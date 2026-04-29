José María Balcázar sale al frente ante grave denuncia contra Pronabec: ¿qué propone para financiar becas de maestrías?

Desde los exteriores de la Cámara de Comercio de Lima, el Presidente José María Balcázar, habló sobre la Beca Bicentenario.

Durante el aniversario número 138 de la Cámara de Comercio de Lima, la atención se centró en una problemática que afecta a cientos de jóvenes peruanos: la continuidad de las becas de maestría de PRONABEC. La noche del 28 de abril, el presidente de la República, José María Balcázar, confirmó que el gobierno evalúa solicitar un crédito suplementario al Congreso para asegurar la financiación de estos programas, tras la denuncia pública sobre la falta de presupuesto en el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC).

La controversia surgió luego de un reportaje difundido por el programa Punto Final, que expuso que numerosos becarios seleccionados para cursar maestrías en instituciones internacionales no podrían acceder a los fondos necesarios debido a restricciones presupuestarias. Ante la preocupación, el propio Balcázar tomó la palabra durante la ceremonia de cambio de mando en la Cámara de Comercio de Lima, donde Raúl Berrios Fernández – Ochoa asumió la presidencia del directorio.

PUBLICIDAD

Decisión del presidente frente a becas de maestría

En su mensaje el presidente puntualizó: “Se está evaluando solicitar un crédito suplementario al Congreso para que se financien este tipo de becas las cuales son muy necesarias para la gente que va al extranjero y que puedan realizarlo”.

La declaración se produce en un contexto en que la demanda por formación académica en el extranjero resulta cada vez más relevante para el desarrollo profesional y científico del país. Diversos sectores han señalado que la interrupción de las becas podría afectar la competitividad nacional y limitar las oportunidades de especialización en áreas estratégicas. De acuerdo con un reporte difundido por Punto Final, la falta de fondos afecta principalmente a quienes ya superaron las etapas de selección y esperan iniciar estudios en universidades de alto prestigio como Oxford y Yale en Reino Unido y Estados Unidos respectivamente.

PUBLICIDAD

La Comisión de Educación del Congreso convocó a la ministra de Educación para explicar el recorte presupuestal a Beca 18. (Composición: Infobae)

Candados al apoyo de becas financiadas por el estado peruano

El mandatario enfatizó la importancia de introducir mecanismos para que los beneficiarios de las becas de PRONABEC regresen al país una vez culminados sus estudios. “Aquellos estudiantes que ganan becas, firman un compromiso donde regresan al Perú luego de perfeccionar sus conocimientos y brinden servicios al Estado peruano por algún tiempo. Como tiene que ser. Porque hay algunos que se van al extranjero y no regresan más al Perú”, sostuvo Balcázar.

La propuesta de solicitar un crédito suplementario implica que el Ejecutivo presentará al Congreso de la República un pedido formal para ampliar el presupuesto destinado a becas educativas. Este procedimiento suele requerir la exposición de motivos y justificaciones técnicas ante las comisiones parlamentarias competentes. Voceros cercanos al Ministerio de Educación han señalado que la alternativa de reasignar recursos presupuestales internos ya fue considerada, pero resultó insuficiente para cubrir la totalidad de las necesidades presentadas por los postulantes de PRONABEC.

PUBLICIDAD

Críticas y cuestionamientos tras el anuncio de reingeniería en Beca Bicentenario: “Es una burla”, advierten organizaciones juveniles| Foto: Renajuv/Andina

En años anteriores, las becas ofrecidas por el PRONABEC permitieron que cientos de jóvenes accedan a programas de posgrado en universidades de referencia internacional. Según cifras oficiales, más del 80% de los becarios retornó al país para desempeñarse en entidades públicas, centros de investigación y proyectos de desarrollo, lo que refuerza el argumento del Ejecutivo sobre el impacto positivo de este tipo de inversiones. No obstante, también existen casos de beneficiarios que no han retornado, lo que ha motivado la revisión de los compromisos contractuales y la exigencia de garantías adicionales.

Durante la ceremonia en la Cámara de Comercio de Lima, el presidente Balcázar reiteró que el Estado buscará asegurar la continuidad de los programas de becas, pero insistió en la necesidad de establecer condiciones más estrictas para el retorno de los beneficiarios. “Como tiene que ser. Porque hay algunos que se van al extranjero y no regresan más al Perú”, repitió el mandatario, subrayando que el objetivo es fortalecer la transferencia de conocimientos en beneficio del país.

PUBLICIDAD

Jóvenes que aplicaron a Beca Bicentenario podría ver perecer sus sueños de no conseguir incentivos económicos | Pronabec

El impacto de la posible suspensión de las becas ha generado preocupación entre las asociaciones estudiantiles y organizaciones académicas. Representantes de los postulantes han manifestado que la incertidumbre presupuestaria pone en riesgo años de preparación y procesos de selección rigurosos. Según datos del propio PRONABEC, el número de solicitudes para la presente convocatoria aumentó en más de un 20% respecto al año anterior, lo que refleja la alta demanda y el interés por acceder a formación avanzada en el extranjero.

Problemas de becas: Congreso debate qué medidas implementar

La discusión sobre el financiamiento de las becas también ha llegado al ámbito parlamentario. Legisladores de diversas bancadas han expresado su disposición a analizar el pedido de crédito suplementario y han solicitado al Ministerio de Educación un informe detallado sobre la situación de los recursos asignados a PRONABEC. Además, algunos congresistas han planteado la necesidad de revisar los criterios de selección y los mecanismos de control para asegurar que los beneficiarios cumplan con el compromiso de retorno.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, el Ejecutivo trabaja en la elaboración de la propuesta que será presentada ante el Congreso de la República en los próximos días.

El futuro de los postulantes que aspiran a continuar estudios en el extranjero dependerá de la rapidez con que el Ejecutivo y el Congreso logren consensuar una salida presupuestaria. Por ahora, la expectativa de cientos de jóvenes queda sujeta a la decisión política y administrativa sobre el destino de las becas de maestría de PRONABEC.

PUBLICIDAD