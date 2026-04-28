Alianza Lima vs San Martín, partido final: ¿cuándo salen a la venta las entradas para el extra game de la Liga Peruana de Vóley?

La definición por el máximo título nacional en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 tendrá un desenlace extraordinario: Alianza Lima y San Martín disputarán un ‘extra game’ el domingo 3 de mayo tras igualar la serie final. El encuentro, que se disputará en el Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador, promete emociones de principio a fin y será el escenario donde se resolverá quién se queda con la corona del voleibol peruano.

El cuadro ‘blanquiazul’, que dominó la fase regular y mostró solidez en las etapas previas, afronta el reto con la confianza de haber superado momentos adversos y de contar con una plantilla experimentada. El equipo dirigido por Facundo Morando forzó el tercer cotejo tras vencer por 3-1 a las ‘santas’ en sets de 25-15, 18-25, 25-18 y 27-25.

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El equipo 'blanquiazul' ganó la revancha y forzó el "extra game" por el título de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. (Video: Latina)

Del otro lado, San Martín llega al ‘extra game’ luego de estirar la serie con actuaciones memorables en los partidos previos. El elenco de Santa Anita ha destacado por su capacidad de reacción y por la efectividad de sus atacantes en los puntos decisivos.

En el primer partido se impuso por 3-0 en parciales de 25-23, 25-23 y 25-21, con una gran actuación de Adeola Owokoniran, quien fue la máxima anotadora de la contienda con 14 puntos.

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¿Cuándo salen a la venta las entradas para el ‘extra game’ del Alianza Lima vs San Martín?

La organización de la Liga Peruana de Vóley anunció oficialmente a través de sus redes sociales que las entradas para el Alianza Lima vs San Martín estarán disponibles a partir del jueves 30 de abril a las 12:00 horas. Los aficionados podrán adquirir sus boletos en la página web de Joinnus.

Este anuncio generó gran expectativa entre los seguidores de ambos equipos, cuyo compromiso se disputará el domingo 3 de mayo a las 17:00 horas. Se recomienda a los interesados ingresar puntualmente al portal para asegurar su ubicación y no quedarse fuera de una jornada que promete ser histórica.

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Entradas para el ‘extra game’ del Alianza Lima vs San Martín por Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Los precios de las entradas para el ‘extra game’ de la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 están diseñados para que el público de todas las edades pueda asistir al evento. Los boletos oscilan entre S/ 20 y S/ 50 soles, dependiendo de la ubicación elegida dentro del coliseo:

General: S/ 20

Preferente Norte: S/ 30

Preferente Sur: S/ 30

Preferente Oriente: S/ 40

Preferente Occidente: S/ 50

Estas tarifas buscan acercar el voleibol nacional a más espectadores, permitiendo el acceso a diferentes sectores y fomentando el apoyo masivo a los equipos finalistas en el Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador.

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Alianza Lima y San Martín definirán el título en el "extra game". Crédito: LPV

Dónde ver el extra game entre Alianza Lima vs San Martín por Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Para quienes no puedan asistir al recinto deportivo de Villa El Salvador, la transmisión del ‘extra game’ entre el Alianza Lima y San Martín estará garantizada por Latina Televisión, tanto en su señal abierta como en su página web y aplicativo digital. El partido se podrá seguir en directo y de forma gratuita, facilitando el acceso a todos los aficionados del voleibol peruano y del deporte en general.

De la misma manera, la página web de Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa del encuentro, que incluirá la previa, el desarrollo punto a punto y la ceremonia de premiación. Las declaraciones de los protagonistas, así como otras noticias relevantes serán atendidas.

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