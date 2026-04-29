Perú

Piura: PNP captura a ‘Cara de Chancho’, acusado de disparar a la doctora Minosska Pinto

Las declaraciones de Luis Alejandro Rojas Guillén serán claves para identificar quién está detrás del crimen de la doctora. El sujeto fue detenido con otras tres personas en un bar

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La Policía Nacional del Perú capturó a Luis Alejandro Rojas Guillén, alias 'Cara de Chancho', presunto sicario responsable del asesinato de la pediatra Minosca Pinto Lazo en Piura. El sujeto fue detenido junto a otros cómplices.

La Policía Nacional del Perú (PNP) logró la captura de Luis Alejandro Rojas Guillén, alias ‘Cara de Chancho’, presunto autor material del asesinato de la pediatra Minosska Pinto Lazo, ocurrido el pasado 10 de abril en la ciudad de Piura. La intervención se realizó en el asentamiento humano Buenos Aires, donde Rojas Guillén fue detenido junto a otras cuatro personas, todos presuntamente vinculados a la organización criminal ‘Los Monstruos del Norte’.

La captura se llevó a cabo durante un operativo policial en el que también se incautaron un arma de fuego con la serie erradicada, 15 municiones y 500 gramos de marihuana. Según las autoridades, los detenidos serían integrantes de una banda dedicada al robo agravado, sicariato y tráfico ilícito de personas.

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El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, indicó que Rojas Guillén es sindicado como el “gatillero” responsable de disparar contra la doctora Pinto Lazo, quien perdió la vida en la puerta de su domicilio en la urbanización San Felipe.

Arriola señaló que el detenido ha guardado silencio hasta el momento, pero los exámenes serán claves para la tesis fiscal.

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Capturan a 'Cara de Chancho', presunto sicario acusado de asesinar a la doctora Minosska Pinto en Piura
Capturan a 'Cara de Chancho', presunto sicario acusado de asesinar a la doctora Minosska Pinto en Piura| Foto: Latina Noticias

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento del ataque, ocurrido cerca de las dos de la tarde. En las imágenes, se observa a un hombre vestido con polo blanco y short negro acercándose a la víctima. Sin mediar palabra, le dispara a corta distancia y luego huye del lugar. El crimen, cometido a plena luz del día, generó conmoción entre vecinos y transeúntes.

Detención es clave

La detención de ‘Cara de Chancho’ representa un avance clave en el esclarecimiento de uno de los casos que más ha impactado a Piura en los últimos años. Tras el asesinato, la policía identificó rápidamente a los presuntos implicados gracias a las grabaciones de seguridad y a testimonios de testigos.

Además de Rojas Guillén, otras personas ya habían sido detenidas por su participación en la planificación y ejecución del crimen. Entre ellos figuran Christian Socolaya Bayona (’Ite’), señalado como el marcador encargado de seguir a la víctima, y Junior Miñán Seminario (’Muerte’), quien habría conducido la motocicleta utilizada para facilitar la fuga.

Minosska Pinto: nuevos hallazgos y testimonios marcan la audiencia clave para su exesposo
Minosska Pinto: nuevos hallazgos y testimonios marcan la audiencia clave para su exesposo| Difusión

La investigación también apunta a la existencia de un autor intelectual. Dos de los implicados han declarado que el exesposo de la doctora, William Seminario, habría ordenado el asesinato y entregado información clave para concretarlo.

De acuerdo con los testimonios de los implicados, Seminario habría proporcionado información clave, como fotografías y un croquis de la víctima, y entregado una suma de diez mil soles para ejecutar el asesinato. La Fiscalía sostiene la hipótesis de que existió un encargo directo, aunque la defensa del médico rechaza las acusaciones y argumenta que su arresto original se debió a la posesión de chips telefónicos, y no al crimen.

La Fiscalía ha solicitado prisión preventiva para Seminario, quien niega los cargos y se encuentra bajo investigación. Esta audiencia fue reprogramada para el próximo 5 de mayo.

El asesinato de Minosska Pinto Lazo ha conmocionado a Piura y a la comunidad médica nacional. Familiares, colegas y organizaciones profesionales han realizado vigilias y demandan el esclarecimiento total del caso, exigiendo sanciones para todos los responsables.

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