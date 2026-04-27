El boom de la salud digital llega al Perú: Healthtechs, ¿la esperanza ante los cuellos de botella en MINSA y EsSalud?

La digitalización en salud permite un retorno del 30% sobre la inversión en el primer año sin aumentar infraestructura ni personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La implementación de inteligencia artificial y automatización en salud puede incrementar hasta en 20% o 25% la cantidad de citas médicas asignadas y generar un retorno sobre la inversión de hasta 30% en el primer año para los nosocomios, sin necesidad de ampliar infraestructura ni aumentar el personal.

Las soluciones digitales, que todavía se encuentran a la espera de una oportunidad real en el sector público, incluyen desde agendamiento inteligente hasta herramientas de telemedicina, módulos para la gestión de salas de cirugía y sistemas de OCR para documentos médicos.

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Sin embargo, el mayor beneficiario de esta transformación es el paciente, quien accede a turnos más rápidos, menos esperas y servicios más eficientes, de acuerdo con un análisis de COCO Tecnologías.

Así se busca romper el círculo de la saturación hospitalaria

Según Mauricio Paba, Chief Expansion Officer de COCO Tecnologías, el avance de la tecnología aplicada a la salud promete cambiar la realidad de miles de pacientes en Perú, donde largas esperas y demoras en la atención médica forman parte del sistema desde hace décadas.

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El auge del sector healthtech y la adopción de soluciones digitales en toda la región buscan transformar la experiencia de quienes requieren atención médica, tanto en el sector privado como en el público, en un contexto donde la eficiencia y el acceso siguen siendo grandes desafíos, explica.

El mercado healthtech latinoamericano supera los USD 30.000 millones, impulsado por la expansión de la telemedicina y la automatización clínica. (Foto: Agencia Andina)

El Ministerio de Salud (MINSA) ha impulsado algunos procesos de digitalización, aunque la integración de plataformas innovadoras en el sistema público sigue en desarrollo.

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El mercado peruano suma la presencia de otras healthtech internacionales y locales, además de COCO, que compiten en áreas como telemedicina, historia clínica electrónica y automatización de procesos clínicos.

¿Entre consultas a distancia y quirófanos más eficientes?

El mercado healthtech en Latinoamérica supera los USD 30.000 millones y crece cada año, con la telemedicina como uno de sus motores principales, según COCO Tecnologías.

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En Perú, el entorno legal y tributario ha sido evaluado como claro y predecible, lo que facilita el ingreso y la expansión de nuevas startups y proyectos de innovación. Entre los principales usos que puede ofrecer una healthtech figuran:

Optimización del agendamiento de citas médicas , logrando hasta 25% más turnos con los mismos recursos disponibles

Plataformas de telemedicina que permiten consultas médicas a distancia y mayor acceso para pacientes en distintas regiones

Gestión tecnológica y automatizada de salas de cirugía , lo que facilita una mejor coordinación operativa y mayor aprovechamiento de quirófanos

Digitalización de documentos médicos y recetas mediante OCR , agilizando el acceso y la gestión de información clínica

Reducción efectiva del ausentismo en citas, pasando de tasas del 20-30% a cifras de un solo dígito, con impacto directo en la eficiencia y los ingresos de las instituciones de salud

Un aspecto clave, señalado Paba, es que la tecnología no reemplaza ni sobrecarga al médico: el objetivo es hacer más eficiente el sistema con los recursos y profesionales disponibles, respetando los estándares internacionales de calidad y la duración adecuada de las consultas.

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“La salud digital debe potenciar la atención humana, no sustituirla ni presionar a los especialistas más allá de lo recomendable”, refiere.

Eficiencia y reducción del ausentismo: un impacto medible

COCO Tecnologías explica que las plataformas digitales permiten “reducir el ausentismo en citas médicas de tasas históricas de 20% a 30% a un solo dígito".

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En términos económicos, el retorno sobre la inversión (ROI) para los centros de salud que implementan este tipo de tecnología puede alcanzar el 30% en los primeros 12 meses, explica Paba.

El paciente es el principal beneficiado de la transformación digital en salud, que busca romper la saturación hospitalaria en Perú.(Foto: Agencia Andina)

Además, el uso de herramientas digitales contribuye a optimizar la utilización de quirófanos, mejorar la gestión interna y aumentar la rentabilidad del sector.

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En el caso de COCO Tecnologías, la empresa opera con más de 1.000 centros médicos en la región y ha gestionado más de 42 millones de citas médicas desde su fundación.

La llegada de COCO Tecnologías al Perú se concretó en 2024, tras ganar una convocatoria de ProInnóvate, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. En 2025, la empresa inició operaciones con Doctor Más, filial de Pacífico Salud, y se integró como proveedor de sistemas de agendamiento.

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La transformación tecnológica avanza, pero aún falta el gran salto público

Aunque su presencia en el país es aún incipiente en términos de clientes, su meta es alcanzar entre el 35% y 40% del mercado hospitalario privado en los próximos dos años, lo que equivale a operar en al menos 210 hospitales grandes de los aproximadamente 600 que existen en el país.

Si bien la adopción de healthtech avanza más rápidamente en el sector privado, los especialistas aseguran que el mayor beneficio social llegará cuando el Estado, a través de EsSalud y el MINSA, integre a gran escala estas soluciones en hospitales y centros de salud nacionales.

Así, la experiencia de empresas como COCO y otras del rubro ilustra una tendencia regional: la digitalización de la salud avanza y se consolida como un sector en crecimiento, con foco en la eficiencia y la experiencia del paciente.