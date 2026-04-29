Reimond Manco y Lilia Moretti coinciden en la playa tras infidelidad y chats ‘hot’ con otras mujeres: ¿Volvieron?

¿Coincidencia o reconciliación? El futbolista Reimond Manco y su esposa Lilia Moretti estuvieron en la playa Santa María del Mar el mismo día. Te contamos todos los detalles de este inesperado encuentro. Captura: Instagram Lilia Moretti.

La vida personal de Reimond Manco vuelve a dar que hablar. Semanas después de protagonizar un sonado escándalo por infidelidad y la difusión de chats ‘hot’ con otras mujeres en Magaly TV La Firme, el exfutbolista reapareció en un contexto que ha generado más interrogantes que certezas. Esta vez, no se trata de nuevas revelaciones, sino de una aparente coincidencia que ha despertado la atención de usuarios en redes sociales.

El nombre de Lilia Moretti, su aún esposa, vuelve a vincularse directamente a la historia. Ambos habrían coincidido en una salida a la playa, lo que ha sido interpretado por muchos como una posible señal de acercamiento tras la crisis que enfrentaron recientemente.

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Reimond Manco y su esposa reavivan dudas tras chats ‘hot’: imágenes en la playa desatan especulación. Captura: IG.

El origen de la controversia

Todo comenzó cuando una joven decidió exponer públicamente conversaciones privadas que mantuvo con Manco. En estos intercambios, según lo difundido, el exjugador habría sostenido diálogos de contenido íntimo y subido de tono, lo que rápidamente derivó en una ola de críticas y cuestionamientos hacia su comportamiento.

La filtración incluyó capturas que fueron ampliamente compartidas, generando un impacto inmediato tanto en redes sociales como en programas de espectáculos. El episodio no solo afectó su imagen pública, sino que también evidenció una crisis matrimonial con Moretti.

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A partir de ese momento, se instaló la percepción de un quiebre en la relación. Distintos reportes señalaron que la pareja habría optado por tomar distancia mientras procesaban la situación, marcando así un punto de inflexión en su vínculo.

Reimond Manco sigue en el ojo de la tormenta y reconoce testimonios comprometedores. Captura: Magaly Tv La Firme.

Distancia y silencio tras la polémica

Tras la difusión de los chats, el entorno de la pareja se mantuvo en relativo silencio. No hubo pronunciamientos extensos ni declaraciones detalladas que aclararan el estado real de la relación. Este hermetismo contribuyó a que las especulaciones crecieran con el paso de los días.

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Sin embargo, lo que sí trascendió fue que ambos habrían decidido darse un tiempo, priorizando el bienestar familiar y, especialmente, el de sus hijos. En ese contexto, la ausencia de apariciones conjuntas reforzó la idea de un distanciamiento claro.

Escándalo Reimond Manco: admite culpa, pide perdón y enfrenta posible ruptura familiar. Captura : Magaly TV La Firme.

Una coincidencia que reabre el debate

La situación dio un nuevo giro cuando un creador de contenido en TikTok comenzó a analizar publicaciones recientes de ambos. A través de historias compartidas en sus respectivas cuentas, se identificaron elementos similares que sugerían una posible coincidencia en una salida a la playa.

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Aunque en ningún momento aparecen juntos en una misma imagen, los detalles —como el entorno, los horarios y ciertos elementos visuales— fueron suficientes para que los usuarios empezaran a especular sobre un posible reencuentro.

En las publicaciones de Lilia Moretti, por ejemplo, se le observa disfrutando de un día familiar junto a sus hijos y otros parientes. La escena transmite tranquilidad y cercanía, pero sin la presencia visible de Manco.

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Aun así, la interpretación de los usuarios no se hizo esperar. Para muchos, la coincidencia no sería casual, sino una señal de que ambos estarían compartiendo nuevamente espacios, aunque de manera discreta.

Reimond Manco y su esposa reavivan dudas tras chats ‘hot’: imágenes en la playa desatan especulación. Captura: IG.

Redes sociales: el nuevo escenario de la narrativa ¿Reconciliación o coincidencia?

En la actualidad, las redes sociales se han convertido en una herramienta clave para reconstruir historias personales, especialmente cuando los protagonistas optan por no brindar declaraciones directas. En este caso, cada publicación, imagen o video es analizado al detalle por los seguidores.

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El caso de Manco y Moretti no ha sido la excepción. La aparente coincidencia en la playa ha generado una avalancha de comentarios, teorías y opiniones divididas. Mientras algunos consideran que podría tratarse de un intento de reconciliación, otros creen que simplemente se trata de una coincidencia sin mayor implicancia.

Reimond Manco y su esposa reavivan dudas tras chats ‘hot’: imágenes en la playa desatan especulación. Captura: IG.