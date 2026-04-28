¿Perú tendrá el 30 de abril la “oportunidad perfecta” de ensayar la llegada del eclipse solar más largo del siglo?

El eclipse solar total más largo del siglo XXI ocurrirá el 2 de agosto de 2027 y solo será visible en zonas selectas de Europa, África y Medio Oriente.

El interés por los fenómenos astronómicos crece ante la inminente llegada del eclipse solar total más largo del siglo, previsto para agosto del próximo año, pero la posibilidad de que Perú participe en el “ensayo” recomendado por especialistas para este jueves 30 de abril de 2026 genera dudas.

Hasta el momento, no existe confirmación de que el país esté en condiciones de observar el evento de modo equivalente a la experiencia europea, ni las instituciones científicas peruanas han emitido declaraciones al respecto.

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Infobae Perú revisó la información oficial disponible en la página de Asismet, dedicada a la difusión de datos sobre eventos astronómicos, y no encontró referencias a la visibilidad del fenómeno desde territorio nacional.

La ausencia de comunicación hace suponer que desde Perú no será posible sumarse al ensayo que, según expertos españoles, permitirá anticipar la observación del eclipse solar más esperado del siglo.

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No existen confirmaciones oficiales que permitan a Perú participar del 'ensayo' europeo del eclipse solar, según fuentes consultadas. (NASA/Handout via REUTERS)

Marcará un siglo

El 2 de agosto de 2027 tendrá lugar el eclipse solar total más largo de este siglo, con una duración máxima de aproximadamente seis minutos y veintitrés segundos.

De acuerdo con la agencia EFE, este fenómeno solo será visible en su totalidad en una franja muy reducida del planeta, que incluye Groenlandia, Islandia y la península ibérica, así como regiones del norte de áfrica y Medio Oriente.

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El evento, catalogado como único por su prolongada duración y la rareza de su trayectoria, no volverá a repetirse hasta el año 2183, según los reportes.

La expectativa se centra en la experiencia de oscuridad total durante varios minutos en pleno día, un hecho considerado excepcional dentro del calendario astronómico global.

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Esta ilustración visualiza el anticipado eclipse solar total de 2027, el más largo del siglo, mostrando su trayectoria sobre regiones de Europa, África y Oriente Medio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el eclipse, el cielo podrá oscurecerse lo suficiente como para permitir la observación de estrellas y algunos planetas, además de fenómenos como las “Perlas de Baily”, pequeños destellos luminosos provocados por los rayos solares que atraviesan los valles de la superficie lunar.

A continuación, se dará el llamado “anillo de diamante”, cuando un punto brillante resalta en el contorno de la Luna. Ambas fases solo duran segundos, pero concentran el interés de científicos y observadores.

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El “ensayo” europeo

En España, el meteorólogo Roberto Brasero señaló que el 30 de abril será una fecha clave para quienes se preparan para observar el eclipse solar total del 12 de agosto en ese país.

Según declaraciones recogidas por El Confidencial, Brasero recomendó aprovechar esa jornada para “ensayar” la observación, ya que el Sol ocupará una posición similar en el cielo a la que tendrá durante el eclipse real.

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22/08/2017 The total solar eclipse seen from Casper, Wyoming (US), by a team of ESA astronomers. The image shows the moment of totality, when the Moon passed directly in front of the Sun, blocking its light and revealing the details of the Sun's atmosphere, its corona El eclipse solar total visto desde Casper, Wyoming (EE.UU.), por un equipo de astrónomos de la ESA. La imagen muestra el momento de la totalidad, cuando la Luna pasó directamente frente al Sol, bloqueando su luz y revelando los detalles de la atmósfera del Sol, su corona SOCIEDAD ESTADOS UNIDOS NORTEAMÉRICA ESA/M.P. AYUCAR, CC BY-SA 3.0 IGO

La recomendación responde a razones astronómicas: el intervalo de tiempo entre el 30 de abril y el solsticio de verano es equivalente al que transcurre desde el solsticio hasta el 12 de agosto, lo que permite anticipar condiciones de visibilidad y posibles obstáculos en el horizonte.

El experto sugirió identificar edificios, árboles o montañas que puedan interferir en la observación y planificar la ubicación desde la cual se intentará ver el fenómeno.

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El eclipse de 2027 tendrá la particularidad de coincidir con el atardecer, por lo que el Sol estará muy bajo en el horizonte en ciudades españolas como Coruña, Bilbao, Zaragoza o Palma, según detalló el Instituto Geográfico Nacional.

En cuanto a los horarios, el inicio del eclipse se prevé para las 19:30 en la península ibérica, mientras que la fase de totalidad se alcanzará en torno a las 20:30 en zonas privilegiadas.

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El eclipse solar total de 2027 tendrá una duración de más de seis minutos, un récord en el calendario astronómico del siglo XXI. (REUTERS/Esa Alexander)

El caso peruano

A diferencia de lo reportado para España y otras regiones europeas, en Perú no existe hasta el momento información oficial que confirme la visibilidad del fenómeno el 30 de abril.

Las fuentes internacionales consultadas restringen la franja de observación total a zonas muy específicas, dejando fuera a Sudamérica y, por lo tanto, a Perú.

Las recomendaciones de seguridad insisten en el uso obligatorio de gafas homologadas para observar todas las fases del eclipse, salvo en el momento de totalidad, cuando el cielo se oscurece completamente. Mirar directamente al Sol sin la protección adecuada puede causar daños irreversibles en la vista, según advierten los especialistas citados.