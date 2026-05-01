Perú

¿Pagas membresía por tu tarjeta de crédito? Así puedes acceder a la exoneración del cobro

Las entidades financieras aplican distintos requisitos de consumo dependiendo del tipo de tarjeta de crédito que posee el usuario

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Las entidades financieras aplican distintos requisitos de consumo dependiendo del tipo de tarjeta de crédito que posee el usuario. (Foto: Agencia Andina)
Las entidades financieras aplican distintos requisitos de consumo dependiendo del tipo de tarjeta de crédito que posee el usuario. (Foto: Agencia Andina)

Las personas que utilizan tarjetas de crédito en el sistema financiero peruano suelen asumir el pago de una membresía anual, comisión vinculada a los beneficios que ofrecen las entidades bancarias. Sin embargo, existen mecanismos que permiten a los usuarios acceder a la exoneración de este cobro sin perder determinadas ventajas asociadas a sus tarjetas.

En conversación con Agencia Andina, el especialista en finanzas personales Walter Eyzaguirre explicó que la membresía corresponde a un pago anual relacionado con beneficios como acumulación de puntos, millas o programas de devolución de dinero, conocido como “cash back”. Según indicó, este tipo de tarjetas suele incluir costos adicionales debido a los servicios complementarios que ofrecen las entidades financieras.

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“Si las personas quieren ganar puntos, millas o que les otorguen cash back, que es un porcentaje de devolución de lo que consumen, esas tarjetas de crédito están normalmente asociadas a membresías”, señaló el especialista al explicar el funcionamiento de estos productos financieros.

Tarjetas de crédito y membresías: bancos aplican distintas condiciones según el tipo de producto financiero. (Foto: Agencia Andina)
Tarjetas de crédito y membresías: bancos aplican distintas condiciones según el tipo de producto financiero. (Foto: Agencia Andina)

¿Cómo evitar el cobro de membresía?

Pese a ello, Eyzaguirre indicó que la mayoría de bancos en el país brinda alternativas para que los clientes puedan quedar exonerados del pago anual de la membresía. Entre las opciones más frecuentes figura el cumplimiento de consumos mínimos mensuales realizados con la tarjeta de crédito.

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De acuerdo con el especialista, el monto exigido puede variar según el tipo de tarjeta que posea el usuario. Las entidades financieras suelen establecer diferentes requisitos dependiendo de si se trata de tarjetas clásicas, oro, platino, signature o infinite, incrementándose las exigencias conforme aumenta el nivel del producto financiero.

En muchos casos, realizar consumos mensuales de manera constante permite acceder a la exoneración del cobro, incluso sin necesidad de alcanzar montos elevados. Por esta razón, numerosos usuarios optan por asociar pagos recurrentes de servicios básicos como agua, luz, teléfono o internet a sus tarjetas de crédito.

Membresía en tarjetas de crédito: especialistas recomiendan revisar condiciones y consumos mínimos. (Foto: Agencia Andina)
Membresía en tarjetas de crédito: especialistas recomiendan revisar condiciones y consumos mínimos. (Foto: Agencia Andina)

Compras en cuotas no exonera

Walter Eyzaguirre advirtió que existe una confusión frecuente entre los usuarios respecto a las compras financiadas en cuotas. Explicó que adquirir un producto en varias cuotas no equivale a realizar consumos mensuales distintos, por lo que este tipo de operaciones no permite acceder automáticamente a la exoneración de la membresía.

“Si se compra en cuotas no se está exonerando de la membresía. Eso es una equivocación que las personas a veces cometen”, indicó el especialista en conversación con Andina. Precisó que una compra en cuotas es considerada por los bancos como un solo consumo financiado, mientras que los recibos de servicios básicos sí califican como consumos recurrentes mensuales.

En ese sentido, recomendó que los usuarios consulten directamente con sus entidades financieras cuáles son las condiciones específicas para evitar el pago de la membresía anual. Según explicó, algunos bancos exigen únicamente movimiento mensual en la tarjeta, mientras que otros establecen montos mínimos de consumo.

tarjeta de credito
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Tarjetas sin membresía obligatoria

El especialista también recordó que las personas que no desean acceder a programas de beneficios o recompensas pueden solicitar tarjetas de crédito sin membresía anual. Precisó que todas las entidades financieras deben ofrecer este tipo de productos por disposición de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Estas tarjetas permiten acceder a líneas de crédito sin asumir el pago anual asociado a programas de puntos o millas. De esta manera, los usuarios pueden optar por productos financieros más básicos si consideran que no necesitan beneficios adicionales vinculados a consumos o recompensas.

creditos - tarjeta
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Finalmente, Eyzaguirre explicó que la membresía anual forma parte de las comisiones bancarias aplicadas por las entidades financieras para administrar programas de beneficios y otros servicios complementarios. Asimismo, recordó la importancia de revisar las condiciones de cada tarjeta antes de contratarla, con el fin de conocer los costos y requisitos asociados a su uso.

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