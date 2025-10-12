Perú

Señor Cautivo de Ayabaca 2025: ¿cuándo y cómo se celebra la fiesta religiosa más importante de Piura?

La festividad del Señor Cautivo de Ayabaca reúne a miles de devotos entre el 1 y 15 de octubre, con procesión, misas y actividades culturales que consolidan la identidad y fe de la región Piura

Abigail Villantoy Gómez

Por Abigail Villantoy Gómez

Guardar
Un momento de devoción: peregrinos
Un momento de devoción: peregrinos a las puertas del santuario en Ayabaca, después de un largo viaje desde el Callao. Foto (Composición Infobae | Sebastián Castañeda IDEHPUCP)

Cada octubre, Ayabaca, en la sierra piurana, se convierte en epicentro de una de las manifestaciones religiosas más concurridas del norte del país. Devotos de diversas regiones del Perú, así como visitantes de países vecinos, llegan para venerar la imagen del Señor Cautivo y cumplir promesas de fe. La celebración atrae a miles de personas que participan de la procesión, las misas y otras actividades religiosas que muestran la devoción por Cristo Moreno.

La festividad también tiene un impacto económico importante, pues la llegada de peregrinos dinamiza comercios locales y servicios turísticos. Se estima que para 2025 más de 10 mil personas asistirán a la provincia de Ayabaca, generando ingresos superiores a los 10 millones de soles. Esta combinación de fervor religioso y actividad económica convierte a la fiesta en uno de los eventos más significativos de la región Piura.

Señor Cautivo de Ayabaca 2025: cuándo y cómo se celebra

La icónica imagen del Señor
La icónica imagen del Señor Cautivo, objeto de adoración para la comunidad y visitantes. Foto: UDEP

La festividad se desarrolla del 1 al 15 de octubre, con énfasis en los días 13 y 14, cuando se realizan la procesión central y la misa solemne. La imagen del Señor Cautivo, ubicada en la iglesia Nuestra Señora del Pilar frente a la plaza de armas, es llevada por las calles de la ciudad mientras los fieles acompañan la imagen con cánticos y oraciones. Muchos peregrinos recorren largas distancias a pie, incluso de rodillas, como muestra de devoción profunda.

Durante estos días, se llevan a cabo novenas y actividades de preparación espiritual que permiten a los creyentes reforzar su fe antes de los actos principales. Los ornamentos y hábitos de los fieles muestran predominancia del color morado, símbolo de penitencia y devoción, similar a otras celebraciones religiosas tradicionales del país.

Historia y leyenda detrás del Señor Cautivo

Ayabaca se pinta de morado
Ayabaca se pinta de morado cada mes de octubre, en sus calles se respira ferviente devoción con la llegada de los peregrinos. Composición Infobae Perú

La escultura del Señor Cautivo fue encargada en 1751 por el párroco García Guerrero, quien solicitó a artesanos ecuatorianos su elaboración. La leyenda cuenta que los artesanos desaparecieron misteriosamente tras terminar la obra, lo que fortaleció la creencia de que la imagen fue tallada por ángeles. Desde entonces, la imagen ha sido objeto de veneración y considerada un símbolo de identidad y fe para los ayabaquinos y los habitantes de la región Piura.

El reconocimiento cultural se ha consolidado a lo largo de los años. En 2013, el Ministerio de Cultura declaró la festividad como Patrimonio Cultural de la Nación por su convocatoria masiva y su relevancia como manifestación religiosa y social. Además, el 13 de octubre es feriado regional en Piura, permitiendo a los fieles y visitantes participar plenamente en los actos de la celebración.

Devoción y participación de los peregrinos

Miles de fieles recorren caminos de la sierra para participar en la festividad, provenientes de lugares como La Libertad, Lambayeque, Tumbes, e incluso de Ecuador, Chile y Bolivia. La procesión central se convierte en un espectáculo de fe, con cánticos, oraciones y la participación activa de la comunidad local. Los peregrinos acompañan la imagen del Señor Cautivo desde la iglesia hasta las principales calles de Ayabaca, reforzando la tradición y la identidad cultural de la región.

Fieles devotos llegan de rodillas
Fieles devotos llegan de rodillas al santuario del Señor Cautivo de Ayabaca, cumpliendo sus promesas con fervor. (Foto: José Córdova)

El fervor se expresa también en la preparación espiritual, con misas y novenas previas a los días centrales. Estas ceremonias constituyen el núcleo de la festividad, generando un ambiente de recogimiento y devoción que se mantiene a lo largo de la celebración.

Impacto cultural, turístico y económico

La festividad no solo es religiosa, sino que también moviliza la economía local. Se instalan ferias, puestos de comida y actividades culturales que atraen visitantes y fortalecen el comercio de la región. Para 2025, se espera que los ingresos generados superen los 10 millones de soles, según la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Piura.

Además, la festividad funciona como un referente cultural que refuerza la identidad del pueblo ayabaquino y de la región Piura. La combinación de tradición, fe y dinamismo económico convierte al Señor Cautivo de Ayabaca en uno de los eventos más importantes del calendario religioso y turístico del norte del país.

Temas Relacionados

PiuraSeñor Cautivo de AyabacaAyabacaperu-noticias

Más Noticias

Ángela Leyva inició con buen pie una nueva temporada en la Superliga de Turquía: brilló en el primer triunfo del Besiktas

La voleibolista peruana tuvo una actuación destacada en el arranque de la liga turca, ubicándose entre las tres máximas artilleras del encuentro frente a Ilbank Spor Kulübü

Ángela Leyva inició con buen

José Jerí sin gabinete a más de 60 horas de convertirse en presidente, ¿cuánto tiempo demoraron los últimos mandatarios?

A casi tres días de haber asumido la presidencia, el Gobierno continúa sin ministros, una demora que contrasta con la celeridad de sus antecesores y genera incertidumbre sobre la pronta recomposición del Ejecutivo

José Jerí sin gabinete a

Presidente José Jerí se reúne en Palacio con el alcalde de Pataz, a quien recibió en la Plaza Mayor tras su marcha de seis semanas

Tras su llegada a Lima, el alcalde fue recibido por ronderos y simpatizantes que respaldaron su pedido de diálogo con el Ejecutivo

Presidente José Jerí se reúne

“Apenas me lo permitan, iré a visitar al expresidente Pedro Castillo”, dijo el alcalde de Pataz en su discurso en la Plaza San Martín

Aldo Carlos Mariños culminó en Lima su caminata desde Pataz para exigir inversión en salud, educación e infraestructura rural

“Apenas me lo permitan, iré

Retiro AFP 2025: cronograma oficial para solicitar el desembolso de acuerdo al último dígito de tu DNI

La Asociación de AFP publicó las fechas que los interesados en acceder hasta 4 UIT deben tener en cuenta para realizar el trámite

Retiro AFP 2025: cronograma oficial
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí sin gabinete a

José Jerí sin gabinete a más de 60 horas de convertirse en presidente, ¿cuánto tiempo demoraron los últimos mandatarios?

Presidente José Jerí se reúne en Palacio con el alcalde de Pataz, a quien recibió en la Plaza Mayor tras su marcha de seis semanas

“Apenas me lo permitan, iré a visitar al expresidente Pedro Castillo”, dijo el alcalde de Pataz en su discurso en la Plaza San Martín

Presidente José Jerí anuncia que ministros de Dina Boluarte trabajarán hasta hoy, pero sigue sin anunciar nuevo gabinete

Rafael López Aliaga vuelve a atacar a Gustavo Gorriti con frases machistas: “Le falta lo que hay que tener para ser hombre”

ENTRETENIMIENTO

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli llegan y deslumbran en Cusco: baile, besos y planes en el Valle Sagrado y Machu Picchu

La dura confesión de Giuliana Rengifo tras las extorsiones en el Perú: “He perdido la fe en la Policía Nacional”

Imitador de Pedro Infante ganó la nueva temporada de ‘Yo Soy’ y se llevó los 20 mil soles

Irvin Saavedra, voz de Armonía 10, anuncia su retiro de la agrupación: “Necesito un respiro y priorizo mi bienestar”

Missólogo cuestiona al organizador de Miss Grand International por desvirtuar el certamen y lucrar con las candidatas

DEPORTES

Fabio Gruber despeja las dudas

Fabio Gruber despeja las dudas con respecto a su unión con la selección peruana: “Nos reuniremos pronto”

Partidos de hoy, domingo 12 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Uruguay vs Uzbekistán: partido amistoso en Malasia por fecha FIFA 2025

DT de Sydney FC confesó la principal dificultad de Piero Quispe y advirtió: “Esperamos haber hecho un gran trabajo esta temporada”

Fabio Gruber incrementó su valor en el mercado tras destacar en Alemania: la selección peruana ya lo espera para nuevo proyecto