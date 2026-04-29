Perú

Aprueban nuevo día no laborable por festividad regional: ¿Qué fecha y a quiénes aplica?

La Comisión de Trabajo del Congreso aprobó un dictamen que dará un nuevo día no laborable al Perú, pero solo limitado a una región. Antes iba a ser un feriado

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Personas en centro de Lima disfrutando del feriado
Una región disfrutaría de un día no laborable este año, por festividad religiosa. - Crédito Andina

Perú tendría un nuevo día no laborable, pero no sería parte de su calendario nacional. Todos los 13 de octubre serían día libre regional para la provincia de Ayabaca en Piura (por la festividad del Señor cautivo de Ayabaca), según lo aprobado por la Comisión de Trabajo y Seguridad social del Congreso de la República.

Si bien la propuesta fue presentada originalmente para que la fecha se vuelva el feriado número 17 del calendario nacional peruano, la comisión lo volvió un predictamen que solo viabilizó la fecha como día no laborable (algo que la misma municipalidad de Ayabaca puede aplicar por su cuenta, como muchas otras comunas en todo el país).

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El predictamen fue elaborado con las recomendaciones de la Cámara de Comercio de Lima (que se pronunció en contra del feriado) así como la opinión del Ministerio de Comercio exterior y Turismo (Mincetur), que consideraba viable el feriado, pero con acotaciones sobre su justificación.

Cada 13 de octubre se celebra el día central del cristo norteño, Señor Cautivo de Ayabaca. Miles de fieles, de todas las edades y de diferentes partes del país, acuden a venerar a la sagrada imagen.

El día no laborable aprobado

El presidente de la comisión, Alex Paredes Gonzales (Somos Perú), señaló que la su grupo de trabajo había puesto “un granito de arena” para la festividad del Señor cautivo de Ayabaca con la aprobación de este dictamen. Ahora solo falta su pase al Pleno para aprobarse y la promulgación del Poder Ejecutivo.

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¿De qué trata la medida exactamente? El dictamen la Comisión de Trabajo aprueba que “se declare el día 13 de octubre de cada año como día no laborable compensable en la provincia de Ayabaca del departamento de Piura, en conmemoración de la Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca”.

Es decir, que en esta fecha, y solo para la provincia de Ayabaca, las horas dejadas de laborar en las entidades del sector público como consecuencia de este día no laborable son compensadas en los 10 días hábiles inmediatos posteriores, “o en la oportunidad que establezca el titular de la entidad, en función de las necesidades del servicio”. (Asimismo, las entidades públicas adoptarían las medidas necesarias para garantizar la continuidad de los servicios esenciales).

Alex Paredes, presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso
Como se sabe, está pendiente que el Pleno del Congreso vote también por el dictamen que mueve cuatro feriados nacionales para que se descansen en día lunes. - Crédito Alex Paredes

Así, para el sector público este día será obligatorio de descansar y laborar posteriormente (en la provincia de Ayabaca), pero los trabajadores privados de la zona también pueden ajustarse a esta ley, aunque no están obligados.

“En el sector privado, el acogimiento a lo dispuesto en la presente ley es facultativo y se realiza previo acuerdo entre el empleador y los trabajadores, debiendo establecerse la forma de compensación de las horas dejadas de laborar. A falta de acuerdo, decide el empleador, en ejercicio de su poder de dirección, observando criterios de razonabilidad”, acota el dictamen.

familia en feriado en la plaza de armas de Lima
El día de descanso ya no alcanzaría la región de Lima. - Crédito Andina

Feriados del 2026

Si bien el 13 de octubre no fue aprobado como nuevo feriado en Perú, el país ya tiene 16 feriados nacionales. Para el 2026, estas son las fechas y días que se consideran:

  1. Jueves 1 de enero: Año nuevo. Ya pasó
  2. Jueves 2 de abril: Semana Santa. Ya pasó
  3. Viernes 3 de abril: Semana Santa. Ya pasó
  4. Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo. Es el siguiente feriado
  5. Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
  6. Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo
  7. Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
  8. Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
  9. Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
  10. Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
  11. Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
  12. Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
  13. Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
  14. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  15. Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
  16. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

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