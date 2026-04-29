Piero Corvetto se queda sin defensa legal: Su abogado renuncia en medio de investigación por fallas en elecciones

Piero Corvetto renunció a la ONPE tras las fallas del 12 de abril. Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo

El exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Piero Corvetto se quedó sin defensa legal que lo represente en la investigación preliminar en su contra por las fallas logísticas durante las elecciones del domingo 12 de abril.

Se trata del abogado Ricardo Sánchez, quien presentó un escrito al juez de investigación preparatoria Manuel Chuyo Zavaleta donde informa de su renuncia a la defensa técnica de Corvetto.

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“Por medio del presente escrito, renuncio a defensa técnica debiéndose dejar sin efecto alguno el domicilio procesal y casilla Sinoe, así como medios alternativos de comunicación”, pidió Sánchez al magistrado, además de que se le dé el trámite respectivo.

Ricardo Sánchez asumió la defensa de Piero Corvetto desde un inicio de la investigación, incluso acudió al domicilio del exjefe de la ONPE cuando era allanado por miembros del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú.

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En un operativo simultáneo que se inició en la madrugada, las autoridades intervinieron la residencia de Piero Corvetto y otros 12 inmuebles. La diligencia busca recabar pruebas en una investigación por corrupción de funcionarios. | Canal N

Ahora, Corvetto deberá designar un nuevo abogado particular, cuyos honorarios serán asumidos por la institución electoral ya que se le otorgó el beneficio de defensa legal al exfuncionario. En caso de que se compruebe la responsabilidad penal, este deberá devolver el dinero que el Estado gastó en financiar a su abogado.

Presentan denuncia contra Corvetto

La exfiscal Sandra Castro formalizó una denuncia penal contra Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por presuntos delitos de omisión de actos funcionales, abandono de cargo y abuso de autoridad. La acción se sustenta en la acusación de que la renuncia de Corvetto y su aceptación por parte de la JNJ se produjeron durante un proceso electoral en curso, situación prohibida por la legislación vigente.

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De acuerdo a la denuncia pública de Castro, uno de los elementos más críticos de la salida de Corvetto de la ONPE es que los resultados del proceso electoral aún no han sido publicados, y la comunicación oficial sobre ello recién está prevista para el 15 de mayo. La exfiscal sostuvo en RPP Noticias: “El daño está hecho. No solamente el actuar de Corvetto, sino que también se extiende a la Junta Nacional de Justicia, que sin investigar y sin analizar la conducta de este señor emite una resolución así veloz. No es correcto eso”.

Tomás Gálvez deberá decidir si inicia una investigación contra los miembros de la JNJ.

Castro cuestionó además la fundamentación de Corvetto para justificar su dimisión. El exjefe de la ONPE señaló como motivo el deseo de conferir legitimidad al proceso electoral, argumento que Castro rechaza por considerar que “la ley lo precisa. Durante el proceso electoral solamente tiene que haber un motivo debidamente justificado. Algo grave como, por ejemplo, algo que impida que él acuda físicamente”.

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La exfiscal advierte que aceptar una dimisión de esta naturaleza equivale a “darle un trámite simple, casi como un delivery en una hoja y media que emite la Junta Nacional de Justicia su resolución y dice: ‘Ya, aprobada, fuera’”.

Según la acusación, aceptar la renuncia en el contexto actual podría configurar responsabilidad penal por incumplimiento de funciones y poner en tela de juicio la integridad del proceso electoral en curso.

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