Perú Deportes

“Alianza Lima aprovechó la salida de Paola Rivera”: el análisis de ‘Cotito’ Rueda de la final vuelta por Liga Peruana de Vóley

La exvoleibolista señaló que la lesión de la armadora de San Martín influyó en la victoria de las ‘blanquiazules’ en el Polideportivo Lucha Fuentes

Guardar
El análisis de ‘Cotito’ Rueda de la victoria de Alianza Lima ante San Martín en la final vuelta por Liga Peruana de Vóley 2025/2026.
El análisis de ‘Cotito’ Rueda de la victoria de Alianza Lima ante San Martín en la final vuelta por Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Alianza Lima superó 3-1 a la Universidad San Martín en la segunda final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 y forzó así la definición de la serie en un extra game. La exvoleibolista y hoy comentarista Carla Rueda, conocida como ‘Cotito’, analizó el partido y destacó el instante en que las ‘blanquiazules’ lograron tomar ventaja.

En la reciente edición de Somos Vóley, Rueda aseguró que el equipo de Alianza supo capitalizar la lesión de Paola Rivera, armadora de San Martín, quien debió abandonar el campo tras una molestia en la pierna durante el encuentro disputado en el Polideportivo Lucha Fuentes.

PUBLICIDAD

“El día de ayer pasa lo de Paola, que se quejaba y tenía el rostro. Sale ella, hacen el cambio y Alianza comenzó a darle. Se le fue encima. Alianza comenzó a aprovechar. Comenzaron a jugar por la posición de la armadora de San Martín. Un ataque bajo, no estaba la armadora que le da la variedad al equipo de San Martín”, explicó.

La comentarista también resaltó el impacto de los cambios realizados por el entrenador Facundo Morando. La entrada de jugadoras como Doris Manco, Yanlis Féliz y especialmente Sandra Ostos en el servicio fueron determinantes en la victoria de Alianza.

PUBLICIDAD

“El cambio de ritmo de juego es otro. Hacen los cambios con Sandra y Sandra estuvo fin ayer, yo lo dije, ¿no? Es Sandra saque, saque punto hostos. Porque en el partido, las veces que la han metido, Alianza ha subido, se ha mantenido, se ha despuntado y ha hecho daño al rival”, concluyó Rueda, resaltando la solidez de las ‘blanquiazules’ en los momentos clave del partido.

La 'Cotito' señaló un suceso específico que cambió la final de vuelta de la Liga Peruana de Vóley. Créditos: Somos Vóley / Latina TV.

¿Paola Rivera llega al extra game?

Hasta ahora, no se ha confirmado la gravedad de la lesión de Paola Rivera, lo que genera incertidumbre en San Martín de cara al partido decisivo por el título de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. El cuerpo técnico, liderado por Guilherme Schmitz, mantiene la esperanza de contar con su armadora en el extra game.

Según la información de Daniella Fernández, Rivera se encuentra en buenas condiciones, aunque permanecerá sin entrenar durante los próximos días para realizar una descarga muscular. El objetivo es que llegue en óptimas condiciones al encuentro definitorio frente a Alianza Lima.

Paola Rivera se lesionó y es duda para el "extra game" de la Liga Peruana de Vóley 2025/26.
Paola Rivera se lesionó y es duda para el "extra game" de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: Prensa USMP

Programación del extra game Alianza Lima vs San Martín

El desenlace de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 se definirá el domingo 3 de mayo a las 17:00 horas (hora local), según la programación oficial del torneo. Alianza Lima y San Martín se enfrentarán en el tercer partido de la serie, una llave que ha mostrado máxima paridad y que tendrá en este encuentro al campeón de la temporada.

El escenario elegido para la final es el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador, recinto que nuevamente será sede de una definición de alto voltaje. La organización confirmó que las entradas estarán disponibles a partir del miércoles 29 de abril, lo que ha generado gran expectación entre los seguidores, que buscan asegurar su presencia en el partido más trascendental del campeonato.

Alianza Lima y San Martín definirán el título en el "extra game".
Alianza Lima y San Martín definirán el título en el "extra game". Crédito: LPV

La transmisión del encuentro estará a cargo de Latina Televisión, tanto por señal abierta como por su sitio web y aplicación, permitiendo que el público pueda seguir el partido sin costo desde cualquier dispositivo. Esta cobertura se complementará con la propuesta de Infobae Perú, que brindará un seguimiento punto a punto, incluyendo análisis previo, relato del encuentro y detalles de la ceremonia de premiación al finalizar la jornada.

De esta manera, todo está listo para que Alianza Lima y San Martín definan al campeón en un partido decisivo, que promete mantener la expectativa hasta el último punto y congregar a los fanáticos del vóley alrededor de una nueva final en la capital peruana.

Temas Relacionados

Carla RuedaAlianza Lima vóleySan MartínPaola RiveraLiga Peruana de vóleyperu-deportes

Más Noticias

Gaby Pérez del Solar explica por qué sus hijas no juegan por Perú: “Se muere de ganas, pero hay problemas con la Federación”

La excentral de la selección peruana detalló la situación de sus dos primogénitas, quienes estudian y compiten en Estados Unidos

Gaby Pérez del Solar explica por qué sus hijas no juegan por Perú: “Se muere de ganas, pero hay problemas con la Federación”

Se reveló el futuro de Mara Leão en Universitario tras dejar mensaje con sabor a despedida: “Tiene asuntos familiares”

También se pudo conocer si Cat Flood y Mirian Patiño continuarán en el conjunto ‘crema’ la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley

Se reveló el futuro de Mara Leão en Universitario tras dejar mensaje con sabor a despedida: “Tiene asuntos familiares”

Circolo sorprende al fichar a dos jugadoras brasileñas que destacaron en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El entrenador Marcos Blanco confirmó la llegada de las dos voleibolistas, además, habló de la permanencia de Eugenia Nosach

Circolo sorprende al fichar a dos jugadoras brasileñas que destacaron en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Partidos de hoy, martes 28 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos emocionantes: Sporting Cristal recibe a Junior en Matute, Boca Juniors visita a Cruzeiro en Brasil, PSG y Bayern Munich chocan por las semifinales de la Champions League, y mucho más

Partidos de hoy, martes 28 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Yanlis Feliz reveló mensaje de Facundo Morando que marcó triunfazo de Alianza Lima sobre San Martín en la final: “Esto es más mental que físico”

La dominicana fue una de las figuras de la segunda definición por el título nacional. Valoró la entrega las ‘blanquiazules’, y mostró su emoción por el apoyo de los hinchas en la recta final rumbo al tricampeonato

Yanlis Feliz reveló mensaje de Facundo Morando que marcó triunfazo de Alianza Lima sobre San Martín en la final: “Esto es más mental que físico”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez empatan en intención de voto de cara a la segunda vuelta de las elecciones 2026

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez empatan en intención de voto de cara a la segunda vuelta de las elecciones 2026

Aprueban que policías usen obligatoriamente cámaras corporales durante intervenciones

¿Cuál es la fecha oficial en la que se conocerá qué candidatos pasan a la segunda vuelta de las elecciones?

La segunda vuelta ya empezó para Keiko Fujimori: lanzó su campaña contra Roberto Sánchez con el conteo aún en curso

No habrá elecciones complementarias: JNE determina que pedido es ilegal y que el ausentismo tiene múltiples causas

ENTRETENIMIENTO

Daniela Darcourt cuestiona a Diego Chávarri por exponer la vida privada de su expareja Thalía Bentín: “Eres un estúpido”

Daniela Darcourt cuestiona a Diego Chávarri por exponer la vida privada de su expareja Thalía Bentín: “Eres un estúpido”

Isabel Pantoja cantó junto a Lita Pezo en su concierto en Lima: “Siempre te voy a llevar en mi corazón”

‘Loco’ Wagner destaca la autenticidad de su amistad con Yaco Eskenazi: “No pierde su esencia”

Exproductor de La Manada ingresó al podcast de María Pía Copello tras salida de Peter Fajardo

Fiorella Rodríguez anuncia matrimonio a fin de año en España con su novio Ivan Micol: “Luego en Perú”

DEPORTES

Gaby Pérez del Solar explica por qué sus hijas no juegan por Perú: “Se muere de ganas, pero hay problemas con la Federación”

Gaby Pérez del Solar explica por qué sus hijas no juegan por Perú: “Se muere de ganas, pero hay problemas con la Federación”

Se reveló el futuro de Mara Leão en Universitario tras dejar mensaje con sabor a despedida: “Tiene asuntos familiares”

Circolo sorprende al fichar a dos jugadoras brasileñas que destacaron en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Partidos de hoy, martes 28 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Yanlis Feliz reveló mensaje de Facundo Morando que marcó triunfazo de Alianza Lima sobre San Martín en la final: “Esto es más mental que físico”