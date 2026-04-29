Junta Nacional de Justicia convoca concurso público para nombrar al nuevo jefe de la ONPE

La Junta Nacional de Justicia anunció la convocatoria de un concurso público de méritos para la seleccionar y nombrar a un nuevo Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), esto luego de la de Piero Alessandro Corvetto Salinas al cargo el pasado 21 de abril en medio de cuestionamientos a su gestión durante las Elecciones 2026.

El organismo estableció que, conforme a la normativa vigente, “corresponde convocar a Concurso Público para el nombramiento de Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE”, según el acuerdo adoptado por unanimidad el 24 de abril de 2026.

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El reglamento específico señala la responsabilidad del Pleno de la Junta Nacional de Justicia de aprobar tanto las bases como la propia convocatoria del proceso. De acuerdo con la resolución oficial, la convocatoria deberá publicarse “en el Boletín Oficial de la Magistratura y, por una sola vez, en el diario oficial El Peruano y en otro de mayor circulación, así como en la página web institucional”. Para garantizar la transparencia, la resolución establece que la publicación de la convocatoria se realizará en los medios señalados.

La ONPE anuncia la renuncia de Piero Corvetto y el nombramiento de Bernardo Pachas Serrano como jefe interino, garantizando la continuidad de los procesos electorales en curso y futuros preparativos. (ONPE)

Renuncia de Piero Corvetto sería ilegal

Piero Corvetto tomó la decisión de renunciar a su cargo como jefe de la ONPE el pasado 21 de abril, aunque la propia ley orgánica de la institución indica que esto no puede hacerse mientras se encuentra activo un proceso electoral.

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El Artículo 10 de la Ley Orgánica de la ONPE indica que el puesto que ocupaba Corvetto “es irrenunciable durante el proceso electoral de referéndum u otro tipo de consulta popular, salvo que sobrevenga impedimento debidamente fundamentado”.

El abogado Jorge Jáuregui, experto en Derecho Constitucional y Electoral, señaló en RPP que Corvetto no debería haber presentado su renuncia, pues existe una garantía fundamental en el Estado de derecho destinada a proteger la voluntad popular y asegurar la independencia de las autoridades encargadas de los comicios.

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“El jefe de la ONPE, por esa razón, no puede ni renunciar ni puede ser sacado del cargo porque justamente se busca proteger la organización electoral y además la función electoral, que en este caso es crucial”, sostuvo.

lima 9 de abril del 2026. JEFE DE LA ONPE, PIERO CORVETTO

A pesar de esta restricción, Corvetto presentó su dimisión este martes tras las irregularidades detectadas en el reparto y traslado del material electoral, situación que llevó a extender la jornada de votación un día más de lo previsto y motivó la apertura de una investigación fiscal por presunta colusión.

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Bernardo Pachas asumió como jefe de la ONPE

En reemplazo de Piero Corvetto -al menos de forma temporal- es el gerente general de la ONPE, quien asumió el cargo de forma interina hasta que concluya el proceso electoral actual y que se elija a un nuevo jefe de la ONPE en un proceso público.

El abogado Bernardo Juan Pachas Serrano se desempeña como gerente general de la ONPE desde el 7 de septiembre de 2020, posición clave dentro de la estructura del organismo electoral. Su eventual designación como jefe interino responde a lo establecido en la ley orgánica de la institución, que dispone que el funcionario de mayor jerarquía inmediata asuma el cargo en caso de vacancia o salida del titular.

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De acuerdo con la normativa vigente, el reemplazo del jefe de la ONPE no pasa por una elección inmediata, sino por una sucesión automática. // Video: Exitosa Noticias

Este procedimiento ya ha sido aplicado anteriormente en el sistema electoral peruano, lo que refuerza la continuidad institucional en momentos de crisis. En este caso, Pachas no sería elegido mediante concurso ni designación directa, sino que asumiría automáticamente el mando de manera provisional hasta que la Junta Nacional de Justicia convoque a un proceso público para nombrar a un nuevo jefe de la ONPE.