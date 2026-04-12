¿Qué economía peruana le espera al próximo presidente del Perú? Esto reporta el BCRP

El nuevo presidente del Perú tendrá que lidiar con las expectativas del mercado. - Crédito Andina/Ricardo Cuba

Este domingo 12 de abril, Perú escoge al presidente para el periodo de 2026 - 2031 o los dos candidatos que pasarán a la segunda vuelta para escoger al nuevo mandatario del país.

Entre medidas de derecha, izquierda y centro, el nuevo presidente tendrá que navegar por un complejo panorama, tras años de crisis política y leyes que afectarán el déficit fiscal. ¿Qué economía le espera al nuevo presidente peruano?

Una muestra da el Banco Central de Reserva (BCRP) gracias a su encuesta mensual de expectativas macroeconómicas. A primeros rasgos, se espera que en los próximos tres años el PBI del Perú siga creciendo, aunque muestra un estancamiento alrededor del 3%.

El BCRP realiza mensualmente una encuesta a diversos actores económicos peruanos. - Crédito REUTERS/Mariana Bazo

La expectativa de crecimiento

En general, la expectativa de crecimiento del PBI para 2026 de los grupos consultados se ubicó en un rango entre 2,9 y 3,1 por ciento. Para 2027, se espera un crecimiento entre 3,0 y 3,3 por ciento; y para 2028, entre 3,0 y 3,4 por ciento. Esto, según los datos de la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas realizada por el Banco Central de Reserva (BCR) a fines de marzo.

Así, las entidades financieras, los analistas económicos y las empresas no financieras prevén que la economía peruana seguiría creciendo en los próximos tres años. Sin embargo, la evolución de este crecimiento se queda estancada en alrededor del 3%. Es más, los analistas económicos creen que en 2026 y 2027 habrá un menor crecimiento al que esperaban hace un mes.

“En marzo, la expectativa de crecimiento del PBI para 2026 de los grupos consultados se ubicó en un rango entre 2,9 y 3,1 por ciento. Para 2027, se espera un crecimiento entre 3,0 y 3,3 por ciento; y para 2028, entre 3,0 y 3,4 por ciento”, aclara el informe del BCRP.

Marzo cerró con una caída del dólar. En abril el dólar cayó más retornando al S/3,39 e internacionalmente el conflicto en Medio Oriente parece 'enfriarse'. - Crédito Andina

¿Y la inflación?

“Según la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del BCR la expectativa de inflación a 12 meses de los analistas económicos y del sistema financiero se ubicó en 2.52% en marzo del 2026″, aclara el informe.

Así, las expectativas de inflación de los agentes económicos permanecieron en el rango meta para los horizontes de proyección consultados (2026, 2027 y 2028). Mientras, la inflación esperada para 2026 se ubicó en un rango entre 2,30 y 2,80 por ciento. Para 2027 y 2028, esta variable se situó entre 2,15 y 2,30 por ciento.

Así se proyecta el dólar

Con respecto al tipo de cambio, que ha sufrido gran subida a fimales de marzo, el BCRP revela que las respuestas del mercado es que la expectativa del tipo de cambio para el cierre de 2026 pasó a ubicarse en un rango de S/ 3,38 a S/ 3,45 por dólar. Para fines de 2027 se sitúa entre S/ 3,40 y S/ 3,50 por dólar, lo mismo que para el cierre de 2028.

Para 2026, así se dividen las opiniones sobre el valor del dólar:

Analistas económicos: Ven un dólar de S/3,38 para fines del 2026

Sistema financiero: Ven un dólar en S/3,40 para fines de 2026

Empresas no financieras: Ven un dólar en S/3,45 para fines de 2026.