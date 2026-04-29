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Erick Delgado lanzó tajante comentario sobre Sporting Cristal tras triunfo ante Junior: “Firma pasar a octavos de final”

El exarquero se refirió a la victoria del cuadro ‘celeste’ contra el elenco colombiano, pero lanzó una advertencia a la directiva para el futuro

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El 'Loco' analizó la victoria de los 'celestes' ante el 'tiburón'. (Video: L1 MAX / L1 Radio)

El triunfo de Sporting Cristal ante Junior de Barranquilla en el estadio Alejandro Villanueva marcó un punto de quiebre en el grupo F de la Copa Libertadores 2026. Los ‘celestes’, bajo la conducción de Zé Ricardo, lograron imponerse por 2-0 y se posicionaron como líderes, abriendo la puerta para soñar con la clasificación a los octavos de final. Este resultado, celebrado por la hinchada, revitalizó el ánimo tras semanas complicadas en la Liga 1 y consolidó al equipo en la competencia internacional.

La victoria no solo elevó al elenco ‘rimense’ en la tabla, sino que también modificó las expectativas dentro del club. El análisis de Erick Delgado fue contundente: después de este triunfo, “Cristal no firma nada que no sea pasar de ronda. Ha demostrado que en el fútbol puede pasar cualquier situación, pero el tema mental es importante”, valoró en primera instancia en el programa L1 Radio.

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El exguardameta subrayó que la fortaleza mental fue clave frente a Junior, sobre todo tras la expulsión de un rival que obligó a los peruanos a gestionar la presión y la superioridad numérica. Delgado reconoció el trabajo colectivo y la entrega de los futbolistas, a quienes vio “tirándose al piso”, luchando cada pelota y respondiendo con el temple que exige la historia del club. Para él, más allá de los detalles individuales, la actitud general fue lo que permitió que el equipo “duerma tranquilo” después de una noche de Copa.

En su análisis, el ‘Loco’ enfatizó el concepto del ADN Sporting Cristal, un rasgo que, a su juicio, se evidenció de forma clara en el partido. “Siempre que el equipo termine jugando de esta manera, no hay nada que reprochar”, afirmó. A pesar de las derrotas recientes en el Torneo Apertura, el exfutbolista destacó que el grupo supo reponerse y mostrar la identidad competitiva que caracteriza a la institución.

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El cuadro rimense se impuso 2-0 en Matute y es líder momentáneo del grupo F del torneo Conmebol - Crédito: ESPN

La opinión de Erick Delgado fue más allá del resultado, al sostener que el equipo dirigido por Zé Ricardo habría tenido argumentos para ganar incluso si Junior mantenía a todos sus jugadores en el campo. “Este Cristal, con 11, 12, 13 o 14 jugadores, te puede hacer competir”, remarcó.

Erick Delgado y su advertencia a la directiva de Sporting Cristal

El análisis de Erick Delgado no se limitó a elogiar la actuación del equipo, ya que también lanzó una advertencia a la dirigencia de Sporting Cristal, subrayando la necesidad de reforzar el plantel para afrontar con garantías tanto la Copa Libertadores como la Liga 1. “Tiene poco plantel y ahí decimos que debe reforzarse para, por lo menos, tener piezas de recambio”, contó.

La advertencia del exjugador de 43 años cobró fuerza al observar el banco de suplentes durante el partido. Según su visión, “no puedes apoyarte en un campeonato completo en chicos que vienen de tus divisiones menores, por los que estás apostando y no tienen minutos en Primera”.

El pedido de Delgado coincide con la preocupación expresada por Zé Ricardo, quien también ha solicitado a la organización del fútbol peruano una mejor programación de partidos para los equipos que representan al país en competencias internacionales. Tanto entrenador como exjugador coinciden en que el crecimiento del club pasa por fortalecer la plantilla y gestionar mejor los recursos disponibles.

Sporting Cristal ganó sus dos partidos de local en la Copa Libertadores, aunque su presente en la Liga 1 es para el olvido. - créditos: Sporting Cristal
Sporting Cristal ganó sus dos partidos de local en la Copa Libertadores, aunque su presente en la Liga 1 es para el olvido. - créditos: Sporting Cristal

Próximo partido de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026

El recorrido de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026 continuará con un compromiso decisivo. El martes 5 de mayo, la escuadra ‘cervecera’ recibirá a Palmeiras en el estadio Alejandro Villanueva. El choque, correspondiente a la cuarta fecha del grupo F, será clave para ratificar el liderazgo y acercarse a la ansiada clasificación a los octavos de final.

El ‘verdao’ llega como uno de los rivales de mayor jerarquía y experiencia en el torneo, lo que convierte el duelo en una verdadera prueba para el conjunto nacional. El plantel peruano, fortalecido tras el triunfo ante Junior, buscará aprovechar la localía y el apoyo de su afición para sumar puntos vitales en la carrera hacia la siguiente fase.

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