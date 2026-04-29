Karol G en Lima: Preventa de entradas, precios, zonas y link para comprar

La cantante colombiana Karol G saluda a sus fans con una sonrisa radiante durante su concierto en Lima, rodeada por un estadio lleno de seguidores.

Karol G anunció su regreso a Perú con un espectáculo pautado para el 22 de enero de 2027 en el Estadio San Marcos. Este show forma parte del tour “Viajando por el mundo Tropitour”, presentado tras su reciente paso por Coachella 2026. En ese escenario, la cantante interpretó éxitos y temas inéditos, generando gran expectativa entre sus seguidores en la región. La fecha en Lima se perfila como una de las paradas más demandadas de la gira.

La artista comunicó la noticia tras finalizar su actuación en California, donde la puesta en escena y la energía del espectáculo recibieron reconocimiento del público internacional. El estadio limeño acogerá a miles de asistentes en una noche que reúne lo más destacado del repertorio de la intérprete.

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Precios de entradas y zonas

La producción confirmó que el recinto estará dividido en ocho sectores. Las áreas Pit Foreva y Tropícoqueta se ubicarán a ambos lados del escenario, ofreciendo las ubicaciones más cercanas para los asistentes que buscan una experiencia exclusiva. El resto de las zonas cubrirá distintas opciones de visibilidad y precios, adaptadas a diferentes preferencias y presupuestos.

Este plano referencial detalla los precios y las diferentes zonas de asientos para el concierto de Karol G en Lima, incluyendo información sobre preventa y venta general de entradas.

Los boletos se ofrecerán en una escala de precios que arranca en S/172 y alcanza hasta S/1840 para las opciones premium. La preventa no incluye descuentos, pero brinda la posibilidad de asegurar una ubicación antes de la apertura general. El desglose por sectores y los valores exactos estarán publicados en la web de la ticketera, acompañados por un mapa del estadio.

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Inicio de preventa y link de compra

La preventa exclusiva comienza hoy, miércoles 29 de abril, a las 9:00 a.m. Los primeros en acceder serán los clientes de Mastercard BBVA, quienes podrán elegir entre todas las localidades disponibles hasta agotar el stock reservado para esta etapa. La venta general se habilitará el jueves 30 de abril, desde las 9:30 a.m., o en cuanto se termine la preventa.

Todas las operaciones de compra se realizarán a través de la plataforma Teleticket, donde se activará la fila virtual y la página especial del evento. Para adquirir entradas, se puede ingresar a www.teleticket.com.pe, buscar el evento de Karol G en Lima o haciendo clic aquí.

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Este póster vibrante anuncia el "Tropitour: Viajando por el Mundo" de Karol G, destacando un colorido guacamayo sobre un globo terráqueo con detalles del concierto en el Estadio San Marcos.

¿Cómo comprar tus entradas en Teleticket?

Para obtener entradas para el concierto de Karol G en Lima, sigue estos pasos:

Teleticket en Accede a la web oficial deen www.teleticket.com.pe Crea una cuenta de usuario con tus datos personales y un correo electrónico válido. Verifica el registro mediante el enlace de activación enviado a tu correo. Inicia sesión y busca el evento de Karol G. Selecciona el banner correspondiente al espectáculo. Ingresa a la fila virtual; el sistema asigna turno según el orden de acceso. No cierres ni actualices la página mientras esperas. Elige la zona y los asientos según la disponibilidad y el precio. Introduce los datos de tu tarjeta bancaria para completar el pago. Si cuentas con una Mastercard BBVA, utiliza el beneficio exclusivo durante la preventa. Revisa la confirmación de compra y accede a tus boletos digitales en la sección “Mis E-Tickets” dentro de tu cuenta en Teleticket.

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