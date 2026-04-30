Perú

Pese a no ser un platillo nacional, el 38% de consumidores de fast food en Perú elige hamburguesas

El consumo de comida rápida en Perú sigue en expansión y revela cambios en los hábitos urbanos: las hamburguesas ganan terreno con una alta frecuencia semanal, un fuerte impulso del delivery y una creciente presencia en experiencias gastronómicas

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A diferencia del pollo a la brasa, cuyo consumo tiende a concentrarse en una frecuencia mensual, las hamburguesas muestran una regularidad más sostenida.
A diferencia del pollo a la brasa, cuyo consumo tiende a concentrarse en una frecuencia mensual, las hamburguesas muestran una regularidad más sostenida. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Pese a no formar parte del recetario tradicional peruano, la hamburguesa ha logrado posicionarse como una de las opciones más elegidas dentro del consumo de comida rápida en el país. Su practicidad, accesibilidad y adaptación a distintos formatos de venta han contribuido a que gane terreno en un mercado dominado históricamente por propuestas locales. Hoy, el 38,0% de los consumidores de fast food en Perú la elige, ubicándola como la segunda alternativa más popular, solo por detrás del pollo a la brasa.

Este crecimiento se da en un contexto donde la comida rápida mantiene una presencia casi generalizada en los hábitos de consumo. De acuerdo con la encuesta de Pulso Ciudadano de Activa Perú, el 92,6% de los peruanos afirma haber consumido este tipo de alimentos. En este universo, que incluye desde pollo broaster y pizza hasta chifa y salchipapas, la hamburguesa ha logrado consolidar una participación relevante, impulsada tanto por el consumo presencial como por el auge del delivery.

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Hamburguesas: segunda opción en un mercado competitivo

Los resultados del estudio evidencian que el pollo a la brasa lidera ampliamente las preferencias con un 61,4%, mientras que las hamburguesas alcanzan un 38,0%. Más atrás se ubican el pollo broaster (33,8%), el chifa (33,1%) y la pizza (31,2%). Esta distribución confirma que, si bien la hamburguesa no es un plato de origen local, ha logrado insertarse con fuerza en la dieta urbana.

Un aspecto relevante es la frecuencia de consumo. A diferencia del pollo a la brasa, que suele consumirse principalmente una vez al mes, las hamburguesas presentan un patrón más constante. El 40% de los encuestados señala consumirlas semanalmente, mientras que un 39% lo hace con frecuencia mensual. Esta recurrencia está asociada a su disponibilidad en diversos puntos de venta, desde cadenas internacionales hasta negocios pequeños y carretillas.

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Consumo masivo impulsado por el delivery

Las cifras del canal digital permiten dimensionar la magnitud del consumo. Solo en plataformas de reparto se registraron cerca de 3,8 millones de pedidos de hamburguesas hace unos años, lo que representa únicamente una fracción del total del mercado. Si se suman las compras presenciales, el volumen anual podría escalar a decenas de millones de unidades.

La hamburguesa se convierte en protagonista global cada 28 de mayo, con celebraciones, promociones y nuevas recetas que reflejan la diversidad y evolución de este icónico plato en la cultura popular (El Economista)

El dinamismo también se refleja en el crecimiento reciente. En el último año, el consumo de hamburguesas aumentó alrededor de 30%, impulsado por cambios en los hábitos urbanos y la consolidación de aplicaciones de entrega. Además, la demanda se concentra en horarios específicos, especialmente durante las noches y fines de semana, lo que evidencia un patrón de consumo asociado al ocio y al tiempo libre.

En términos generales, el sector de comida rápida en Perú superó los USD 1.120 millones en 2025 y mantiene una tendencia de expansión sostenida. Dentro de este mercado, la hamburguesa se posiciona como una de las categorías clave, tanto por su versatilidad como por su capacidad de adaptación a distintos segmentos de precio.

Gasto promedio y diferencias por perfil

El estudio también arroja luces sobre el gasto de los consumidores. El ticket promedio por compra de comida rápida asciende a S/ 74 por ocasión. Sin embargo, existen diferencias marcadas según el nivel socioeconómico. Mientras el nivel A alcanza un gasto promedio de S/ 100, el nivel B registra S/ 72, el C S/ 56 y el D S/ 47.

Las variaciones también se observan por género y ubicación. Las mujeres reportan un gasto promedio mayor (S/ 79) en comparación con los hombres (S/ 68). Asimismo, en Lima el desembolso promedio es de S/ 78, mientras que en provincias se sitúa en S/ 69. Estas diferencias reflejan tanto la capacidad adquisitiva como la oferta disponible en cada zona.

Un fenómeno cultural en expansión: habrá un festival de la hamburguesa en Perú

El avance de la hamburguesa en el país no solo se mide en cifras de consumo, sino también en la aparición de espacios dedicados a esta categoría. En esa línea, eventos especializados vienen ganando presencia en la agenda local. Un ejemplo es el Burger Fest Vol.9, programado para el 23 de mayo en el Centro Cultural Lima, en Chorrillos.

Este impulso también se evidencia en su evolución reciente: en el último año, el consumo de hamburguesas creció en torno a 30%.
Este impulso también se evidencia en su evolución reciente: en el último año, el consumo de hamburguesas creció en torno a 30%. Foto: cortesía

El encuentro reunirá a más de 30 hamburgueserías, incluyendo propuestas locales e internacionales, además de actividades complementarias como presentaciones musicales y dinámicas abiertas al público. Este tipo de iniciativas refleja cómo la hamburguesa ha pasado de ser una opción más dentro del fast food a convertirse en un eje articulador de experiencias gastronómicas y de entretenimiento, en línea con su creciente popularidad en el país.

El evento incluirá una competencia en la que un jurado especializado seleccionará a la mejor hamburguesería de Lima, consolidando al Burger Fest como un espacio relevante para visibilizar a nuevos exponentes del rubro.

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