Perú

Magaly Medina arremete contra Yahaira Plasencia tras garantías personales: “Hacer circo no te hace la carrera”

La disputa entre la conductora de ATV y la cantante escala tras la decisión de la Prefectura de Lima de otorgar garantías personales a la salsera en medio de un conflicto legal por presunta difamación

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Magaly Medina utiliza su programa para desmentir categóricamente la denuncia de Yahaira Plasencia, quien solicitó garantías para su vida ante la Prefectura de Lima. La conductora califica la medida como absurda y cuestiona el accionar de las autoridades. ATV/ Magaly TV La Firme.

El enfrentamiento entre Magaly Medina y Yahaira Plasencia ha sumado un nuevo capítulo que no solo intensifica su disputa legal, sino que también ha trasladado el debate al terreno mediático y político.

La reciente decisión de la Prefectura de Lima de otorgar garantías personales a la salsera desató una contundente reacción de la conductora de televisión, quien no dudó en cuestionar tanto la medida como a los involucrados en el proceso.

El tema fue abordado en su programa Magaly TV La Firme este 23 de abril, espacio desde el cual Medina emitió una serie de declaraciones que rápidamente generaron repercusión en redes sociales y en la opinión pública. Su intervención no solo estuvo dirigida a la artista, sino también a su entorno legal y a las autoridades que avalaron la solicitud.

La conductora Magaly Medina lanzó duras críticas contra Yahaira Plasencia tras obtener garantías personales. Captura: Magaly TV La Firme.
La conductora Magaly Medina lanzó duras críticas contra Yahaira Plasencia tras obtener garantías personales. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly cuestiona el trasfondo del conflicto

Desde el inicio de su pronunciamiento, Magaly dejó clara su postura frente a lo que considera una estrategia mediática. Su crítica apuntó directamente a lo que interpreta como un intento de generar empatía a través del conflicto.

A dos payasos se les ha ocurrido armar un espectáculo para ganar el favor y la misericordia de la opinión pública y de las autoridades”, afirmó.

La conductora Magaly Medina lanzó duras críticas contra Yahaira Plasencia tras obtener garantías personales. Captura: Magaly TV La Firme.
La conductora Magaly Medina lanzó duras críticas contra Yahaira Plasencia tras obtener garantías personales. Captura: Magaly TV La Firme.

Críticas a Yahaira y al abogado Iván Paredes

El discurso de Medina continuó con cuestionamientos hacia Yahaira Plasencia, a quien acusó de intentar posicionarse como víctima en medio del proceso legal por presunta difamación. Además, incluyó en sus críticas a su exabogado, Iván Paredes, señalando un comportamiento que calificó de emocional y poco profesional.

Hacer ruido y hacer circo no le ha hecho la carrera a nadie y mi exabogado solo se deja llevar por la rabia, la ira y por no sé qué resentimientos. Que en su vida profesional le esté yendo mal no es de mi incumbencia”, expresó.

Yahaira Plasencia y Magaly Medina
Yahaira Plasencia sostiene su denuncia por difamación agravada contra Magaly Medina, defendiendo su honor ante la opinión pública peruana. (Instagram Yahaira Plasencia / Magaly Medina)

Acusaciones de amenazas y extorsión

Uno de los momentos más delicados de su intervención llegó cuando Magaly lanzó una acusación directa contra Iván Paredes, elevando el nivel del conflicto.

A mí quien me ha amenazado y quien me ha extorsionado en un video es el abogado de Yahaira, mi exabogado, y me está extorsionando”, afirmó.

La conductora Magaly Medina lanzó duras críticas contra Yahaira Plasencia tras obtener garantías personales. Captura: Magaly TV La Firme.
La conductora Magaly Medina lanzó duras críticas contra Yahaira Plasencia tras obtener garantías personales. Captura: Magaly TV La Firme.

Cuestionamientos a la Prefectura de Lima

La crítica de Magaly no se limitó a sus contrapartes directas. También dirigió su atención a la Prefectura de Lima, entidad adscrita al Ministerio del Interior, por haber otorgado las garantías personales a Yahaira.

En un contexto donde la seguridad ciudadana es un tema sensible, la conductora cuestionó las prioridades de las autoridades.

¿El ministro del Interior en qué anda ocupado? ¿Estará deteniendo bandas, a extorsionadores? Miren lo que dice la Prefectura. Así, aceleradamente, debería concederles este tipo de garantías a mujeres que no tienen voz. O sea, tú vas y tienes que presentar pruebas de quién te ha amenazado”, sostuvo.

La conductora Magaly Medina lanzó duras críticas contra Yahaira Plasencia tras obtener garantías personales. Captura: Magaly TV La Firme.
La conductora Magaly Medina lanzó duras críticas contra Yahaira Plasencia tras obtener garantías personales. Captura: Magaly TV La Firme.

Yahaira responde y respalda la medida

Horas antes de las declaraciones de Magaly, Yahaira Plasencia se había pronunciado brevemente tras conocerse la resolución que le otorgaba las garantías personales. Su mensaje fue conciso, pero cargado de significado en el contexto del conflicto.“Ninguna mujer se lo merece. Gracias”, expresó.

El contenido de la resolución

De acuerdo con la resolución emitida por la Prefectura de Lima, se decidió estimar la solicitud presentada por Yahaira Plasencia, disponiendo que la parte denunciada cese cualquier acto que pueda afectar su integridad emocional y su tranquilidad personal.

La conductora Magaly Medina lanzó duras críticas contra Yahaira Plasencia tras obtener garantías personales. Captura: Magaly TV La Firme.
La conductora Magaly Medina lanzó duras críticas contra Yahaira Plasencia tras obtener garantías personales. Captura: Magaly TV La Firme.

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