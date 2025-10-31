Indecopi alerta sobre defectos en autos BMW, Jeep y Peugeot vendidos en el país: podrían incendiarse o perder control

FILE PHOTO: A logo of BMW is seen inside a car dealer in Nijmegen, Netherlands February 26, 2025. REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo

El Indecopi ha informado que varios modelos de BMW, Jeep y Peugeot serán revisados en el país debido a posibles fallas de fabricación que podrían comprometer la seguridad de los conductores y pasajeros. Las empresas importadoras de estas marcas notificaron al organismo sobre los problemas detectados y ya han iniciado los procesos de revisión voluntaria para prevenir incidentes.

De acuerdo con el Sistema de Alertas de Consumo del Indecopi, las revisiones se realizarán de manera gratuita y buscan corregir desperfectos que podrían derivar en fallas mecánicas, cortocircuitos o pérdida de control del vehículo. La alerta involucra más de 400 unidades de diferentes modelos y años de fabricación, procedentes de plantas en Alemania, Estados Unidos, Austria y Francia.

Modelos afectados y canales de atención

En el caso de la marca BMW, la distribuidora Inchcape Motors Perú S.A. anunció la inspección de 413 vehículos pertenecientes a los modelos Serie 3 G20, Serie 5 G30, X3 G01, X4 G02 y Z4 G29, fabricados entre 2018 y 2020.

Según la información remitida al Indecopi, existe la posibilidad de que el motor de arranque presente ingreso de humedad, lo que podría generar fallas en el encendido, corrosión o incluso un cortocircuito capaz de provocar sobrecalentamiento o incendio, aun cuando el motor esté apagado. Los propietarios pueden comunicarse al (01) 610 3535 o escribir a atencionalcliente.BMW@inchcape.pe para programar la revisión.

Por su parte, Diveimport S.A., representante de Jeep, notificó la revisión de 19 unidades de los modelos Grand Cherokee L Limited 4x4, Grand Cherokee Limited 4x4 y Grand Cherokee Laredo 4x4, correspondientes al año 2023. Estas unidades, fabricadas en Estados Unidos, presentan una posible falla en los reposacabezas de la segunda fila, lo que podría aumentar el riesgo de lesiones en caso de accidente. Los clientes pueden contactar al (01) 712 2000 o al correo acciondefabrica@divemotor.com.pe.

Finalmente, Automotores Francia S.A.C., distribuidor oficial de Peugeot, informó que revisará 8 vehículos Peugeot 3008 (año 2025) fabricados en Francia, de los cuales tres fueron comercializados en territorio nacional. La alerta indica que algunos tornillos del soporte de la rótula delantera podrían romperse, afectando el control del vehículo en movimiento. Los usuarios pueden comunicarse al (01) 630 7244 o escribir a reclamos.pe@astara.com.

El Indecopi recordó que cualquier ciudadano puede reportar productos o servicios que representen riesgos para la salud o seguridad a través de su plataforma digital del Sistema de Alertas de Consumo, herramienta destinada a proteger a los consumidores y prevenir accidentes relacionados con defectos de fabricación o distribución.

Otras marcas con llamados a revisión por fallas recientes

Días antes del nuevo anuncio de Indecopi, también se emitió una alerta preventiva para vehículos de las marcas Nissan, Hyundai, Toyota y Jeep, debido a posibles defectos de fabricación detectados en modelos producidos entre 2023 y 2024. Según el organismo, estas fallas podrían afectar directamente la seguridad de los ocupantes, por lo que las empresas iniciaron procesos de revisión gratuita a nivel nacional. Los reportes indicaron que los automóviles involucrados fueron fabricados en Inglaterra, Corea del Sur, Brasil y Estados Unidos, lo que refleja el alcance internacional del llamado.

Entre los modelos afectados destaca el Nissan Qashqai, con 1.252 unidades producidas en Inglaterra, que podrían tener conexiones de batería mal ensambladas, capaces de generar sobrecalentamiento bajo ciertas condiciones de conducción. En tanto, Hyundai anunció la inspección de 336 vehículos Santa Fe MX5 fabricados en Corea del Sur, debido a un posible daño en el cableado del piso y en la bisagra de los asientos, lo que podría interferir con el despliegue de los airbags. Por su parte, Toyota del Perú dispuso la revisión de 103 Corolla Cross ensamblados en Brasil, tras detectar problemas en el montaje del eje palier, que podrían ocasionar pérdida de fuerza motriz.

Finalmente, Diveimport S.A., representante local de Jeep, comunicó la revisión de cuatro unidades del modelo Wrangler 4-Door Rubicon producidas en Estados Unidos. La falla identificada se relaciona con una conexión eléctrica intermitente en los faros antiniebla traseros, que podría afectar la visibilidad y aumentar el riesgo de accidentes. Indecopi exhortó a los propietarios de los modelos mencionados a contactar a sus distribuidores oficiales y coordinar la inspección correspondiente, además de reportar cualquier riesgo o incidente a través del Sistema de Alertas de Consumo.