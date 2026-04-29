Dos cambiazos de lingotes de oro, un mismo capitán y oficiales de alto rango: la tesis fiscal contra policías detenidos

Siete efectivos de la Policía Nacional, incluido el coronel Rafael Morón, son investigados por presuntamente cambiar lingotes de oro por barras de cobre. Su abogado defensor asegura que su patrocinado es inocente y que la acusación se basa en el testimonio de un colaborador eficaz.| 24 Horas

El caso que involucra a oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) por el presunto “cambiazo” de lingotes de oro avanza con nuevos detalles. La tesis fiscal sostiene la existencia de dos hechos distintos, ambos relacionados con el reemplazo de oro incautado por barras de cobre, y conecta a los mismos protagonistas: un capitán de policía y varios oficiales de alto rango, entre ellos el coronel Rafael Morón Díaz.

Dos lingotes de oro

De acuerdo con el reporte de Panamericana Noticias, la investigación fiscal detalla que el primer caso se remonta a mayo de 2023, cuando tras recibir información de Inteligencia, la policía incautó lingotes de oro en San Juan de Lurigancho. El procedimiento incluyó la elaboración de actas de lacrado y deslacrado para el resguardo del material, que fue internado en la bóveda del Banco de la Nación.

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Según la defensa del coronel Morón, en esas diligencias no participó su cliente y no se dejó ninguna observación ni se advirtió anomalía alguna sobre la autenticidad de los lingotes, ni por parte de los peritos ni de los responsables de la custodia.

“Está deprimido por el daño moral. Le ha golpeado a toda su familia y es justamente vamos a demostrar su inocencia”, mencionó.

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El segundo hecho, conocido públicamente tras una investigación periodística, ocurrió en julio de 2023 en el interior de la sede de la Dirincri. En ambos episodios, la tesis fiscal señala la participación de un mismo capitán de la policía, quien habría tenido un rol clave en la manipulación y el traslado de los lingotes. El capitán, de acuerdo al testimonio de testigos y elementos presentados por la fiscalía, es señalado por supuestamente portar una mochila negra donde se habría realizado parte del intercambio del oro por cobre.

Los testimonios que ahora sustentan la investigación refieren que el capitán habría mantenido contacto directo con el coronel Morón Díaz en el contexto de ambas operaciones. Sin embargo, la defensa del coronel enfatiza que su cliente no participó ni en las diligencias de lacrado ni en la manipulación directa de los bienes incautados, y que la mención de su nombre aparece años después, a partir de nuevas declaraciones de los conductores de los vehículos a los que se les incautó el oro.

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“Ahora los dos vienen a proporcionar información años después de lo que no brindaron en ese momento. Como que un capitán tenía la mochila negra, como que yo vi que el capitán conversó con el coronel”, señaló.

Coronel Rafael Morón Díaz niega vinculación

El abogado penalista Stefano Miranda recalca que la detención de su cliente y de otros seis efectivos policiales en actividad carece de fundamentos sólidos y depende principalmente de la declaración de un aspirante a colaborador eficaz. Miranda sostiene que la Corte Suprema exige pruebas y no declaraciones aisladas para justificar una medida restrictiva de libertad, por lo que ha presentado una apelación contra la detención preliminar dictada el 23 de abril.

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La defensa subraya además que el colaborador eficaz tiene interés en obtener beneficios legales, como la eximencia de responsabilidad penal, y que sus afirmaciones deben ser corroboradas con pruebas materiales. Según Miranda, la fiscalía deberá demostrar con evidencia concreta que el coronel Morón “vendió sus funciones” y tuvo una participación activa en la sustitución del oro incautado.