Perú

Alerta de la Digemid: retiran del mercado un lote de este producto por calidad crítica en Perú

Una alerta sanitaria comunicada recientemente informa que el producto de origen chino fue sometido a un análisis que arrojó resultados desfavorables, recomendándose su devolución y evitando cualquier uso en pacientes

Guardar
Mujer con chaleco azul de Digemid inspecciona una caja de medicamento. Al fondo, otro inspector, estantes llenos de cajas y envases en un almacén farmacéutico
La Digemid alerta sobre el retiro del lote 195230802 de gentamicina 160mg/2ml por incumplimiento de estándares de calidad en Perú. (Ministerio de Salud)

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud emitió la Alerta Digemid N° 038-2026, comunicando a profesionales de la salud, instituciones, establecimientos farmacéuticos y al público en general el retiro del mercado de un lote específico de gentamicina 160mg/2ml (Gentabiot), solución inyectable.

Esta decisión se tomó tras identificar un resultado crítico durante el control de calidad, luego de acciones de vigilancia sanitaria realizadas por la entidad.

La Digemid realiza de manera periódica controles y vigilancia sanitaria, mediante la toma de muestras de productos farmacéuticos y dispositivos médicos comercializados en el país. El objetivo es verificar la calidad de estos productos a través de análisis específicos, evaluando también los productos adquiridos por organismos estatales.

El Indecopi y la Digemid activaron protocolos de vigilancia tras detectar una falla en un medicamento de uso extendido.
El producto Gentabiot 160mg/2ml, fabricado por Jiangsu Runian Qianjin Pharmaceutical Co. Ltd, presenta partículas visibles no conformes.

En el caso del lote observado, las acciones de control permitieron detectar un resultado considerado como crítico en el análisis de calidad.

El producto afectado corresponde al siguiente detalle:

  • Nombre del producto: Gentabiot 160mg/2ml (Gentamicina), solución inyectable
  • Número de lote: 195230802
  • Registro sanitario: EE-06917
  • Fabricante: Jiangsu Runian Qianjin Pharmaceutical Co. Ltd
  • País de origen: China
  • Titular del registro sanitario: Distribuidora Dany S.A.C.
  • Resultado analítico: No conforme para el ensayo de partículas visibles

La Digemid dispuso el retiro y destrucción de todas las unidades pertenecientes al lote 195230802, con el fin de evitar riesgos para la salud pública. El resultado “no conforme para el ensayo de partículas visibles” fue el motivo principal del retiro.

Las autoridades sanitarias del Perú inspeccionan lotes de medicamentos inyectables tras detectar partículas visibles.
Las autoridades sanitarias del Perú inspeccionan lotes de medicamentos inyectables tras detectar partículas visibles.

Riesgos y advertencias

La gentamicina 160mg/2ml es un antibiótico aminoglucósido de amplio espectro, utilizado en el tratamiento de infecciones bacterianas graves, como sepsis e infecciones urinarias, respiratorias y óseas.

Se administra por vía intramuscular o intravenosa, bajo prescripción médica. Su uso requiere monitoreo por el riesgo de toxicidad renal y auditiva.

Aspectos clave del medicamento:

  • Indicaciones: Infecciones bacterianas graves y complicadas, en ocasiones en combinación con otros antibióticos.
  • Administración: Intramuscular profunda o intravenosa.
  • Dosis típica en adultos: 160 mg una vez al día o ajustada por peso corporal.
  • Advertencias: La gentamicina puede causar daño renal (nefrotoxicidad) y auditivo (ototoxicidad). Se deben realizar pruebas de función renal y auditiva antes y durante el tratamiento.
  • Contraindicaciones: Hipersensibilidad a los aminoglucósidos y embarazo.

Este antibiótico se comercializa en ampollas de 2 ml bajo diferentes nombres genéricos y de marca. No es efectivo contra infecciones virales como gripe o resfriado.

El almacén se ubica en el centro de Lima. (Foto: Minsa)
El almacén se ubica en el centro de Lima. (Foto: Minsa)

Medidas adoptadas y recomendaciones

La Digemid ha comunicado que, de existir la posibilidad de que alguna unidad del lote observado permanezca en poder de usuarios finales, se recomienda evitar su uso y proceder a su devolución para salvaguardar la salud pública.

El organismo también pone a disposición un enlace para consultas y verificación de resultados de control de calidad: http://observatorio.digemid.minsa.gob.pe/obscalidad/webform2.

La alerta fue emitida en Lima el 14 de abril de 2026, con el objetivo de reducir riesgos asociados al uso de productos farmacéuticos que no cumplen con los estándares exigidos de calidad.

Digemid ordenó el retiro e inmovilización de la insulina Wosulin-N el 27 de noviembre tras detectar graves irregularidades en su fabricación por parte del laboratorio indio Wockhardt Limited.
La gentamicina retirada se utiliza para tratar infecciones bacterianas graves como sepsis, urinarias y respiratorias bajo supervisión médica.

Fallas de calidad

El mes pasado, una investigación periodística expuso que el Estado peruano adquirió en los últimos añosmedicamentos oncológicos con graves problemas de calidad, algunos de los cuales presentaban contaminación bacteriana, partículas extrañas e inconsistencias en la concentración de sus componentes, fallas que obligaron a retirar y destruir los lotes tras su ingreso al país.

De acuerdo con un informe publicado deSalud con lupayThe Bureau of Investigative Journalism, entre 2019 y 2025 el Perú compróal menos 19 lotes defectuosos de medicamentos oncológicos esenciales.

Los productos fueron detectados como defectuosos después de haber ingresado al país y terminaron siendodestruidos por las autoridades sanitarias, lo que provocóretrasos en tratamientos de quimioterapia en hospitales públicos.

La destrucción de loslotesobligó a las autoridades sanitarias y a los hospitales a buscarnuevos proveedores o reemplazos, lo que en algunos casos derivó endemoras en la continuidad de tratamientos de quimioterapia.

Temas Relacionados

DigemidMinsaGentamicinaRetiro de Medicamentosperu-noticias

Más Noticias

De luchar por no descender en Perú a ser campeona en México: la exvoleibolista de Wanka que conquistó la liga azteca

Melissa Garciglia, opuesta de 26 años, pasó de asegurar la permanencia en la Liga Peruana a asumir un nuevo desafío en México, donde terminó consagrándose campeona

De luchar por no descender en Perú a ser campeona en México: la exvoleibolista de Wanka que conquistó la liga azteca

Procuraduría pide a la Fiscalía que incluya a Piero Corvetto en investigación preliminar por presunta colusión agravada

El jefe de la ONPE se mantiene en el cargo hasta el momento y anunció a la Fiscalía su intención de entregar su pasaporte

Procuraduría pide a la Fiscalía que incluya a Piero Corvetto en investigación preliminar por presunta colusión agravada

¿La segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026 se realizará en la fecha programada? Lo último que se sabe

El calendario oficial de comicios permanece vigente, mientras las autoridades resuelven denuncias y controversias presentadas tras la primera ronda, en un contexto donde la legalidad y la transparencia del proceso han sido puestas en discusión

¿La segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026 se realizará en la fecha programada? Lo último que se sabe

Ginny Jayna, protagonistas de series tailandesas, llegan con su gira mundial a Lima y convoca a sus fans peruanos

La dupla tailandesa Ginny Jayna, reconocida por su papel en la serie “Poisonous Love”, realizará por primera vez un encuentro con sus seguidores en Lima

Ginny Jayna, protagonistas de series tailandesas, llegan con su gira mundial a Lima y convoca a sus fans peruanos

¿Debo pagar la multa por no votar antes de la segunda vuelta de las Elecciones 2026?

A pocos días de definirse quiénes pasarán a la segunda vuelta electoral, los ciudadanos pueden consultar si tienen multas pendientes y entender cómo estas pueden afectar sus trámites cotidianos

¿Debo pagar la multa por no votar antes de la segunda vuelta de las Elecciones 2026?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Procuraduría pide a la Fiscalía que incluya a Piero Corvetto en investigación preliminar por presunta colusión agravada

Procuraduría pide a la Fiscalía que incluya a Piero Corvetto en investigación preliminar por presunta colusión agravada

¿La segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026 se realizará en la fecha programada? Lo último que se sabe

Presidente José María Balcázar tiene la aprobación más baja de Latinoamérica, incluso menor que la de Delcy Rodríguez

Resultados ONPE al 93.585% EN VIVO: conteo oficial de Perú y el extranjero avanza a paso lento

Elecciones 2026: Rafael López Aliaga y Alfonso López Chau entrarían al Congreso como senadores si no logran la presidencia

ENTRETENIMIENTO

Ginny Jayna, protagonistas de series tailandesas, llegan con su gira mundial a Lima y convoca a sus fans peruanos

Ginny Jayna, protagonistas de series tailandesas, llegan con su gira mundial a Lima y convoca a sus fans peruanos

Mayra Goñi y Rodrigo Brand captados besándose: actor explota contra la prensa tras las imágenes

Jeffry Fischman se lanza como solista con su primer sencillo ‘Alejándome de ti’

Dilbert Aguilar confiesa que estuvo enamorado de Janet Barboza y le compuso canción: “Tengo que olvidarla, está con mi mejor amigo”

Magaly Medina revela el método que utilizó para bajar de peso rápidamente: “Era inadmisible”

DEPORTES

De luchar por no descender en Perú a ser campeona en México: la exvoleibolista de Wanka que conquistó la liga azteca

De luchar por no descender en Perú a ser campeona en México: la exvoleibolista de Wanka que conquistó la liga azteca

Liga Peruana de Vóley se pronuncia tras polémica con Adeola Owokoniran y San Martín: “Ofrecemos disculpas”

Mano Menezes rompió su silencio por la ausencia de Renato Tapia en la selección peruana, y si es que lo convocará ante España

Géminis y un logro fuera de la cancha: cuatro de sus jugadoras se graduaron del Ejército Peruano en plena lucha por el bronce

Javier Rabanal dejó de ser el técnico de Universitario tras derrotas en Liga 1 y Copa Libertadores