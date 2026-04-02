Perú
Agregar Infobae enGoogle

No se repetirá en 157 años: hoy será el eclipse solar más largo de la historia, ¿se verá en Perú?

Se desarrollará en tres fases principales: inicio, fase total y finalización, con momentos de oscuridad que durarán hasta casi dos minutos en algunas zonas

12 de agosto de 2026: un eclipse solar único que no volverá en generaciones. (Foto: Agencia Andina)
12 de agosto de 2026: un eclipse solar único que no volverá en generaciones. (Foto: Agencia Andina)
Guardar

Hoy, 12 de agosto de 2026, la Tierra será testigo del eclipse solar más largo del siglo, un fenómeno astronómico que no volverá a repetirse en condiciones similares hasta dentro de 157 años. Aunque este espectacular evento no será visible desde Perú, los interesados podrán seguirlo en vivo a través del siguiente enlace https://theskylive.com/solar-eclipse?id=2026-08-12 . Durante varios minutos, la Luna cubrirá por completo al Sol en ciertas regiones del planeta, generando un oscurecimiento total del cielo que promete ser una postal única para la comunidad científica y los aficionados a la astronomía.

Este eclipse se destaca por su duración y por ocurrir en pleno atardecer, lo que intensifica el efecto visual del oscurecimiento natural combinado con la sombra lunar. Para astrónomos y fotógrafos, representa una oportunidad invaluable para observar la corona solar, estudiar la radiación y capturar imágenes que no se pueden obtener en condiciones normales debido al brillo del Sol. Además, eventos como este permiten poner a prueba instrumentos científicos y mejorar modelos sobre la dinámica del sistema solar.

PUBLICIDAD

Eclipse solar histórico: oscuridad total en varias regiones del mundo y transmisión en vivo desde Perú. (Foto captura: Sky live)
Eclipse solar histórico: oscuridad total en varias regiones del mundo y transmisión en vivo desde Perú. (Foto captura: Sky live)

Ubicación y fases del eclipse

El eclipse del 12 de agosto se desarrollará en tres etapas principales:

  • Inicio: 19:30 (primer contacto entre la Luna y el Sol)
  • Fase total: 20:27 (oscuridad completa)
  • Finalización: 21:30

La duración exacta del fenómeno variará según la ubicación geográfica. En las zonas donde el eclipse será total, se espera que la oscuridad dure entre uno y dos minutos. En otras áreas, el evento se observará de manera parcial, con la Luna cubriendo solo una porción del Sol. La combinación de la posición de la Luna respecto a la Tierra, la distancia con la Tierra y la trayectoria de la sombra lunar sobre el planeta determina la duración y el impacto visual del eclipse.

Desde estos países se podrá ver el eclipse

A continuación, los países y ciudades donde se podrá observar el eclipse, total o parcialmente:

  • Total:
    • España: Navia (1m 51s)
    • Islandia: Sandgerði (1m 46s)
    • Groenlandia
  • Parcial:
    • Portugal: Bragança
    • Francia: Hendaye
    • Andorra: Sant Julià de Lòria
    • Argelia: Isser
    • Irlanda: Derry
    • Reino Unido: Penzance
    • Mónaco: Monaco
    • Italia: Ventimiglia
    • Marruecos: Nador
    • Suiza: Genève
    • Alemania: Freiburg
    • Bélgica: Tournai
    • Austria: Innsbruck
    • Luxemburgo: Luxembourg
    • Países Bajos: Bergen op Zoom
    • República Checa: České Budějovice
    • Polonia: Jelenia Góra
    • Noruega: Sandnes
    • Dinamarca: Esbjerg
    • Suecia: Malmö
    • Rusia: Kaliningrad
    • Lituania: Klaipėda
    • Letonia: Liepāja
    • Finlandia: Vaasa
    • Estonia: Tallinn
    • Eslovenia: Ljubljana
    • Croacia: Pula
    • Hungría: Sopron
    • Eslovaquia: Bratislava
    • Bielorrusia: Hrodna
    • Canadá: St. John’s
    • Bosnia y Herzegovina: Bihać
    • Mauritania: Nouâdhibou
    • Túnez: Jendouba
    • Senegal: Saint-Louis
    • Mali: Kayes
    • Ucrania: Kovel’
    • Cabo Verde: Mindelo
    • Gambia: Brikama
    • Serbia: Subotica
    • Guinea-Bissau: Bissau
    • Guinea: Labé
    • Estados Unidos: Anchorage
    • Rumania: Oradea
    • Sierra Leona: Freetown
    • Montenegro: Nikšić
    • Albania: Shkodër
    • Liberia: Monrovia
    • Libia: Şabrātah
    • Costa de Marfil: Danané
    • Burkina Faso: Ouahigouya
    • Macedonia del Norte: Tetovo
    • Bulgaria: Vidin
22/08/2017 El eclipse solar total visto desde Casper, Wyoming (EE.UU.), por un equipo de astrónomos de la ESA. La imagen muestra el momento de la totalidad, cuando la Luna pasó directamente frente al Sol, bloqueando su luz y revelando los detalles de la atmósfera del Sol, su corona. SOCIEDAD ESTADOS UNIDOS NORTEAMÉRICA ESA/M.P. AYUCAR, CC BY-SA 3.0 IGO
22/08/2017 El eclipse solar total visto desde Casper, Wyoming (EE.UU.), por un equipo de astrónomos de la ESA. La imagen muestra el momento de la totalidad, cuando la Luna pasó directamente frente al Sol, bloqueando su luz y revelando los detalles de la atmósfera del Sol, su corona. SOCIEDAD ESTADOS UNIDOS NORTEAMÉRICA ESA/M.P. AYUCAR, CC BY-SA 3.0 IGO

¿Por qué ocurre un eclipse solar?

Un eclipse solar se produce cuando la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol, bloqueando totalmente la luz solar desde ciertos puntos del planeta. Este fenómeno no ocurre todos los meses debido a que la órbita lunar suele pasar ligeramente por encima o por debajo del Sol. Solo en ocasiones específicas, como la del 12 de agosto de 2026, se produce la alineación perfecta que permite que la sombra lunar proyecte un oscurecimiento total sobre la Tierra.

PUBLICIDAD

Los eclipses solares son eventos poco frecuentes y altamente valorados tanto por la comunidad científica como por el público general. Permiten estudiar fenómenos que normalmente son invisibles, como la corona solar, y representan una oportunidad para observar cómo la luz y la sombra interactúan en nuestro sistema solar. Para los astrónomos, son una ocasión única para recolectar datos y probar equipos en condiciones excepcionales.

El eclipse solar más largo en 157 años se aproxima: ¿dónde será visible y cómo seguirlo desde Perú?. (Foto: Agencia Andina)
El eclipse solar más largo en 157 años se aproxima: ¿dónde será visible y cómo seguirlo desde Perú?. (Foto: Agencia Andina)

Expectativa y preparativos para el fenómeno

La comunidad científica y los aficionados a la astronomía ya se preparan para este evento, que será uno de los más documentados del siglo. A pesar de que Perú no estará dentro de la franja de visibilidad, se espera que millones de personas en todo el mundo puedan seguir el eclipse a través de transmisiones en vivo, fotografías y reportes en tiempo real.

La combinación del atardecer con la oscuridad causada por el eclipse promete generar imágenes de gran belleza, ideales para la observación y la fotografía astronómica. En las zonas donde será visible de forma total, los observadores podrán presenciar cómo el día se convierte momentáneamente en noche, un espectáculo natural que no se repetirá en generaciones.

Temas Relacionados

Eclipse solarAstronomíaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Se filtró el inesperado conflicto de Jorge Gutiérrez en medio de su fichaje por Universitario: “Acciones legales”

El futbolista panameño llegó a Lima y está a poco de anunciarse su contratación por la ‘U’, aunque surgió un inconveniente que podría llevarlo a la vía judicial

Se filtró el inesperado conflicto de Jorge Gutiérrez en medio de su fichaje por Universitario: “Acciones legales”

Presidente del TC: Leyes de gratificación CAS, pensiones y homologación CAFAE “tienen presunción de constitucionalidad”

Magistrado Helder Domínguez indica que el Gobierno de Keiko Fujimori aún no presenta la demanda de inconstitucionalidad contra las referidas normas

Presidente del TC: Leyes de gratificación CAS, pensiones y homologación CAFAE “tienen presunción de constitucionalidad”

Perú vs Italia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026

El equipo peruano buscará dar el golpe ante el cuadro europeo en San Felipe por un lugar entre los ocho mejores del planeta en la categoría. Sigue las incidencias del crucial encuentro

Perú vs Italia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026

El Niño costero borra la tarde más fría en Lima: ¿Qué pasa con el invierno y qué debemos esperar del clima?

Abraham Levy explicó que el 12 de agosto ya no tendrá el pico habitual de invierno, porque la costa peruana vive un episodio extraordinario, con una mínima de 21.5 °C y efectos visibles

El Niño costero borra la tarde más fría en Lima: ¿Qué pasa con el invierno y qué debemos esperar del clima?

A qué hora juega Perú vs Italia HOY: partido por octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

La selección peruana afrontará un nuevo desafío en el torneo frente al combinado europeo, que llega tras terminar segundo en el Grupo D. Revisa la programación del duelo eliminatorio

A qué hora juega Perú vs Italia HOY: partido por octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro anuncia que pedido de facultades legislativas está “en las últimas revisiones” para ser enviado al Congreso

Ministro anuncia que pedido de facultades legislativas está “en las últimas revisiones” para ser enviado al Congreso

JNJ insiste en que consejeros no pueden ser suspendidos de sus cargos por faltas éticas como abogados

Ministro de Transportes asegura que puentes del Aeropuerto Jorge Chávez “no se van a caer por más fuerte que sea el Niño”

Alberto Jordán, excandidato de Renovación Popular, es el nuevo viceministro de Orden Interno

Carlos Espá viaja a Colombia para entregar ayuda humanitaria a familias afectadas por terremoto

ENTRETENIMIENTO

Suheyn Cipriani responde a las críticas por su operación de nariz: “Ya está derecha, me la metieron con regla”

Suheyn Cipriani responde a las críticas por su operación de nariz: “Ya está derecha, me la metieron con regla”

Simone Biles se despidió de Perú con emotiva publicación donde destacó la comida, su paso por Cusco y Lima

Silvia Cornejo responde por qué perdonó tantas veces a Jean Paul Gabuteau: “Me entregué ciegamente a él”

Cantante de Papillón denuncia a director musical tras anunciar su salida de la orquesta

María Pía Copello interrumpe su programa tras enterarse en vivo de un accidente escolar de su hija

DEPORTES

Juan Pablo Goicochea deja Uruguay y vuelve al fútbol peruano: será nuevo delantero de Juan Pablo II

Juan Pablo Goicochea deja Uruguay y vuelve al fútbol peruano: será nuevo delantero de Juan Pablo II

Mr Peet aconsejó a Paolo Guerrero tras publicación contra críticos: “No te rebajes al nivel de tipos que nunca ganaron nada”

Carlos Zambrano vaciló a Christian Cueva tras confesar que no podría jugar en Puno las Eliminatorias 2030: “Yo soy de Frankfurt”

¿Cómo se jugarán los octavos del Mundial Sub 17 de Vóley 2026? Perú y todos los detalles de la ronda eliminatoria

A qué hora juega Perú vs Italia HOY: partido por octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026