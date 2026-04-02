No se repetirá en 157 años: hoy será el eclipse solar más largo de la historia, ¿se verá en Perú?

12 de agosto de 2026: un eclipse solar único que no volverá en generaciones. (Foto: Agencia Andina)

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Hoy, 12 de agosto de 2026, la Tierra será testigo del eclipse solar más largo del siglo, un fenómeno astronómico que no volverá a repetirse en condiciones similares hasta dentro de 157 años. Aunque este espectacular evento no será visible desde Perú, los interesados podrán seguirlo en vivo a través del siguiente enlace https://theskylive.com/solar-eclipse?id=2026-08-12 . Durante varios minutos, la Luna cubrirá por completo al Sol en ciertas regiones del planeta, generando un oscurecimiento total del cielo que promete ser una postal única para la comunidad científica y los aficionados a la astronomía.

Este eclipse se destaca por su duración y por ocurrir en pleno atardecer, lo que intensifica el efecto visual del oscurecimiento natural combinado con la sombra lunar. Para astrónomos y fotógrafos, representa una oportunidad invaluable para observar la corona solar, estudiar la radiación y capturar imágenes que no se pueden obtener en condiciones normales debido al brillo del Sol. Además, eventos como este permiten poner a prueba instrumentos científicos y mejorar modelos sobre la dinámica del sistema solar.

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Eclipse solar histórico: oscuridad total en varias regiones del mundo y transmisión en vivo desde Perú. (Foto captura: Sky live)

Ubicación y fases del eclipse

El eclipse del 12 de agosto se desarrollará en tres etapas principales:

Inicio : 19:30 (primer contacto entre la Luna y el Sol)

Fase total : 20:27 (oscuridad completa)

Finalización: 21:30

La duración exacta del fenómeno variará según la ubicación geográfica. En las zonas donde el eclipse será total, se espera que la oscuridad dure entre uno y dos minutos. En otras áreas, el evento se observará de manera parcial, con la Luna cubriendo solo una porción del Sol. La combinación de la posición de la Luna respecto a la Tierra, la distancia con la Tierra y la trayectoria de la sombra lunar sobre el planeta determina la duración y el impacto visual del eclipse.

Desde estos países se podrá ver el eclipse

A continuación, los países y ciudades donde se podrá observar el eclipse, total o parcialmente:

Total : España: Navia (1m 51s) Islandia: Sandgerði (1m 46s) Groenlandia

Parcial : Portugal: Bragança Francia: Hendaye Andorra: Sant Julià de Lòria Argelia: Isser Irlanda: Derry Reino Unido: Penzance Mónaco: Monaco Italia: Ventimiglia Marruecos: Nador Suiza: Genève Alemania: Freiburg Bélgica: Tournai Austria: Innsbruck Luxemburgo: Luxembourg Países Bajos: Bergen op Zoom República Checa: České Budějovice Polonia: Jelenia Góra Noruega: Sandnes Dinamarca: Esbjerg Suecia: Malmö Rusia: Kaliningrad Lituania: Klaipėda Letonia: Liepāja Finlandia: Vaasa Estonia: Tallinn Eslovenia: Ljubljana Croacia: Pula Hungría: Sopron Eslovaquia: Bratislava Bielorrusia: Hrodna Canadá: St. John’s Bosnia y Herzegovina: Bihać Mauritania: Nouâdhibou Túnez: Jendouba Senegal: Saint-Louis Mali: Kayes Ucrania: Kovel’ Cabo Verde: Mindelo Gambia: Brikama Serbia: Subotica Guinea-Bissau: Bissau Guinea: Labé Estados Unidos: Anchorage Rumania: Oradea Sierra Leona: Freetown Montenegro: Nikšić Albania: Shkodër Liberia: Monrovia Libia: Şabrātah Costa de Marfil: Danané Burkina Faso: Ouahigouya Macedonia del Norte: Tetovo Bulgaria: Vidin



22/08/2017 El eclipse solar total visto desde Casper, Wyoming (EE.UU.), por un equipo de astrónomos de la ESA. La imagen muestra el momento de la totalidad, cuando la Luna pasó directamente frente al Sol, bloqueando su luz y revelando los detalles de la atmósfera del Sol, su corona. SOCIEDAD ESTADOS UNIDOS NORTEAMÉRICA ESA/M.P. AYUCAR, CC BY-SA 3.0 IGO

¿Por qué ocurre un eclipse solar?

Un eclipse solar se produce cuando la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol, bloqueando totalmente la luz solar desde ciertos puntos del planeta. Este fenómeno no ocurre todos los meses debido a que la órbita lunar suele pasar ligeramente por encima o por debajo del Sol. Solo en ocasiones específicas, como la del 12 de agosto de 2026, se produce la alineación perfecta que permite que la sombra lunar proyecte un oscurecimiento total sobre la Tierra.

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Los eclipses solares son eventos poco frecuentes y altamente valorados tanto por la comunidad científica como por el público general. Permiten estudiar fenómenos que normalmente son invisibles, como la corona solar, y representan una oportunidad para observar cómo la luz y la sombra interactúan en nuestro sistema solar. Para los astrónomos, son una ocasión única para recolectar datos y probar equipos en condiciones excepcionales.

El eclipse solar más largo en 157 años se aproxima: ¿dónde será visible y cómo seguirlo desde Perú?. (Foto: Agencia Andina)

Expectativa y preparativos para el fenómeno

La comunidad científica y los aficionados a la astronomía ya se preparan para este evento, que será uno de los más documentados del siglo. A pesar de que Perú no estará dentro de la franja de visibilidad, se espera que millones de personas en todo el mundo puedan seguir el eclipse a través de transmisiones en vivo, fotografías y reportes en tiempo real.

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La combinación del atardecer con la oscuridad causada por el eclipse promete generar imágenes de gran belleza, ideales para la observación y la fotografía astronómica. En las zonas donde será visible de forma total, los observadores podrán presenciar cómo el día se convierte momentáneamente en noche, un espectáculo natural que no se repetirá en generaciones.