Suheyn Cipriani ratifica que se equivocó eligiendo a Macarius como pareja: “No era una buena persona”

Suheyn Cipriani confirma que Macarius fue un error en su vida. Latina

La modelo y exreina de belleza Suheyn Cipriani abordó, una vez más, los motivos que la llevaron a ser la pareja de Macarius, streamer con quien mantuvo una relación corta y polémica. Cipriani, invitada al programa matutino “Arriba Mi Gente”, conversó con los conductores sobre el breve romance, además de responder con sinceridad ante la pregunta que muchos seguidores le plantearon tras el final del vínculo.

Durante el enlace en vivo, Cipriani fue interpelada de forma directa sobre qué pasó por su mente cuando decidió presentarse como “la mujer de Macarius”, declaración que generó risas y comentarios entre los presentadores.

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Recordemos que la modelo e influencer no dudó calificarse como “la mujer” de Macarius en una conversación en vivo con sus seguidores, resaltando así la seriedad de su relación.

Entre bromas, Michelle Soifer le planteó: “¿Qué fue lo que pasó por tu cabeza en ese momento cuando decidiste ser la mujer de Macarius? Explícamelo, por favor. Porque, mira, yo he tenido momentos bien tristes en mi vida, pero tampoco así”. Suheyn respondió con humor, reconociendo la humildad de su decisión y, poco después, dio paso a una respuesta más reflexiva sobre lo que significó esa etapa de su vida.

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La modelo fue clara al afirmar que, más allá de la apariencia o la popularidad, descubrió en el streamer actitudes que la llevaron a distanciarse. Arriba mi Gente

Cipriani explicó que, al inicio de la relación, consideraba a Macarius una buena persona y tenía expectativas positivas sobre la posibilidad de una relación estable. “En ese momento yo quería, o sea, me parecía que era un buen chico y yo consideraba que era una buena persona, pero al final del día no lo fue tampoco”, expresó ante las cámaras.

La ex Miss Perú admitió que, visto en retrospectiva, estar con el streamer fue un error. “Yo sí considero que tal vez sí fue un error estar con él”, reconoció, dando a entender que el desenlace del vínculo le permitió reevaluar sus decisiones afectivas.

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La relación entre Suheyn Cipriani y Macarius fue breve, pero estuvo marcada por la exposición mediática y las polémicas en redes sociales.

La exreina de belleza ha enfrentado críticas y comentarios en redes sociales desde que inició su relación hasta la ruptura. Sin embargo, durante la entrevista en “Arriba Mi Gente”, Cipriani dejó ver su aprendizaje principal fue priorizar su bienestar.

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Suheyn Cipriani explota en vivo y le manda indirectas a Macarius tras terminar su relación

Un error en su vida

No es la primera vez que Suheyn Cipriani, califica como error al streamer Macarius. En una anterior entrevista, la modelo, quien se prepara para representar al Perú en la primera edición del ‘Miss Grand International All Star’, señaló que prefiere estar soltera y enfocarse en su crecimiento personal y profesional.

“Creo que mi mayor error, y hasta el día de hoy lo reconozco, fue haber estado en mi última relación”, declaró a Trome. Enfatizó que el comportamiento que mostró en esa etapa no fue el más adecuado y que, al dejar de lado su empoderamiento, perdió parte de su esencia. “Hoy mi pensamiento es distinto. El hecho de cómo abordé la situación, haber dejado mi empoderamiento de costado... hoy ya lo recuperé. Me siento más fuerte que nunca”, agregó.

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Macarius no piensa regresa con Suheyn Cipriani.

La ex Miss Perú también se refirió a la importancia de reinventarse y superar los temores al rechazo y la crítica en el camino hacia sus metas. “He tenido errores, fallas, pero siempre traté de reinventarme”, comentó, destacando su gratitud con la organización del certamen internacional por confiar en ella a pesar de los traspiés del pasado.

Sobre los escándalos mediáticos, Cipriani aclaró que nunca se ha visto envuelta en situaciones que comprometan su integridad personal o familiar. Ahora, centrada en su preparación para el concurso que se realizará el 30 de mayo en Tailandia, Suheyn apuesta por una etapa de superación y autoconfianza.

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Suheyn Cipriani, la representante de Perú, posa para una sesión de fotos antes de su participación en el Miss Grand International All Stars, evento donde busca proyectar confianza, autenticidad y pasión.