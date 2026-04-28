Perú

Touring confirma que no es más centro de evaluación para licencias de conducir: Piden a la MML evaluar propuesta

Solicitan una pronta respuesta. Están dispuestos a aceptar las mismas condiciones que el Circuito Vial Lima Norte de Comas, que es el único autorizado para examenes de conocimientos y manejo

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SUTRAN ordena paralizar todas las evaluaciones de manejo del Touring entre el 20 y 29 de marzo.
Touring de Conchán ya no ofrece pruebas oficiales para licencias de conducir.

El Touring de Conchán confirmó que se presentó una propuesta a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para poder seguir atendiendo como centro de evaluación para licencias de conducir.

A través de un comunicado, el Touring y Automóvil Club del Perú informó que dicha propuesta fue presentada el 16 de abril, días antes de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones transfiriera de forma definitiva a la MML la competencia para emitir licencias de conducir en la capital.

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Según el pronunciamiento, el excentro de evaluación plantea una “propuesta técnica y económicamente viable” donde acepta las mismas condiciones que la Municipalidad fijó con el Circuito Vial Lima Norte de Comas. Este último es el único centro de evaluación donde actualmente se pueden tramitar brevetes en Lima.

“La propuesta presentada tiene como objetivo garantizar la continuidad de una atención ordenada, transparente y eficiente para los miles de postulantes de las zonas centro y sur de Lima que requieren obtener y revalidar licencias de conducir de la Clase A”, se lee en el comunicado del Touring.

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licencia de conducir
La licencia de conducir ahora solo se puede tramitar en el centro de evaluación de Comas.

El Touring de Conchán finaliza exhortando a las autoridades municipales a “evaluar de manera técnica la propuesta presentada y ofrecer una pronta respuesta, en beneficio de los millones de habitantes de la capital”.

El gerente de Movilidad Urbana de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Alberto Peralta, confirmó que el Circuito Vial Lima Norte de Comas es el único centro de evaluación autorizado, pero indicó que la MML viene evaluando nuevos centros.

“Actualmente, esta (local de Comas) es la única sede habilitada para rendir estas evaluaciones. No obstante, la Municipalidad de Lima viene evaluando la implementación de nuevos centros, cuyos anuncios se realizarán próximamente”, dijo Peralta.

Servicio paralizado

Esta es la primera vez que el Touring se pronuncia luego de que el pasado 22 de abril la MML asumiera por completo la competencia para emitir licencias de conducir en la capital, en lugar del MTC.

Actualmente, en el portal del Touring ya no está disponible la opción de evaluación oficial. Únicamente se pueden realizar prácticas calificadas y no calificadas en sus locales de Lince y el circuito de Conchán.

Serán dos exámenes, uno en circuito cerrado y otro en la vía pública
Touring de Conchán sigue funcionando, pero ya no es un centro de evaluación. Foto: Agencia Andina

Antes, el postulante podía programar su examen de conocimientos y manejo a través de la página web del Touring. Una vez aprobadas todas las pruebas, el postulante procedía a recoger su licencia de conducir, que era emitida por el MTC.

Amplían locales para recojo de licencias de conducir

La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció la apertura de nuevas sedes para el recojo de licencias de conducir clase A. Esta ampliación responde a la necesidad de reducir las largas filas y el retraso acumulado tras la transferencia de competencias desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que había generado esperas prolongadas y quejas de los usuarios por la saturación del centro principal de Comas.

Los puntos disponibles son:

  • Jirón Antonio Vargas 1733, sede de la Gerencia de Movilidad Urbana, Cercado de Lima.
  • Jirón Flor de Arrayanes 361, centro de evaluación y emisión de Comas.
  • MAC Lima Este, centro comercial Mall Aventura Santa Anita.
  • MAC Lima Sur, centro comercial Open Plaza Atocongo.
  • MAC Lima Norte, centro comercial Mall Plaza Comas.

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