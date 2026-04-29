Día de la Madre: Emporio comercial de Gamarra activa campaña especial con rebajas de prendas desde cinco soles

El video es una cobertura noticiosa que presenta la campaña comercial de Gamarra por el Día de la Madre. Se observan prendas en exhibición y carteles con precios, destacando ofertas desde 5 soles. La presentadora de noticias introduce el segmento.

El emporio comercial de Gamarra en el distrito de La Victoria activó una campaña especial por el Día de la Madre con prendas desde 5 soles y descuentos de hasta 60%, según confirmaron voceros y comerciantes. El inicio de mayo, que está a pocos días, marca un periodo clave para este conglomerado textil, que se posiciona como uno de los principales polos de abastecimiento para regalos dirigidos a madres en el país.

El movimiento en las galerías y pasajes de Gamarra evidencia el arranque de una de las etapas más dinámicas del año para la economía del sector. “Estamos en toda nuestra campaña mayorista, ya casi al final, y hemos empezado la campaña minorista. Para eso nuestros emprendedores se han preparado con todo”, declaró una representante de la asociación de comerciantes. Este año, la campaña destaca por la variedad de tendencias, colores y precios competitivos que buscan captar a un público diverso y a familias de diferentes estratos.

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La oferta incluye prendas de vestir para damas, niños y adultos, con énfasis en modelos y tallas pensadas para regalar en la fecha. Fabricantes y vendedores de Gamarra han puesto a disposición productos desde 5 soles, una cifra que resalta frente al contexto inflacionario de los últimos meses. “Que vengan, se acerquen, tenemos buenos costos. Son 30 soles en unidad, es super costo. La clienta que encuentra algo a 55 se lo lleva a 45 soles desde la unidad”, aseguró la comerciante de una galería central. Este testimonio coincide con el reporte de otros puestos, donde los pantalones se ofrecen por mayor a 45 soles y hay disponibilidad desde la talla 28 hasta la 34.

Infobae y UNICEF se unen para promover una vida digital más segura y positiva para niñas, niños y adolescentes, tecnología, celular, tablet, laptop Día de Internet Segura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de los pasillos del emporio, el ambiente se caracteriza por la exhibición de prendas en tendencia, desde blusas de manga corta y manga cero hasta modelos de tres cuartos, adecuados para la temporada de transición climática. Los comerciantes destacan que la campaña del Día de la Madre representa una parte crítica de las ventas anuales y motiva la creación de colecciones especiales. “Tenemos ofertas desde la unidad, precio por mayor en todos nuestros modelos. Hay blusas, pantalones y más”, afirmó otra vendedora.

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El flujo de visitantes comenzó a incrementarse, y los comerciantes proyectan una mayor afluencia a medida que se aproxima la fecha del Día de la Madre. La expectativa es alta, alimentada por la variedad de productos y la política de ofertas agresivas. “Estamos con 10 hasta 50 o 60% de descuento por temporadas del Día de la Madre. Como has visto, prendas desde los 5 soles van a encontrar”, precisó un comerciante de textiles.

Gamarra y su organización logística

La organización logística de Gamarra para esta campaña contempla medidas de seguridad y limpieza reforzadas. Las autoridades del distrito de La Victoria, en coordinación con la Policía Nacional y personal de la Municipalidad, implementaron operativos para garantizar el orden y la tranquilidad de los clientes. “Gamarra está más segura cada día, más limpia, más ordenada, como tú mismo lo has podido ver. Está acá la policía, la municipalidad apoyando y aviación está liberada. Entonces, si vienen a través del tren, van a entrar y salir con total tranquilidad”, explicó uno de los dirigentes a TV Perú Noticias.

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Cientos de limeños podrán conocer los mejores productos para mamá en el emporio comercial de Gamarra. (Andina)

El acceso principal por la avenida Aviación se encuentra habilitado, lo que facilita la llegada de compradores desde diferentes distritos de Lima. Además, la cercanía a estaciones del Metro permite optimizar el flujo de personas y reduce los tiempos de traslado. Varios comerciantes resaltaron que las mejoras en el entorno urbano han impactado positivamente en la percepción de seguridad y orden.

La campaña de Gamarra por el Día de la Madre busca no solo impulsar la economía de las pequeñas y medianas empresas del sector textil, sino también ofrecer alternativas accesibles para quienes desean agasajar a la madre de familia. “Aquí se oferta también modelos en tendencia, que pueden ser el regalo ideal para mamá”, sostuvo una emprendedora del rubro de blusas y chaquetas.

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Expectativas de la campaña

El emporio, que reúne a más de 30 mil negocios formales, representa un termómetro para el comercio minorista en Perú. Las campañas estacionales, como la del Día de la Madre, tienen un impacto directo en el volumen de ventas y en la dinamización de la economía local. Los comerciantes confirman que la expectativa es que la campaña de este año iguale o supere los niveles de venta registrados en años previos, cuando el flujo de compradores alcanzó picos importantes en las semanas previas a la celebración.

Quienes visitan Gamarra pueden encontrar desde prendas básicas hasta colecciones de temporada, en un rango de precios que permite adaptarse a diferentes presupuestos. El énfasis en la calidad y la innovación textil se mantiene como uno de los pilares de la oferta, aun en un entorno de competencia intensa con otros centros comerciales y tiendas virtuales.

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Foto: ANDINA/Carla Patiño Ramírez

La campaña se extenderá hasta el propio Día de la Madre. Los comerciantes reiteraron la invitación al público: “Totalmente invitados a Gamarra. Es una opción que no puede faltar en su búsqueda del regalo perfecto para engreír a la reina de casa”, concluyó uno de los representantes del sector.