Perú

Indecopi alerta sobre defectos en autos BMW, Jeep y Peugeot vendidos en el país: podrían incendiarse o perder control

Las empresas distribuidoras revisarán más de 440 unidades de distintos modelos fabricados entre 2018 y 2025 en Alemania, Estados Unidos, Austria y Francia, tras detectarse posibles fallas en el motor, suspensión y reposacabezas

Por Tomás Ezerskii

Guardar
FILE PHOTO: A logo of
FILE PHOTO: A logo of BMW is seen inside a car dealer in Nijmegen, Netherlands February 26, 2025. REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo

El Indecopi ha informado que varios modelos de BMW, Jeep y Peugeot serán revisados en el país debido a posibles fallas de fabricación que podrían comprometer la seguridad de los conductores y pasajeros. Las empresas importadoras de estas marcas notificaron al organismo sobre los problemas detectados y ya han iniciado los procesos de revisión voluntaria para prevenir incidentes.

De acuerdo con el Sistema de Alertas de Consumo del Indecopi, las revisiones se realizarán de manera gratuita y buscan corregir desperfectos que podrían derivar en fallas mecánicas, cortocircuitos o pérdida de control del vehículo. La alerta involucra más de 400 unidades de diferentes modelos y años de fabricación, procedentes de plantas en Alemania, Estados Unidos, Austria y Francia.

Modelos afectados y canales de atención

Una modificación al Código de
Una modificación al Código de Protección y Defensa del Consumidor podría permitir al Indecopi demandar a empresas en favor de consumidores, pero Aspec detalla que 'entorpecería' algunos procesos. - Crédito Andina

En el caso de la marca BMW, la distribuidora Inchcape Motors Perú S.A. anunció la inspección de 413 vehículos pertenecientes a los modelos Serie 3 G20, Serie 5 G30, X3 G01, X4 G02 y Z4 G29, fabricados entre 2018 y 2020.

Según la información remitida al Indecopi, existe la posibilidad de que el motor de arranque presente ingreso de humedad, lo que podría generar fallas en el encendido, corrosión o incluso un cortocircuito capaz de provocar sobrecalentamiento o incendio, aun cuando el motor esté apagado. Los propietarios pueden comunicarse al (01) 610 3535 o escribir a atencionalcliente.BMW@inchcape.pe para programar la revisión.

Por su parte, Diveimport S.A., representante de Jeep, notificó la revisión de 19 unidades de los modelos Grand Cherokee L Limited 4x4, Grand Cherokee Limited 4x4 y Grand Cherokee Laredo 4x4, correspondientes al año 2023. Estas unidades, fabricadas en Estados Unidos, presentan una posible falla en los reposacabezas de la segunda fila, lo que podría aumentar el riesgo de lesiones en caso de accidente. Los clientes pueden contactar al (01) 712 2000 o al correo acciondefabrica@divemotor.com.pe.

Finalmente, Automotores Francia S.A.C., distribuidor oficial de Peugeot, informó que revisará 8 vehículos Peugeot 3008 (año 2025) fabricados en Francia, de los cuales tres fueron comercializados en territorio nacional. La alerta indica que algunos tornillos del soporte de la rótula delantera podrían romperse, afectando el control del vehículo en movimiento. Los usuarios pueden comunicarse al (01) 630 7244 o escribir a reclamos.pe@astara.com.

El Indecopi recordó que cualquier ciudadano puede reportar productos o servicios que representen riesgos para la salud o seguridad a través de su plataforma digital del Sistema de Alertas de Consumo, herramienta destinada a proteger a los consumidores y prevenir accidentes relacionados con defectos de fabricación o distribución.

Otras marcas con llamados a revisión por fallas recientes

Indecopi
Indecopi

Días antes del nuevo anuncio de Indecopi, también se emitió una alerta preventiva para vehículos de las marcas Nissan, Hyundai, Toyota y Jeep, debido a posibles defectos de fabricación detectados en modelos producidos entre 2023 y 2024. Según el organismo, estas fallas podrían afectar directamente la seguridad de los ocupantes, por lo que las empresas iniciaron procesos de revisión gratuita a nivel nacional. Los reportes indicaron que los automóviles involucrados fueron fabricados en Inglaterra, Corea del Sur, Brasil y Estados Unidos, lo que refleja el alcance internacional del llamado.

Entre los modelos afectados destaca el Nissan Qashqai, con 1.252 unidades producidas en Inglaterra, que podrían tener conexiones de batería mal ensambladas, capaces de generar sobrecalentamiento bajo ciertas condiciones de conducción. En tanto, Hyundai anunció la inspección de 336 vehículos Santa Fe MX5 fabricados en Corea del Sur, debido a un posible daño en el cableado del piso y en la bisagra de los asientos, lo que podría interferir con el despliegue de los airbags. Por su parte, Toyota del Perú dispuso la revisión de 103 Corolla Cross ensamblados en Brasil, tras detectar problemas en el montaje del eje palier, que podrían ocasionar pérdida de fuerza motriz.

Finalmente, Diveimport S.A., representante local de Jeep, comunicó la revisión de cuatro unidades del modelo Wrangler 4-Door Rubicon producidas en Estados Unidos. La falla identificada se relaciona con una conexión eléctrica intermitente en los faros antiniebla traseros, que podría afectar la visibilidad y aumentar el riesgo de accidentes. Indecopi exhortó a los propietarios de los modelos mencionados a contactar a sus distribuidores oficiales y coordinar la inspección correspondiente, además de reportar cualquier riesgo o incidente a través del Sistema de Alertas de Consumo.

Temas Relacionados

BMWPeugeotJeepIndecopiperu-noticias

Más Noticias

Lucy Bacigalupo arremete contra productor de ‘Humor Recargado’ y Paola Ruiz: “Me explotó igual que a la Chilindrina”

La actriz cómica volvió al centro de la atención mediática tras lanzar duras acusaciones contra Paola Ruiz y el productor José Luis Aguilar, a quienes señala de no haberle pagado por su trabajo en el programa de Panamericana Televisión

Lucy Bacigalupo arremete contra productor

Sucamec decomisa más de seis toneladas de pirotécnicos ilegales tras intensos operativos en dos distritos de Lima Metropolitana

La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad decomisó explosivos sin autorización en Villa María del Triunfo y El Agustino. Cuatro personas quedaron bajo investigación tras los operativos coordinados con la Policía Nacional

Sucamec decomisa más de seis

Tren Lima-Chosica: revelan que la MML alteró factura para ocultar un pago de casi $400 mil a empresas de EE.UU.

La comuna modificó una factura para encubrir un pago a proveedores de Estados Unidos vinculados al proyecto ferroviario Lima-Chosica, una gestión realizada sin la autorización previa del Concejo Metropolitano, según La Encerrona

Tren Lima-Chosica: revelan que la

Incorporan a Carlos Bruce, alcalde de Surco, en investigación tras demolición parcial de la casa de María Acuña

El Ministerio Público evalúa posibles irregularidades cometidas durante una intervención municipal en Lima, luego de la denuncia presentada por la inmobiliaria a cargo del predio vinculado a la legisladora

Incorporan a Carlos Bruce, alcalde

Palmeiras vs Flamengo: fecha oficial de la final en Lima de la Copa Libertadores 2025

Se confirmaron los finalistas del torneo de clubes más importante de Sudamérica tras una apasionante competencia. El título se definirá entre dos equipos brasileños en el Estadio Monumental de Ate

Palmeiras vs Flamengo: fecha oficial
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tren Lima-Chosica: revelan que la

Tren Lima-Chosica: revelan que la MML alteró factura para ocultar un pago de casi $400 mil a empresas de EE.UU.

Incorporan a Carlos Bruce, alcalde de Surco, en investigación tras demolición parcial de la casa de María Acuña

Semana de representación convertida en campaña: congresistas viajan a Trujillo por inicio de cuarta campaña de Keiko Fujimori

Keiko Fujimori oficializa su cuarta candidatura en Trujillo: admite “errores” y promete erradicar la “maldita violencia”

Keiko Fujimori candidata a la Presidencia por cuarta vez: estos son los aspirantes a la Vicepresidencia, Senado y Cámara de Diputados por Fuerza Popular

ENTRETENIMIENTO

Lucy Bacigalupo arremete contra productor

Lucy Bacigalupo arremete contra productor de ‘Humor Recargado’ y Paola Ruiz: “Me explotó igual que a la Chilindrina”

Alejandra Baigorria elige a la hija de Christian Domínguez como imagen principal de su nueva colección: “Verano 2026”

Maju Mantilla enfrenta gesto irrespetuoso del sacerdote en el velorio de su madre y Peluchín estalla en vivo

Pablo Saldarriaga estrena el musical “Visa para un sueño”, inspirado en los temas de Juan Luis Guerra

Halloween y el Día de la Canción Criolla: eventos, conciertos y actividades para celebrar el 31 de octubre

DEPORTES

Palmeiras vs Flamengo: fecha oficial

Palmeiras vs Flamengo: fecha oficial de la final en Lima de la Copa Libertadores 2025

Cenaida Uribe cuenta su estrategia para despedir extranjeras que no rinden en Alianza Lima: “Hay que tener suerte”

La advertencia de Germán Leguía tras el tricampeonato de Universitario: “Veo sufrir a Alianza Lima y Sporting Cristal en el 2026″

Hincha peruano cumple el sueño de su vida al asistir a juego del Arsenal y conmueve a reportera: “Es mi equipo desde niño”

Sporting Cristal pondrá a prueba su plantel 2026 en torneo internacional de pretemporada con equipos históricos de Sudamérica