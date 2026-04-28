Roberto Sánchez pide disculpas a la familia del candidato fallecido, pero los hijos lo acusan de usar el velorio para hacer campaña

Una ilustración en acuarela presenta a una figura contemporánea en primer plano, con gafas y un puño alzado, superpuesta sobre el retrato en blanco y negro de un hombre mayor con gorra, simbolizando conexión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La muerte del candidato al Senado, Dante Castro Arrasco, fallecido el 13 de abril tras caer de un vehículo en movimiento durante una caravana electoral en el Callao, ha generado toda una controversi dentro de Juntos por el Perú (JPP). El candidato presidencial del partido, Roberto Sánchez, admitió en entrevista con el periodista Víctor Caballero que la situación permanece sin resolver y pidió disculpas a los deudos. Mientras que los hijos del escritor denunciaron que el partido no ha entregado hasta la fecha los datos del conductor ni la placa del vehículo implicado en el accidente, lo que impide activar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y determinar responsabilidades legales.

El accidente ocurrió la tarde del 9 de abril durante una caravana organizada por Cledín Vásquez Castillo, candidato a diputado y sobrino del expresidente Pedro Castillo. Castro Arrasco cayó de un vehículo en movimiento, sufrió un traumatismo encéfalo craneano y fue trasladado al hospital estatal Daniel Alcides Carrión, donde permaneció en coma hasta su muerte, cuatro días después.

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Dante Castro de Villa, hijo del fallecido, detalló en una publicación de Facebook que el primer contacto del partido con la familia se produjo recién a las 3 p.m. del día siguiente al accidente, cuando Sánchez llegó al hospital para organizar una liturgia. Vásquez Castillo no se presentó en el nosocomio en las primeras 24 horas ni respondió las llamadas de los familiares. Bajo presión, solo aportó el teléfono de “una supuesta conductora”, sin precisar los datos del vehículo.

Imagen IA: Denuncian la indolencia en el caso de Dante Castro frente a un hospital, mientras un ataúd es llevado en cortejo fúnebre y se observa un inserto de Roberto Sanchez y Cledin Vasquez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El partido usó el velorio para hacer campaña, según la familia

“Durante el velorio realizado el 14 de abril, Roberto Sánchez interrumpió la ceremonia para dar un discurso, mientras los militantes del partido Juntos por el Perú arengaban ‘Sánchez presidente’. De esta manera, se aprovechó el espacio de duelo para continuar la campaña política del partido, mientras aún nadie asumía responsabilidad por el accidente ni se brindaba el número de placa del vehículo", relató Castro de Villa. Los comunicados públicos del partido también incurrieron en errores, como escribir incorrectamente el nombre del candidato fallecido, y presentaron el caso como una “fatalidad” sin asumir responsabilidades explícitas.

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Sánchez sostuvo en la entrevista que estaba fuera de Lima cuando ocurrió el accidente y que se enteró al día siguiente. Dijo haber realizado una contribución económica a la familia —cuyo monto prefirió no revelar públicamente— y haber convocado una reunión urgente con abogados y con el organizador de la caravana para identificar el vehículo. “No hay lamentaciones que valgan. Han perdido a su padre”, afirmó el candidato. “A sus dos hijos les pido disculpas”, agregó, al tiempo que aclaró que la caravana no fue una actividad oficial del partido sino una iniciativa de un candidato invitado.

Juntos por el Perú en el ojo de la tormenta. María Fernanda Castro acusa al partido y al candidato Cledin Vásquez de no asumir su responsabilidad en la muerte de su padre, el candidato Dante Castro, y de ocultar información crucial. | Canal N

Investigaciones fiscales y cuestionamientos a su gestión ministerial

El caso se suma a una serie de señalamientos que pesan sobre Sánchez en el inicio de la segunda vuelta. El programa Cuarto Poder señaló que el candidato registra investigaciones fiscales por peculado y falsa declaración en proceso administrativo, y una sentencia por falsedad ideológica que no habría sido incluida en su hoja de vida electoral ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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Sobre su gestión al frente del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) durante el gobierno de Castillo, Sánchez respondió a tres señalamientos concretos: contrataciones de militantes de su partido a través del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) con remuneraciones de hasta S/15.000 mensuales sin procesos de selección abiertos; una denuncia por negociación incompatible vinculada al exprimer ministro Guido Bellido; y el uso de la caja chica del ministerio para gastos en restaurantes. Sánchez negó irregularidades en los tres casos. “Denúncienme todas las veces que quieran. Yo solamente apelaré al debido proceso”, afirmó.

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Sobre la denuncia junto a Bellido, señaló que asistió a las cinco citaciones del Ministerio Público y que Bellido, a diferencia suya, se declaró en silencio. Respecto a las contrataciones, argumentó que ningún órgano de control interno encontró incumplimiento de los requisitos de idoneidad para los cargos. LP Derecho también reportó que una investigación fiscal indaga supuestos aportes irregulares a JPP depositados en la cuenta personal de un familiar del candidato, en lugar de en cuentas oficiales del partido.

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Sánchez admitió que los antecedentes acumulados podrían ser usados para impulsar una vacancia presidencial en caso de llegar al poder. “En el Perú es posible", dijo, y llamó a que los casos sean expuestos públicamente para que la ciudadanía evalúe si se trata de “refritos” políticos o de evidencia real. La segunda vuelta entre Sánchez y Keiko Fujimori está programada para el 7 de junio.