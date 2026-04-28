“Alianza Lima aprovechó la salida de Paola Rivera”: el análisis de ‘Cotito’ Rueda de la final vuelta por Liga Peruana de Vóley

El análisis de ‘Cotito’ Rueda de la victoria de Alianza Lima ante San Martín en la final vuelta por Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Alianza Lima superó 3-1 a la Universidad San Martín en la segunda final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 y forzó así la definición de la serie en un extra game. La exvoleibolista y hoy comentarista Carla Rueda, conocida como ‘Cotito’, analizó el partido y destacó el instante en que las ‘blanquiazules’ lograron tomar ventaja.

En la reciente edición de Somos Vóley, Rueda aseguró que el equipo de Alianza supo capitalizar la lesión de Paola Rivera, armadora de San Martín, quien debió abandonar el campo tras una molestia en la pierna durante el encuentro disputado en el Polideportivo Lucha Fuentes.

PUBLICIDAD

“El día de ayer pasa lo de Paola, que se quejaba y tenía el rostro. Sale ella, hacen el cambio y Alianza comenzó a darle. Se le fue encima. Alianza comenzó a aprovechar. Comenzaron a jugar por la posición de la armadora de San Martín. Un ataque bajo, no estaba la armadora que le da la variedad al equipo de San Martín”, explicó.

La comentarista también resaltó el impacto de los cambios realizados por el entrenador Facundo Morando. La entrada de jugadoras como Doris Manco, Yanlis Féliz y especialmente Sandra Ostos en el servicio fueron determinantes en la victoria de Alianza.

PUBLICIDAD

“El cambio de ritmo de juego es otro. Hacen los cambios con Sandra y Sandra estuvo fin ayer, yo lo dije, ¿no? Es Sandra saque, saque punto hostos. Porque en el partido, las veces que la han metido, Alianza ha subido, se ha mantenido, se ha despuntado y ha hecho daño al rival”, concluyó Rueda, resaltando la solidez de las ‘blanquiazules’ en los momentos clave del partido.

La 'Cotito' señaló un suceso específico que cambió la final de vuelta de la Liga Peruana de Vóley. Créditos: Somos Vóley / Latina TV.

¿Paola Rivera llega al extra game?

Hasta ahora, no se ha confirmado la gravedad de la lesión de Paola Rivera, lo que genera incertidumbre en San Martín de cara al partido decisivo por el título de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. El cuerpo técnico, liderado por Guilherme Schmitz, mantiene la esperanza de contar con su armadora en el extra game.

PUBLICIDAD

Según la información de Daniella Fernández, Rivera se encuentra en buenas condiciones, aunque permanecerá sin entrenar durante los próximos días para realizar una descarga muscular. El objetivo es que llegue en óptimas condiciones al encuentro definitorio frente a Alianza Lima.

Paola Rivera se lesionó y es duda para el "extra game" de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: Prensa USMP

Programación del extra game Alianza Lima vs San Martín

El desenlace de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 se definirá el domingo 3 de mayo a las 17:00 horas (hora local), según la programación oficial del torneo. Alianza Lima y San Martín se enfrentarán en el tercer partido de la serie, una llave que ha mostrado máxima paridad y que tendrá en este encuentro al campeón de la temporada.

PUBLICIDAD

El escenario elegido para la final es el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador, recinto que nuevamente será sede de una definición de alto voltaje. La organización confirmó que las entradas estarán disponibles a partir del miércoles 29 de abril, lo que ha generado gran expectación entre los seguidores, que buscan asegurar su presencia en el partido más trascendental del campeonato.

Alianza Lima y San Martín definirán el título en el "extra game". Crédito: LPV

La transmisión del encuentro estará a cargo de Latina Televisión, tanto por señal abierta como por su sitio web y aplicación, permitiendo que el público pueda seguir el partido sin costo desde cualquier dispositivo. Esta cobertura se complementará con la propuesta de Infobae Perú, que brindará un seguimiento punto a punto, incluyendo análisis previo, relato del encuentro y detalles de la ceremonia de premiación al finalizar la jornada.

PUBLICIDAD

De esta manera, todo está listo para que Alianza Lima y San Martín definan al campeón en un partido decisivo, que promete mantener la expectativa hasta el último punto y congregar a los fanáticos del vóley alrededor de una nueva final en la capital peruana.