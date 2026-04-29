Perú

Hija mayor de Christian Domínguez puso importante condición tras retomar comunicación con él: “Primero terapia”

La joven decidió retomar el vínculo con su padre tras meses de distanciamiento, aunque bajo sus propias reglas

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La defensa de la emprendedora afirmó que pese a que el cantante cumple con el pago, este no se ha vuelto suficiente para los gastos de la menor | TikTok / Chimi Churri

Luego de varios meses marcados por el distanciamiento familiar, la historia entre Christian Domínguez y su hija mayor ha dado un giro importante. La joven decidió hace poco retomar la comunicación con su padre, pero no sin antes establecer condiciones claras que reflejan no solo su madurez, sino también el impacto emocional de los episodios pasados.

Fue Melanie Martínez, madre de la menor, quien confirmó este acercamiento en una reciente entrevista, donde ofreció detalles que evidencian un proceso aún frágil. Según explicó, la relación se está reconstruyendo con cautela, y lejos de ser un reencuentro impulsivo, responde a una decisión pensada.

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No confío mucho en él y prueba de ello es que, inmediatamente después de comunicarse con ella, le pidió verse. No ir despacio ni hacer las cosas con tranquilidad como se debe hacer, pero mi hija es una chica muy madura y ella fue la que le dijo: ‘primero, vamos a terapia y vamos ver cómo solucionar el problema’”, sostuvo con firmeza.

Melanie Martínez y Christian Domínguez
Melanie Martínez asegura que la denuncia por maltrato psicológico de Christian Domínguez afecta su estabilidad emocional y su emprendimiento de helados artesanales.

<b>Una condición que marca el rumbo</b>

La exigencia de la joven no es menor. Al plantear que cualquier acercamiento debe pasar primero por un proceso de terapia, deja claro que la prioridad no es solo el reencuentro, sino la reconstrucción emocional del vínculo. Este punto se ha convertido en el eje central de la posible reconciliación.

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Para Melanie Martínez, esta postura refleja el crecimiento de su hija, quien ha optado por establecer límites en una relación que, durante mucho tiempo, estuvo marcada por tensiones. La cantante destacó que, a pesar de sus propias dudas, respeta la decisión de la menor.

El contacto entre padre e hija, según reveló, se mantiene activo, aunque con prudencia. “Él le sigue escribiendo”, comentó, dejando entrever que existe una intención de acercamiento por parte del artista. Sin embargo, el proceso no avanza sin condiciones.

Christian Domínguez y Melanie Martínez
El reencuentro entre Christian Domínguez y su hija Camila ocurre tras casi un año de distanciamiento y un proceso legal expuesto mediáticamente.

<b>Redes sociales y coherencia emocional</b>

Otro de los aspectos que Melanie Martínez abordó fue la exposición pública del conflicto. En un contexto donde las redes sociales suelen amplificar las tensiones familiares, la cantante optó por aconsejar a su hija mantener coherencia entre sus acciones y sus decisiones.

Yo he conversado con ella, le he dicho: ‘si tú quieres ir por esa línea, entonces tienes que ser consecuente. Los últimos videos que subió fueron antes del encuentro, no ha vuelto a subir nada más’”, explicó.

Más allá del vínculo entre padre e hija, Melanie Martínez también aprovechó para dirigirse directamente a Christian Domínguez, cuestionando su actitud y recordando episodios del pasado que, según ella, han tenido consecuencias en el presente.

Hay un Dios y por eso las cosas le están pasando factura ahorita por todo su mal comportamiento durante tantos años, que se ponga a pensar eso también”, expresó sin rodeos.

El 11° Juzgado de Familia de Lima declaró improcedente la denuncia de Melanie Martínez contra Christian Domínguez y Norka Ascue.
El 11° Juzgado de Familia de Lima declaró improcedente la denuncia de Melanie Martínez contra Christian Domínguez y Norka Ascue.

<b>Un llamado a la reflexión como padre</b>

En uno de los momentos más contundentes de la entrevista, Melanie hizo un llamado directo al cantante, invitándolo a reflexionar sobre su rol como figura paterna y el ejemplo que transmite.

Quiero que él reflexione un poco, que piense solamente un instante si él quisiera para sus hijas mujeres un hombre como él en su vida. Que lo piense y nos responda”, manifestó.

“No confío en él”: ex de Christian Domínguez revela condición de su hija para reconciliarse. Composición Infobae / Carol Ruiz.
“No confío en él”: ex de Christian Domínguez revela condición de su hija para reconciliarse. Composición Infobae / Carol Ruiz.

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