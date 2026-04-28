Asistentes se adelantaron y se comieron el pionono más grande del mundo durante importante presentación en Perú

Un lamentable incidente se registró en Virú durante la presentación del pionono de ciruela más grande del mundo. Lo que debía ser una fiesta terminó en un completo caos cuando los asistentes se abalanzaron sobre el postre de más de 600 metros antes de la repartición oficial.

Lo que debía convertirse en una jornada de orgullo para Virú terminó envuelto en caos, desorden y molestia ciudadana. La esperada presentación del pionono de ciruela más grande del mundo, actividad central de la XXVI Feria Internacional de la Ciruela 2026, se vio opacada luego de que decenas de asistentes se adelantaran al reparto oficial del postre y arruinaran la exhibición preparada por los organizadores.

El evento, realizado en la Plaza Mayor de Virú, en la región La Libertad ubicada al norte del Perú, había generado gran expectativa entre la población local y visitantes. La actividad buscaba destacar uno de los productos más representativos de la provincia mediante la elaboración de un gigantesco pionono relleno de ciruela, cuya longitud superaba los 600 metros, cifra que pretendía convertirlo en uno de los más grandes preparados en el país.

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Desde tempranas horas, cientos de personas llegaron hasta la plaza para presenciar la exhibición gastronómica, tomar fotografías y participar posteriormente en la degustación pública. Sin embargo, lo que estaba previsto como una celebración ordenada se salió de control cuando un grupo de asistentes rompió el cordón de seguridad y comenzó a tomar porciones del pionono antes del momento anunciado por la organización.

Se comen el pionono más grande del mundo antes del reparto

En un evento caótico en Virú, la multitud se abalanzó sobre el pionono más grande del mundo, consumiéndolo antes de su presentación oficial y generando desorden. (Infobae)

Testigos señalaron que varias personas agarraron grandes tajadas del postre y se retiraron rápidamente, mientras otros intentaban hacer lo mismo entre empujones y reclamos. La escena generó confusión entre familias enteras que aguardaban pacientemente su turno, incluidos adultos mayores y niños que esperaban probar el tradicional dulce elaborado especialmente para la ocasión.

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“Todito se lo han llevado, todo se lo han llevado. Nosotros nada hemos aprovechado. Era que repartan tajadita a tajadita a todos, para todos. Acá el vivo se lo ha llevado todo”, expresó una asistente indignada tras lo ocurrido.

La ciudadana también cuestionó la actitud de quienes aprovecharon el desorden para llevarse varias porciones. “Han cogido sus tajadas y se han corrido. Van rapidito con sus tremendas tajadotas. Y no era así, era que se pongan de largo para que puedan repartir a toda la población”, añadió.

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El incidente no solo impidió una distribución equitativa del postre, sino que también frustró la puesta en escena que buscaba mostrar el pionono completo como símbolo de identidad local y atractivo turístico. Muchos asistentes lamentaron que la falta de respeto de algunos terminara perjudicando a toda la comunidad y dejando una mala imagen en una fecha importante para la provincia.

“Nosotros mismos hemos quedado mal para que otra vez no se haga esto ya. Nosotros mismos damos ese mal ejemplo”, sostuvo la misma vecina, reflejando el sentir de varias personas que criticaron el comportamiento visto durante la actividad.

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Virú es reconocida por su producción agrícola y por la calidad de su ciruela, fruta que cada año protagoniza una feria destinada a impulsar el turismo, la gastronomía y la economía local. En ese contexto, la elaboración del pionono gigante era una de las actividades más promocionadas de esta edición y pretendía convertirse en un atractivo nacional.