el tiempo. En esta edición, el énfasis se centró en la transmisión de conocimientos, la investigación y la difusión de repertorios vinculados a identidades regionales del Perú.

Reconocimientos individuales con enfoque regional y pedagógico

Se otorgó la distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura a artistas y colectivos. Difusión

Entre las personas distinguidas figura Juana Deifilia Fernández de Malpartida, reconocida mediante la Resolución Ministerial N.° 127-2026-MC por su trabajo en el rescate, investigación y difusión de danzas del departamento de Ayacucho. Su labor se vincula con procesos de documentación y enseñanza que permiten la continuidad de repertorios locales.

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A través de la Resolución Ministerial N.° 128-2026-MC, se otorgó la distinción a Cristina Natali Velarde Chainskaia, cuya trayectoria incluye labores como maestra, coreógrafa e investigadora en artes escénicas. Su aporte se ubica en la formación académica y el desarrollo de propuestas coreográficas.

Margarita Paico Nieto recibió el reconocimiento mediante la Resolución Ministerial N.° 129-2026-MC. Su trabajo se centra en la enseñanza y difusión del canto de jarana y la marinera limeña, prácticas vinculadas a la cultura viva. En la misma línea, Eduardo Israel Gago Mago fue distinguido por la Resolución Ministerial N.° 130-2026-MC por su desempeño como cultor, director y docente en danza folclórica.

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Trayectorias en formación, innovación y difusión

Rosie Schottland Bitterman fue reconocida mediante la Resolución Ministerial N.° 131-2026-MC por su labor como maestra y directora artística, así como por la incorporación de enfoques metodológicos en la enseñanza del ballet. Su trabajo incluye procesos de formación que articulan técnica y pedagogía.

Por su parte, Miguel Ángel Figueroa Núñez recibió la distinción a través de la Resolución Ministerial N.° 132-2026-MC. Su trayectoria comprende actividades como docente, coreógrafo, ponente y capacitador, con énfasis en la difusión de manifestaciones culturales del departamento de Puno.

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Agrupaciones reconocidas por investigación y puesta en valor

Los reconocimientos se formalizaron mediante resoluciones ministeriales. Difusión

El reconocimiento también incluyó a organizaciones culturales. La Peña Artístico Cultural Huaytará Arqueológico Pacha, conocida como Asociación Cultural “PACHA PERÚ”, fue distinguida mediante la Resolución Ministerial N.° 133-2026-MC por su trabajo en la investigación, preservación y difusión de danzas y músicas tradicionales.

Asimismo, el Taller de Danzas Folklóricas “Todas las Sangres” recibió la distinción a través de la Resolución Ministerial N.° 134-2026-MC. Su labor se orienta a la difusión del folclore peruano, con especial atención a géneros como la marinera norteña, el tondero y la marinera limeña.

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Valoración institucional del legado artístico

Durante la ceremonia, se destacó el trabajo sostenido de los homenajeados en la transmisión de saberes, técnicas y estilos a nuevas generaciones. La actividad incluyó referencias a la importancia de estas prácticas en el fortalecimiento de diversas manifestaciones de la danza.

El Ministerio de Cultura señaló que este tipo de reconocimientos reafirma su compromiso con la promoción, valoración y salvaguardia de la danza en el país. También subrayó la relevancia de reconocer a maestras, maestros, creadoras y creadores que contribuyen a la continuidad de las expresiones culturales.

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La distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura se posiciona como uno de los principales reconocimientos otorgados por el Estado peruano a personas y organizaciones cuyo trabajo incide en el desarrollo cultural y en la diversidad cultural del país.