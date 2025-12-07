Economía peruana crece 3,3 % y la inversión privada sube 11,4 %, su ritmo más alto en cuatro años, según el MEF

Economía peruana crece 3,3 % y la inversión privada registra su mayor avance desde 2021. (Foto: Agencia Andina)

Perú atraviesa una etapa de consolidación en su recuperación económica, impulsada por un notable crecimiento de la inversión privada y un fortalecimiento de la demanda interna. Estos factores han permitido al país mostrar señales claras de dinamismo tras años de incertidumbre global y desafíos internos.

Durante la clausura del evento Andesmin 2025 en Ica, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, resaltó que los avances recientes responden a la solidez de las bases macroeconómicas nacionales. Según Miralles, la estabilidad y un entorno favorable para la inversión son elementos centrales para empleo, competitividad y bienestar en las familias peruanas.

Reformas tributarias del MEF buscan cerrar vacíos normativos y fortalecer la lucha contra la evasión. (Foto: Agencia Andina)

Crecimiento en inversión

En el tercer trimestre de 2025, la inversión privada reportó un crecimiento de 11,4 %, el ritmo más alto desde 2021, mientras que la inversión pública sumó más de S/ 49.000 millones entre enero y noviembre, de acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Además, la economía nacional avanzó 3,3 % entre enero y septiembre del presente año, acompañado por un incremento de 5,9 % en la demanda interna durante el tercer trimestre, cifra que representa siete trimestres consecutivos de expansión.

La ministra Miralles destacó que el MEF implementa políticas claras para acelerar las inversiones públicas y privadas, fortalecer la estabilidad fiscal y garantizar un marco normativo predecible. “La confianza se construye con hechos, con resultados y con diálogo, y ese es el enfoque con el que venimos trabajando”, afirmó Denisse Miralles.

MEF destaca recuperación económica y crecimiento sostenido de la inversión en el Perú. (Foto: Agencia Andina)

Impacto regional del sector minero

Durante Andesmin 2025, Miralles subrayó el rol estratégico que ejercen las regiones integrantes de la Mancomunidad Regional de los Andes —Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica y Junín—, donde se concentra más del 37 % de la inversión minera nacional. Según la ministra, la articulación regional emerge como motor fundamental para la atracción de inversiones y la generación de oportunidades en dichas zonas.

El desempeño exportador del sector minero y de los miembros de la Mancomunidad expone, en términos de la ministra, el gran potencial geológico del país y la capacidad del sector para generar divisas, empleo y desarrollo local. En este escenario, el Ministerio de Economía fortalece el acompañamiento técnico a través del Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión (EESI), encargado de monitorear proyectos mineros prioritarios y eliminar obstáculos para su avance.

FOTO DE ARCHIVO: Un camión automatizado se ve en la mina de cobre Quellaveco de Anglo American en Perú, obtenida por Reuters el 26 de abril de 2024. Anglo American/Handout via REUTERS ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR TERCEROS

Proyectos y cartera de inversiones

En la Mancomunidad Regional de los Andes, el MEF acompaña proyectos clave como Las Bambas, Trapiche, Inmaculada, Coroccohuayco, Mina Justa y Toromocho, que representan más de USD 900 millones programados para 2025. De este monto, ya se han ejecutado más de USD 500 millones, lo que demuestra avances concretos en la ejecución de inversiones comprometidas.

De forma paralela, en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas, el Gobierno gestiona una cartera nacional de 65 proyectos mineros por USD 63.000 millones, junto con una cartera de exploración compuesta por 80 proyectos adicionales, informó Denisse Miralles. Estos esfuerzos posicionan al país como uno de los destinos más atractivos para las inversiones en minería en la región.

Miralles: “Perú consolida su estabilidad macroeconómica y acelera inversiones mineras”. (Foto: Agencia Andina)