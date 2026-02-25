BCP podrá cerrar cuentas de ahorros si se usan para colectas, rifas, y sorteos, sin autorización

El BCP detalla nuevas medidas en su contrato con cuentas personales de ahorro que le permiten cerrarlas si descubre que son usadas para sorteos, rifas, etc. - Crédito BCP

Nuevo cambio en el Banco de Crédito del Perú, el de más alcance en el país. El BCP ha detallado un cambio en el contrario de sus cuentas de ahorros dirigidas a personas. Estas no podrán recibir dinero de colectas, rifas, sorteos que se organicen, sin autorización del banco, sino serán cerradas.

Eso es lo que aceptarán ahora los que han contratado una cuenta de ahorros con el BCP. Es decir, todo usuario que contraten una cuenta personal en el banco no podrá hacer uso de esa de este modo. La lista entera de actividades para las que no podrán ser usadas las cuentas son:

Colectas

Recaudaciones

Rifas

Sorteos

Lotería

Juegos de azar

Apuestas

Depósitos hechos por terceras personas

Para recibir aportes destinados a campañas políticas.

¿Recibes dinero en tu cuenta de ahorro de sorteos y rifas que organizas? BCP te podría cerrar si es una cuenta personal. - Crédito Composición Infobae/Infobae/Edwin MontesinosEFE/Paolo Aguilar

Las nuevas limitaciones del BCP

Infobae Perú pudo revisar el nuevo agregado a los contratos de cuentas de ahorros del BCP. Hay un apartado que señala en base a qué el banco podrá decidir cerrar cuentas de usuarios y resolver su contrato con estos.

“En aplicación de lo señalado en el artículo 1430 del Código Civil, el banco podrá cerrar las cuentas y/o resolver este contrato cuando se dé cualquiera de las situaciones establecidas a continuación, en cuyo caso el cierre de la cuenta y/o la resolución del contrato se producirá de pleno derecho en la fecha en que el banco comunique al cliente su decisión de valerse de esta cláusula resolutoria”, explica el BCP.

El nuevo añadido es el siguiente: “Cuando, sin autorización del banco, la cuenta se utilice para colectas, recaudaciones, rifas, sorteos, lotería, juegos de azar, apuestas, depósitos hechos por terceras personas o para recibir aportes destinados a campañas políticas”.

Si tienes una cuenta de ahorros en BCP podría ser cerradas si empiezas un emprendimiento informal de sorteos. - Crédito Andina

¿Qué quiere decir esto? Es bastante claro: si un usuario usa su cuenta para hacer una colecta de dinero, recibir dinero de una rifa, sorteo, lotería que organiza, si organiza una apuesta, e inclusive si se usa para depósitos hechos por otras personas", el banco puede decidir cerrar la cuenta. Esto, siempre y cuando el usuario no esté autorizado para esto.

¿A quiénes afecta esto? Virtualmente, a varios usuarios. Pero, dada la tendencia actual, afectará a los nuevos emprendedores que han empezado a organizar sorteos y rifas por redes sociales, inclusive a los que usan cuentas personales para recibir dinero de emprendimientos de suscripción por sorteos semanales.

Pero también afectará a políticos que usen cuentas personales para recibir aportes de campaña, algo relevante frente a las Elecciones generales este 2026.

El dinero que recibas en tu cuenta no puede ser por apuestas o juegos de azar que organices. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Otras razones por las que cierran cuentas

Cuando se realicen operaciones que puedan perjudicar al banco , al cliente o a otros clientes del banco

Cuando la cuenta no esté siendo utilizada personalmente por el cliente o por un representante autorizado del cliente

Si a criterio del banco existe duda o conflicto respecto de la legitimidad , legalidad, vigencia o alcances de las facultades de los representantes del cliente

Cuando la cuenta no registre saldo a favor del cliente o si no tuviera movimientos por más de 3 meses consecutivos o alternados durante el plazo de un año

Si el cliente ingresa a un procedimiento de disolución, liquidación o concurso de acreedores

Cuando el cliente no cumpla con los requerimientos exigidos por el banco para adecuarse a cambios regulatorios o nuevos estándares de seguridad, tales como nuevas claves de identificación, actualizaciones de software, entre otros

Cuando el cliente incumpla sus obligaciones de diligencia en el uso del producto o servicio financiero prestado por el banco, exponiéndose o exponiendo al banco al riesgo de fraude.