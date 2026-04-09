Alerta naranja del Senamhi: fenómeno peligroso se sentirá este 10 y 11 de abril en varias regiones de Perú

El Senamhi emite alerta naranja por fenómeno meteorológico peligroso en la Amazonía peruana y la selva. (Andina)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que un fenómeno climático catalogado como “peligroso” y de nivel de alerta naranja afectará varias regiones peruanas desde el jueves 9 hasta el sábado 11 de abril.

El comunicado oficial detalla la posible magnitud final y ya advierte que las condiciones meteorológicas podrían representar un riesgo significativo para la población de varias regiones del Perú.

Según el reporte emitido por el Senamhi, se espera la presencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva de los departamentos de Amazonas, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

Alerta naranja en la selva peruana: Senamhi advierte lluvias fuertes y ráfagas de viento. (Foto: Agencia Andina)

El pronóstico señala que estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h.

Para el jueves 9 de abril, los acumulados de lluvia podrían alcanzar los 60 mm/día en la selva norte, alrededor de 50 mm/día en la selva centro y valores próximos a los 50 mm/día en la selva sur.

El viernes 10 de abril, la tendencia muestra acumulados de aproximadamente 50 mm/día en la selva norte, cerca de 60 mm/día en la selva centro y hasta 65 mm/día en la selva sur.

Finalmente, el sábado 11 de abril, se prevén valores cercanos a 50 mm/día en la selva norte, alrededor de 55 mm/día en la selva centro y 45 mm/día en la selva sur. Estos datos fueron difundidos por el Senamhi en su Aviso Meteorológico N.° 135, con vigencia de 71 horas.

El Senamhi advirtió sobre la llegada de un nuevo fenómeno meteorológico en el país.

Recomendaciones del Indeci

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades locales y regionales a tomar acciones preventivas ante la emisión de la alerta naranja.

Según la entidad, se recomienda revisar que las rutas de evacuación permanezcan despejadas y señalizadas para dirigir a la población hacia zonas seguras.

Además, pidió verificar la disponibilidad y operatividad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en caso de emergencias en las jurisdicciones afectadas.

Entre las sugerencias para la ciudadanía, el Indeci aconseja proteger y reforzar los techos de las viviendas y establecer sistemas de alerta temprana con silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales. También propone preparar y aplicar el Plan Familiar de Emergencias para reducir el riesgo ante posibles incidentes derivados de las lluvias.

Diez departamentos amazónicos, incluyendo Cusco, Loreto y Ucayali, bajo vigilancia por lluvias fuertes y ráfagas de viento. (Senamhi)

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), dependiente del INDECI, realiza un monitoreo permanente de los departamentos alertados y mantiene la coordinación con las autoridades regionales y locales frente a los posibles efectos del fenómeno meteorológico.

Niveles de peligro

El aviso del Senamhi establece el nivel de peligro en naranja, lo que indica la predicción de fenómenos meteorológicos peligrosos. La autoridad meteorológica recomienda mantenerse informado sobre el desarrollo de la situación y respetar las indicaciones oficiales.

No se descarta que las lluvias puedan provocar impactos en zonas vulnerables, por lo que las autoridades insisten en la importancia de la preparación comunitaria y familiar.

Selva presenciará lluvias y fuertes vientos. (Foto: Andina)

El periodo de vigencia de este aviso se extiende por 71 horas, desde el 9 hasta el 11 de abril de 2026. La población de los departamentos de Amazonas, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali permanece bajo vigilancia y debe aplicar las recomendaciones de las autoridades para minimizar riesgos.

Las entidades encargadas reiteran que la vigilancia continuará durante todo el periodo del fenómeno y reiteran la necesidad de seguir los canales oficiales de información.