¿Quién era Alexander Vinces Paiva, el campeón de artes marciales que fue asesinado a balazos en el Callao?

Asesinan a campeón de artes marciales en la puerta de su academia en el Callao | Facebook de Alexander Vinces

La noche del lunes 27 de abril, Alexander Edilberto Vinces Paiva, un deportista conocido en las artes marciales en el Perú, fue asesinado a balazos a las afueras de su academia de boxeo y MMA en el Callao.

Según reportes policiales preliminares, el ataque ocurrió cerca de las diez y veinte de la noche cuando Vinces y uno de sus alumnos se encontraban en los exteriores de la escuela de entrenamiento Vinces Fight.

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El violento atentado dejó sin vida al deportista y maestro de 44 años e hirió de gravedad a su alumno Sebastián Stefano Padilla Herrera, de 25 años.

Alexander Vinces, conocido en el mundo deportivo como “Gallo Negro”, era considerado un símbolo de disciplina y superación para la juventud del Callao.

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Alexander Edilberto Vinces Paiva, un reconocido campeón y profesor de artes marciales mixtas (MMA) de 44 años, fue brutalmente asesinado de 16 balazos al salir de su academia en el Callao. El ataque, perpetrado por sicarios que lo esperaban, también dejó a uno de sus alumnos herido.

Según reportó Latina Noticias, fue campeón nacional de grappling y maestro de lucha libre, boxeo y artes marciales mixtas. Recientemente, había sumado un título más a su carrera tras ganar el Torneo Perú Grappling, lo que consolidó su posición como un entrenador destacado.

En redes sociales, compartía con frecuencia sus logros deportivos y motivaba a jóvenes a involucrarse en el deporte como una alternativa de vida.

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Diversos sectores lamentaron el fallecimiento de Vinces. Alumnos y colegas lo describieron como un guía dedicado a la formación de nuevas generaciones de atletas.

“Con mucho pesar les comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro director, Alexander Vinces. En estos momentos de profundo dolor, agradecemos su comprensión y respeto hacia su familia y todo nuestro equipo. Por este motivo, la academia permanecerá cerrada hasta el sábado 02 de mayo”, informó Vinces Fight a través de un comunicado difundido en redes sociales.

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Un referente de las artes marciales, víctima de un ataque armado en el Callao | Facebook de Alexander Vinces

El ataque

El ataque tuvo lugar en la avenida Pérez Salmón, muy cerca del cruce con la avenida Santa Rosa, en un sector donde existen cámaras de vigilancia municipales y privadas que podrían haber registrado el hecho.

Testigos señalaron que los agresores, presuntos sicarios, dispararon al menos dieciséis veces antes de huir en un vehículo rojo con lunas polarizadas. El automóvil permaneció estacionado a corta distancia de la academia, esperando el momento para ejecutar el ataque.

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Las autoridades, según lo consignado por Latina Noticias, recogieron pruebas balísticas y grabaciones de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables. La policía también recolectó testimonios de vecinos, alumnos y familiares presentes en la zona. La motocicleta del alumno herido fue hallada en el lugar, y los casquillos de bala esparcidos reflejaron la ferocidad del atentado.

El misterio tras la muerte de Alexander Vinces: versiones sobre el asesinato del campeón de artes marciales| Latina Noticias

Un referente

El impacto de la muerte de Alexander Vinces Paiva trascendió el entorno deportivo. Según Latina Noticias, era considerado “un referente para la juventud del Callao y un símbolo de disciplina en el deporte nacional”.

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Su labor como entrenador y dueño de la academia Vinces Fight fue reconocida por decenas de jóvenes que encontraron en el deporte una vía de formación y superación personal.

La comunidad deportiva expresó su pesar tras el crimen. La academia, en su mensaje público, agradeció las muestras de solidaridad y pidió comprensión a los alumnos y familiares durante el periodo de luto.

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Investigación policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) inició una investigación para esclarecer el móvil del asesinato y dar con los responsables. La zona del ataque cuenta con cámaras de seguridad que podrían aportar información clave para la identificación de los sicarios. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y analizan la posibilidad de un ajuste de cuentas entre las líneas de investigación.

El atentado contra Alexander Vinces Paiva ocurrió pocas horas después de otro episodio violento en el Callao, donde tres personas, entre ellas un menor de edad, fueron asesinadas en el Jirón Loreto. La seguidilla de crímenes en la provincia constitucional generó preocupación en la comunidad.

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