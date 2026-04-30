America Inhouse

El consumidor en el centro: Nestlé asegura que la confianza se construye con hechos y refuerza sus estándares de calidad

Con más de 160 años de experiencia y un sistema global de control, la compañía reafirma su compromiso con la seguridad, la transparencia y la nutrición infantil en el Perú

Guardar
Paola De La Torre, directora de Nestlé Nutrition Perú. Foto: Infobae Perú
Paola De La Torre, directora de Nestlé Nutrition Perú. Foto: Infobae Perú

Nestlé afirma que poner al consumidor en el centro de cada decisión es uno de sus pilares globales. Bajo este principio, sostiene que continúa fortaleciendo sus sistemas de control y estándares de calidad en nutrición infantil, respaldados por una inversión constante en ciencia, tecnología y procesos de clase mundial.

“La seguridad y la salud de los niños es nuestra prioridad absoluta. Todo lo que hacemos parte de ese compromiso y de un sistema muy riguroso que evalúa cada ingrediente, cada proceso y cada producto”, señaló Paola De La Torre, directora de Nutrición y Salud de Nestlé para Perú y Bolivia.

PUBLICIDAD

Estándares de calidad y seguridad en nutrición infantil. Video: Infobae Perú

Protocolos de control y respuesta ante incidentes

Nestlé describe que cuenta con un sistema global de control de calidad de extremo a extremo, que abarca desde la selección y verificación de materias primas hasta la liberación final del producto. Explica que este modelo preventivo le permite anticiparse a cualquier eventualidad y actuar de manera ágil y responsable, priorizando siempre la protección del consumidor.

A inicios de año, durante controles rutinarios globales, se identificó una posible desviación asociada a uno de los insumos utilizados. Ante ello, la compañía señala que activó de inmediato y de forma voluntaria sus protocolos preventivos, incluyendo el retiro de ciertos lotes en coordinación con las autoridades y comunicando la medida con transparencia hacia el consumidor.

PUBLICIDAD

Luego de este proceso, la compañía indica que reforzó sus controles, incorporando sistemas de detección adicionales, cambiando de proveedor y fortaleciendo toda su cadena de manufactura de nutrición infantil.

Conferencia de Nestlé en Lima. Foto: Infobae Perú
Conferencia de Nestlé en Lima. Foto: Infobae Perú

Portafolio seguro y abastecimiento normal en el Perú

Nestlé reafirma que todo su portafolio de nutrición infantil disponible en el país es seguro para el consumo y que el abastecimiento se mantiene normal en los principales puntos de venta a nivel nacional. En el Perú, la compañía cuenta con más de 50 productos de nutrición incluyendo fórmulas infantiles, suplementos y vitaminas, cereales, compotas y snacks, diseñados para acompañar el desarrollo de los niños y adultos en las diferentes etapas de vida, desde la concepción inclusive.

Ciencia, experiencia y compromiso compartido

Con más de 160 años de trayectoria a nivel global, Nestlé desarrolla soluciones nutricionales respaldadas por evidencia científica y alineadas con los más altos estándares internacionales de calidad y seguridad. Esta experiencia se traduce en innovación constante, trazabilidad, mejora continua y una comunicación permanente con consumidores, profesionales de la salud y autoridades.

Finalmente, Nestlé reiteró su disposición a seguir trabajando de manera articulada con todos los actores del sector, contribuyendo a fortalecer la confianza en la nutrición infantil y reafirmando que la seguridad, la calidad y la ciencia continuarán siendo los pilares de su compromiso con las familias.

Temas Relacionados

NestléNutrición infantil

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“El derecho al voto es tan fundamental como la vida y la libertad”: especialistas analizan el rumbo democrático del Perú ante las elecciones

La Universidad César Vallejo (UCV) fue escenario del V Coloquio “Balance de la primera vuelta electoral: camino a la segunda vuelta”

“El derecho al voto es tan fundamental como la vida y la libertad”: especialistas analizan el rumbo democrático del Perú ante las elecciones

Seguros sostenibles en Colombia: cómo funcionan y por qué son clave para el agro

El seguro busca no solo cubrir pérdidas, sino también asegurar la continuidad y la confianza en los agricultores, fundamentales para la estabilidad económica nacional

Seguros sostenibles en Colombia: cómo funcionan y por qué son clave para el agro

Ecopetrol lleva atención médica gratuita a más de 47.000 personas en Colombia

A través de tres unidades móviles de salud, la compañía petrolera llevó atención médica y servicios de prevención a comunidades en condición de vulnerabilidad social y económica

Ecopetrol lleva atención médica gratuita a más de 47.000 personas en Colombia

La Solar Medellín 2026: artistas, escenarios y lo que debe saber antes de ir al festival

El sábado 2 de mayo, la capital antioqueña será escenario de un festival con más de 14 horas de programación musical y experiencias para distintos públicos

La Solar Medellín 2026: artistas, escenarios y lo que debe saber antes de ir al festival

Cultura organizacional y confianza: el nuevo reto de las organizaciones en República Dominicana y Puerto Rico

La edición 2026 de Los Mejores Lugares para Trabajar® reconocerá a las organizaciones que están transformando el liderazgo y la cultura organizacional, impulsando nuevos modelos de gestión del talento

Cultura organizacional y confianza: el nuevo reto de las organizaciones en República Dominicana y Puerto Rico
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Indecopi advierte ‘fallas peligrosas’ en vehículos que podrían provocar accidentes: Estas son las marcas y modelos

Indecopi advierte ‘fallas peligrosas’ en vehículos que podrían provocar accidentes: Estas son las marcas y modelos

Cabo del Ejército lideraría red de extorsión que presionaba con datos privados y videos con armas para cobrar cupos

31 Minutos en el Zócalo CDMX VIVO: sigue el concierto gratuito por el Día del Niño

En una lechonería de Bogotá vendían cocaína, tusi, anfetaminas, LSD, ketamina y otras sustancias: operativo dejó cuatro capturados

Ocho referentes de la danza fueron reconocidos como Personalidades Meritorias de la Cultura por su labor en enseñanza, investigación y difusión

INFOBAE AMÉRICA

Asamblea aprueba ley que castiga con cárcel el fraude de paternidad en Panamá

Asamblea aprueba ley que castiga con cárcel el fraude de paternidad en Panamá

Trump llamó al primer ministro designado de Irak y lo invitó a Washington

“El derecho al voto es tan fundamental como la vida y la libertad”: especialistas analizan el rumbo democrático del Perú ante las elecciones

Seguros sostenibles en Colombia: cómo funcionan y por qué son clave para el agro

Ecopetrol lleva atención médica gratuita a más de 47.000 personas en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Una conmoción cerebral y un set laberíntico: las insólitas anécdotas de Adam Scott en el rodaje de Severance

Una conmoción cerebral y un set laberíntico: las insólitas anécdotas de Adam Scott en el rodaje de Severance

De Harvard a NBC: quiénes son y a qué se dedican los 4 hijos de Michael J. Fox y Tracy Pollan

Britney Spears es acusada formalmente de conducir bajo los efectos del alcohol

De ídolos vampíricos a estar al borde de la quiebra: la dura revelación de Ian Somerhalder y Nikki Reed

Michael Caine reveló por qué nunca actuó en un western y la razón sorprendió a los fanáticos