El consumidor en el centro: Nestlé asegura que la confianza se construye con hechos y refuerza sus estándares de calidad

Paola De La Torre, directora de Nestlé Nutrition Perú. Foto: Infobae Perú

Nestlé afirma que poner al consumidor en el centro de cada decisión es uno de sus pilares globales. Bajo este principio, sostiene que continúa fortaleciendo sus sistemas de control y estándares de calidad en nutrición infantil, respaldados por una inversión constante en ciencia, tecnología y procesos de clase mundial.

“La seguridad y la salud de los niños es nuestra prioridad absoluta. Todo lo que hacemos parte de ese compromiso y de un sistema muy riguroso que evalúa cada ingrediente, cada proceso y cada producto”, señaló Paola De La Torre, directora de Nutrición y Salud de Nestlé para Perú y Bolivia.

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Estándares de calidad y seguridad en nutrición infantil. Video: Infobae Perú

Protocolos de control y respuesta ante incidentes

Nestlé describe que cuenta con un sistema global de control de calidad de extremo a extremo, que abarca desde la selección y verificación de materias primas hasta la liberación final del producto. Explica que este modelo preventivo le permite anticiparse a cualquier eventualidad y actuar de manera ágil y responsable, priorizando siempre la protección del consumidor.

A inicios de año, durante controles rutinarios globales, se identificó una posible desviación asociada a uno de los insumos utilizados. Ante ello, la compañía señala que activó de inmediato y de forma voluntaria sus protocolos preventivos, incluyendo el retiro de ciertos lotes en coordinación con las autoridades y comunicando la medida con transparencia hacia el consumidor.

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Luego de este proceso, la compañía indica que reforzó sus controles, incorporando sistemas de detección adicionales, cambiando de proveedor y fortaleciendo toda su cadena de manufactura de nutrición infantil.

Conferencia de Nestlé en Lima. Foto: Infobae Perú

Portafolio seguro y abastecimiento normal en el Perú

Nestlé reafirma que todo su portafolio de nutrición infantil disponible en el país es seguro para el consumo y que el abastecimiento se mantiene normal en los principales puntos de venta a nivel nacional. En el Perú, la compañía cuenta con más de 50 productos de nutrición incluyendo fórmulas infantiles, suplementos y vitaminas, cereales, compotas y snacks, diseñados para acompañar el desarrollo de los niños y adultos en las diferentes etapas de vida, desde la concepción inclusive.

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Ciencia, experiencia y compromiso compartido

Con más de 160 años de trayectoria a nivel global, Nestlé desarrolla soluciones nutricionales respaldadas por evidencia científica y alineadas con los más altos estándares internacionales de calidad y seguridad. Esta experiencia se traduce en innovación constante, trazabilidad, mejora continua y una comunicación permanente con consumidores, profesionales de la salud y autoridades.

Finalmente, Nestlé reiteró su disposición a seguir trabajando de manera articulada con todos los actores del sector, contribuyendo a fortalecer la confianza en la nutrición infantil y reafirmando que la seguridad, la calidad y la ciencia continuarán siendo los pilares de su compromiso con las familias.

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