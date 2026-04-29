Alcalde de San Martín de Porres persiguió y atrapó a un ladrón que robó el celular a un adulto mayor

El burgomaestre narró que intervino al ver a un adulto mayor perseguir a su agresor. Tras la captura, pidió la intervención de la Policía y el serenazgo, y exhortó al sistema judicial a actuar con firmeza ante la reincidencia delictiva (Créditos: ATV )

En el distrito limeño de San Martín de Porres, la inseguridad ciudadana volvió a quedar en evidencia tras un hecho que, según palabras del propio alcalde Hernán Sifuentes Barca, pudo terminar en tragedia. El burgomaestre participó de manera directa en la detención de un presunto delincuente que acababa de arrebatar un celular a un adulto mayor en la zona de Alicia Alarcón, a escasos metros de la avenida Zarumilla.

El funcionario relató los detalles durante una entrevista en vivo en el programa De cinco a siete de ATV en el que destacó la importancia de que las autoridades no sean indiferentes ante estas situaciones. “Yo he hecho lo que corresponde. Al ver a un ciudadano víctima de un robo, lo seguí en mi vehículo junto a una persona que me acompañaba”, afirmó.

PUBLICIDAD

Sifuentes explicó que, aproximadamente a la 1:30 p. m., salía de su domicilio para dirigirse al municipio cuando se percató de que un hombre huía a toda prisa, perseguido por un adulto mayor que, en un intento desesperado por recuperar su pertenencia, llegó a realizar un disparo al aire. El propio alcalde afirmó que, al escuchar el disparo, decidió intervenir.

Sifuentes relató que intervino tras ver a la víctima perseguir al delincuente y escuchar un disparo al aire - Créditos: Captura de pantalla de ATV+

Según el testimonio, la persecución permitió cerrar el paso al presunto asaltante, quien, al verse acorralado, arrojó el celular robado en plena vía pública. “Bajé del vehículo y lo seguimos a pie para poder atraparlo”, relató el alcalde, quien en todo momento estuvo acompañado por un colaborador.

PUBLICIDAD

Tras la detención, el alcalde contactó de inmediato al serenazgo y a la Policía Nacional del Perú (PNP), solicitando la intervención de ambas instituciones para garantizar que el procedimiento se realice conforme a la ley.

La rápida acción permitió que el detenido sea puesto a disposición de la comisaría y trasladado posteriormente a la unidad de flagrancia ubicada en la zona de Fiori. “Solicité que lo lleven a la unidad de flagrancia para que este sujeto, que tiene un alto prontuario, no vuelva a salir. Es una persona con un montón de denuncias”, enfatizó Sifuentes. El alcalde hizo un llamado directo al Poder Judicial y al Ministerio Público. “Pido que actúen dentro de sus competencias. No queremos que este malhechor vuelva a las calles a cometer actos delictivos”, mencionó.

PUBLICIDAD

El funcionario coordinó de inmediato con serenazgo y la Policía Nacional para asegurar que el procedimiento se realizara conforme a la ley - Créditos: ATV+.

El funcionario también reflexionó sobre la importancia de que las autoridades asuman un rol activo frente a la criminalidad. “Como autoridad me corresponde actuar si veo que un adulto mayor o cualquier vecino es víctima de un delito. No tengo por qué ser timorato. Debo hacer todo lo posible para atraparlo, aun arriesgando mi integridad”, sostuvo.

Sifuentes reconoció que, si bien no es su función principal intervenir en detenciones, la situación de inseguridad en Lima exige decisiones rápidas y valientes. “No es la primera vez que personas cercanas a mí o yo mismo hemos seguido a delincuentes. A veces se logra el objetivo, a veces no. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados”, explicó.

PUBLICIDAD

El alcalde advirtió sobre los riesgos de este tipo de acciones, señalando que “pudo estar armado o pudo haber ocurrido una desgracia”. Asimismo, insistió en la necesidad de que el sistema judicial actúe con celeridad, ya que “los vecinos no pueden seguir enfrentando a sujetos con múltiples antecedentes policiales que, pese a las denuncias, siguen en libertad”.