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Zé Ricardo fue contundente con la FPF tras triunfazo de Sporting Cristal ante Junior en Copa Libertadores 2026: “Debería apoyar un poco más”

El técnico brasileño analizó la victoria de los rimenses que lo acercó a la clasificación a los octavos de final del torneo internacional, y realizó un pedido a la Federación que preside Agustín Lozano

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El técnico brasileño valoró la victoria de los rimenses y le dedicó mensaje a la Federación que preside Agustín Lozano. (Ovación)

A pesar de su compleja situación en la Liga 1, Sporting Cristal evidencia un rendimiento muy distinto en la Copa Libertadores 2026. El martes 28 de abril, el equipo volvió a demostrar su competitividad internacional al vencer por 2-0 a Junior de Barranquilla en el Estadio Alejandro Villanueva, resultado que lo ubicó momentáneamente en la cima del Grupo F con seis unidades tras tres jornadas.

La llegada de Zé Ricardo al banquillo, en reemplazo de Paulo Autuori, marcó un giro en la estrategia del club. El técnico de 54 años centró sus esfuerzos en la campaña continental, una decisión que ha comenzado a mostrar resultados positivos para los ‘celestes’.

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En un reclamo dirigido a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) de la competencia local, el brasileño solicitó una mejor organización en la programación de los encuentros, pensando en los clubes que representan al país en torneos internacionales. Esta petición busca facilitar la preparación y el rendimiento de los equipos peruanos en ambas competencias.

“Pienso que la FPF debería apoyar un poco más a los equipos peruanos que disputan la Copa Libertadores y la Sudamericana. Me parece muy importante que los clubes puedan representar bien al Perú, pero si no tenemos la posibilidad de reprogramar los partidos, no debería ser así. No se trata solo de ayudar a Cristal, sino a todos los equipos que participan en torneos internacionales. De cara a las próximas temporadas, se debe trabajar en conjunto para ayudar a mejorar el fútbol peruano”, declaró el DT en conferencia de prensa.

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El cuadro rimense se impuso 2-0 en Matute y es líder momentáneo del grupo F del torneo Conmebol - Crédito: ESPN

“Para nosotros era una final”

Zé Ricardo analizó la gran victoria de Sporting Cristal ante Junior de Barranquilla en Matute, resultado que lo coloca en el primer lugar del Grupo F y aumentan sus chances de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El técnico reconoció que fue un duelo muy difícil pese a la expulsión de Jermein Peña, que dejó al cuadro colombiano con diez jugadores desde el minuto 21 tras una falta sobre Miguel Araujo.

“Fue un partido difícil. Todos los equipos colombianos tienen velocidad y potencia. Junior, incluso con un jugador menos, nos generó mucho peligro. Es un rival que tiene un empate contra Palmeiras e intentó ganarnos. Para nosotros era una final; por lo que intentamos jugar en la Copa Libertadores, este partido era muy importante”, comentó el brasileño.

El gesto afectuoso de Zé Ricardo a Yoshimar Yotún tras victoria de Sporting Cristal sobre Cerro Porteño. - créditos: Sporting Cristal
El gesto afectuoso de Zé Ricardo a Yoshimar Yotún tras victoria de Sporting Cristal sobre Cerro Porteño. - créditos: Sporting Cristal

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026?

El equipo dirigido por Zé Ricardo logró su segundo triunfo consecutivo como local en la fase de grupos, consolidando su presencia entre los protagonistas de la Copa Libertadores. Este rendimiento ha elevado la expectativa de los seguidores, quienes centran ahora su atención en el próximo reto: el enfrentamiento ante Palmeiras.

El siguiente compromiso de Sporting Cristal en el torneo continental está programado para el martes 5 de mayo. En esa fecha, el conjunto ‘celeste’ recibirá a Palmeiras de Brasil en el estadio Alejandro Villanueva, escenario donde buscará revancha tras la derrota sufrida en la segunda jornada del grupo.

El partido fue fijado para las 17:00, hora local en Perú. El plantel se encuentra enfocado en prepararse para este encuentro, que podría resultar clave en sus aspiraciones dentro de la competencia internacional y consolidar su posición en la tabla del Grupo F.

Sporting Cristal ganó millonario premio y aumentó su ingreso en Copa Libertadores 2026 tras victoria ante Junior.
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