Perú

Alerta naranja del Senamhi: fenómeno peligroso se sentirá este 10 y 11 de abril en varias regiones de Perú

La población de diez departamentos deberá extremar precauciones ante posibles riesgos asociados a precipitaciones persistentes, ráfagas de viento y tormentas eléctricas durante los próximos días

Guardar
lluvias-selva-Perú-04 de febrero
El Senamhi emite alerta naranja por fenómeno meteorológico peligroso en la Amazonía peruana y la selva. (Andina)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que un fenómeno climático catalogado como “peligroso” y de nivel de alerta naranja afectará varias regiones peruanas desde el jueves 9 hasta el sábado 11 de abril.

El comunicado oficial detalla la posible magnitud final y ya advierte que las condiciones meteorológicas podrían representar un riesgo significativo para la población de varias regiones del Perú.

Según el reporte emitido por el Senamhi, se espera la presencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva de los departamentos de Amazonas, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

Alerta naranja en la selva peruana: Senamhi advierte lluvias fuertes y ráfagas de viento. (Foto: Agencia Andina)
Alerta naranja en la selva peruana: Senamhi advierte lluvias fuertes y ráfagas de viento. (Foto: Agencia Andina)

El pronóstico señala que estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h.

Para el jueves 9 de abril, los acumulados de lluvia podrían alcanzar los 60 mm/día en la selva norte, alrededor de 50 mm/día en la selva centro y valores próximos a los 50 mm/día en la selva sur.

El viernes 10 de abril, la tendencia muestra acumulados de aproximadamente 50 mm/día en la selva norte, cerca de 60 mm/día en la selva centro y hasta 65 mm/día en la selva sur.

Finalmente, el sábado 11 de abril, se prevén valores cercanos a 50 mm/día en la selva norte, alrededor de 55 mm/día en la selva centro y 45 mm/día en la selva sur. Estos datos fueron difundidos por el Senamhi en su Aviso Meteorológico N.° 135, con vigencia de 71 horas.

El Senamhi advirtió sobre la llegada de un nuevo fenómeno meteorológico en el país.
El Senamhi advirtió sobre la llegada de un nuevo fenómeno meteorológico en el país.

Recomendaciones del Indeci

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades locales y regionales a tomar acciones preventivas ante la emisión de la alerta naranja.

Según la entidad, se recomienda revisar que las rutas de evacuación permanezcan despejadas y señalizadas para dirigir a la población hacia zonas seguras.

Además, pidió verificar la disponibilidad y operatividad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en caso de emergencias en las jurisdicciones afectadas.

Entre las sugerencias para la ciudadanía, el Indeci aconseja proteger y reforzar los techos de las viviendas y establecer sistemas de alerta temprana con silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales. También propone preparar y aplicar el Plan Familiar de Emergencias para reducir el riesgo ante posibles incidentes derivados de las lluvias.

Lluvias y descenso de temperaturas en la selva peruana por el décimo cuarto friaje.
Diez departamentos amazónicos, incluyendo Cusco, Loreto y Ucayali, bajo vigilancia por lluvias fuertes y ráfagas de viento. (Senamhi)

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), dependiente del INDECI, realiza un monitoreo permanente de los departamentos alertados y mantiene la coordinación con las autoridades regionales y locales frente a los posibles efectos del fenómeno meteorológico.

Niveles de peligro

El aviso del Senamhi establece el nivel de peligro en naranja, lo que indica la predicción de fenómenos meteorológicos peligrosos. La autoridad meteorológica recomienda mantenerse informado sobre el desarrollo de la situación y respetar las indicaciones oficiales.

No se descarta que las lluvias puedan provocar impactos en zonas vulnerables, por lo que las autoridades insisten en la importancia de la preparación comunitaria y familiar.

(Selva presenciará lluvias y fuertes vientos. (Foto: Andina)
Selva presenciará lluvias y fuertes vientos. (Foto: Andina)

El periodo de vigencia de este aviso se extiende por 71 horas, desde el 9 hasta el 11 de abril de 2026. La población de los departamentos de Amazonas, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali permanece bajo vigilancia y debe aplicar las recomendaciones de las autoridades para minimizar riesgos.

Las entidades encargadas reiteran que la vigilancia continuará durante todo el periodo del fenómeno y reiteran la necesidad de seguir los canales oficiales de información.

Temas Relacionados

SenamhiSelva PeruanaIndeciLluvia en Perúperu-noticias

Más Noticias

Tour Música de Verano: 12 mil personas disfrutaron conciertos frente al mar

Las bandas nacionales Mar de Copas, Grupo Río, We The Lion y Randa hicieron vibrar a los veraneantes en cuatro fechas realizadas en las playas del sur. Para este 2026, Movistar prepara nuevos lanzamientos en entretenimiento dirigidos a sus clientes

Tour Música de Verano: 12 mil personas disfrutaron conciertos frente al mar

“Muertos y niños no votan”: Jefa del Reniec exhorta a dejar narrativas falsas sobre Padrón Electoral 2026

La titular del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil advierte sobre la propagación de información no verificada respecto a la base de datos electoral

“Muertos y niños no votan”: Jefa del Reniec exhorta a dejar narrativas falsas sobre Padrón Electoral 2026

Cienciano vs Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Montevideo por fecha 1 de Copa Sudamericana 2026

El ‘papá’ debutará ante los ‘canarios’ en Montevideo con el objetivo de empezar sumando en el Grupo B del torneo internacional. No te pierdas todos los detalles de este duelo clave

Cienciano vs Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Montevideo por fecha 1 de Copa Sudamericana 2026

Líneas 3 y 4 del Metro de Lima se integrarán con el Metropolitano y corredores: ¿en qué estaciones se conectarán?

Las nuevas rutas forman parte del Sistema Integrado de Transporte, que busca duplicar su cobertura en los próximos años

Líneas 3 y 4 del Metro de Lima se integrarán con el Metropolitano y corredores: ¿en qué estaciones se conectarán?

Autoridades recomiendan a población de Puno acudir con mascarilla a votar en las Elecciones 2026 ante incremento de casos de sarampión

La baja cobertura de vacunación y el aumento de casos en el sur del país elevan la preocupación por nuevos focos de contagio en plena movilización ciudadana

Autoridades recomiendan a población de Puno acudir con mascarilla a votar en las Elecciones 2026 ante incremento de casos de sarampión
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Cierre de campaña de Keiko Fujimori EN VIVO: Candidata presidencial realiza su último mitin previo a las Elecciones 2026

Cierre de campaña de Keiko Fujimori EN VIVO: Candidata presidencial realiza su último mitin previo a las Elecciones 2026

¿Cómo votar por senadores nacionales y regionales en las elecciones de este domigno?: recomendaciones de la ONPE

Keiko Fujimori afirma que la culpan por inestabilidad política: “No he sido presidenta, lo que pido es la oportunidad de serlo”

Juicio contra Ricardo Belmont por la toma a la fuerza de PBO se encuentra estancado

“¿Sabes qué, hermanón? No te confundas": Fernando Olivera rechaza propuesta de Ricardo Belmont para ser ministro de Justicia

ENTRETENIMIENTO

La mamá de Hugo García se adelanta y suelta la fecha exacta del nacimiento del hijo de Isabella Ladera

La mamá de Hugo García se adelanta y suelta la fecha exacta del nacimiento del hijo de Isabella Ladera

Maroon 5 en Lima: precios de entradas, zonas y preventa para el show de su gira ‘Love Is Like Tour’

BTS en Lima: horarios de venta general, precios y guía para comprar entradas a sus tres shows en San Marcos

Maroon 5 regresa a Lima tras una década: fecha, lugar y precio de entradas

Ministerio Público cita a Diealis para que dé su declaración por caso de violencia contra su expareja Verónika Rojas

DEPORTES

Gonzalo Bueno avanza firme en el Challenger de Campinas y ya palpita el top 200 del ranking mundial

Gonzalo Bueno avanza firme en el Challenger de Campinas y ya palpita el top 200 del ranking mundial

Alejandro Orfila denunció que “el VAR y el árbitro nos perjudicaron gravemente” tras la derrota de Cusco FC ante Flamengo

Kevin Ortega será juez principal en el Mundial 2026 y Perú tendrá representación arbitral tras 28 años de ausencia

Cienciano vs Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Montevideo por fecha 1 de Copa Sudamericana 2026

A qué hora juega Cienciano vs Juventud HOY: partido en Montevideo por fecha 1 del Grupo B de Copa Sudamericana 2026