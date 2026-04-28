Una caída fatal y un velorio usado para propaganda política: la muerte de Dante Castro y el chofer que JP se niega a identificar

Juntos por el Perú en el ojo de la tormenta. María Fernanda Castro acusa al partido y al candidato Cledin Vásquez de no asumir su responsabilidad en la muerte de su padre, el candidato Dante Castro, y de ocultar información crucial. | Canal N

La muerte del escritor, docente universitario y excandidato al Senado Dante Castro Arrasco, ocurrida días después de sufrir un accidente durante una caravana política de Juntos por el Perú (JP) en el Callao, se ha convertido en un caso rodeado de cuestionamientos, versiones contradictorias y denuncias públicas de la familia, que acusa al partido de no brindar información clave sobre lo ocurrido.

A más de dos semanas del fallecimiento, los deudos aseguran que hasta ahora no conocen la identidad del conductor del vehículo desde el cual cayó el candidato, tampoco la placa de la unidad involucrada ni detalles oficiales sobre quiénes organizaron la actividad proselitista donde se produjo el hecho.

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El accidente durante la caravana

Según el testimonio difundido por Dante Castro de Villa, hijo del fallecido, el accidente ocurrió el 9 de abril alrededor de las 5:30 p.m., durante una caravana política organizada por Cledín Vásquez Castillo, candidato a diputado por el Callao y sobrino del expresidente Pedro Castillo.

De acuerdo con los testimonios recogidos por medios nacionales, Dante Castro se encontraba en la tolva de una camioneta pickup gris cuando el vehículo habría acelerado bruscamente, provocando su caída a la vía pública.

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El impacto le ocasionó un traumatismo encéfalo craneano severo. Fue trasladado de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde ingresó aproximadamente a las 5:55 p.m. y permaneció internado en estado crítico.

Castro Arrasco permaneció en coma durante varios días hasta que finalmente falleció el 13 de abril de 2026.

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Su muerte causó consternación en círculos políticos, académicos y culturales. Además de ser candidato al Senado por Juntos por el Perú, era un reconocido escritor peruano, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ganador del Premio Casa de las Américas, uno de los galardones literarios más importantes de la región.

“No hay nombre responsable, no hay placa”

Sin embargo, tras el fallecimiento, la indignación familiar se trasladó del dolor al reclamo público. María Fernanda Castro, hija del excandidato, denunció que ni Juntos por el Perú ni los organizadores de la caravana les han proporcionado información verificable sobre el caso.

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Imagen IA: Denuncian la indolencia en el caso de Dante Castro frente a un hospital, mientras un ataúd es llevado en cortejo fúnebre y se observa un inserto de Roberto Sanchez y Cledin Vasquez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No tenemos ningún dato corroborable. No hay nombre de persona responsable, no hay placa. Nos han dejado en ese sentido en silencio”, declaró en Canal N.

La familiar sostuvo además que el partido no activó ningún protocolo de emergencia ni brindó acompañamiento legal inmediato a la familia.

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“Tener un protocolo de crisis es algo mínimo que se le pide a un partido, porque en una actividad electoral pasan cosas gratas y también cosas tan desgraciadas como las que nos ha pasado a nosotros”.

La caravana siguió pese al accidente

Uno de los puntos más graves denunciados por los deudos es que, luego de que Dante Castro fuera trasladado en ambulancia al hospital, la caravana partidaria habría continuado su recorrido con normalidad.

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Según el pronunciamiento del hijo del fallecido, mientras el candidato luchaba por su vida, en chats internos del partido se observaba que la actividad política seguía desarrollándose.

También señaló que Cledín Vásquez Castillo no acudió al hospital durante las primeras 24 horas y dejó de responder llamadas de la familia.

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El pedido urgente: activar el SOAT

La familia afirma que desde el primer momento solicitó la placa del vehículo involucrado para activar el SOAT y realizar trámites legales y médicos urgentes, pero nunca obtuvieron esa información.

Un montaje fotográfico muestra al expresidente Pedro Castillo a la derecha y a su sobrino Cledin Vásquez Castillo, con vestimenta política, a la izquierda. (Infobae)

María Fernanda relató que, al día siguiente, Roberto Sánchez llegó al hospital llevando a Cledín Vásquez para dialogar con la familia. “Lo lleva como si llevara un niño de la oreja”, expresó.

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Según su versión, durante esa reunión el organizador no ofreció datos concretos y solo sostuvo que la caravana había sido una actividad espontánea, organizada por voluntarios.

“Entiendo incluso que esto es un accidente y que por lo tanto es un delito culposo, pero incluso en los delitos culposos hay responsables. Tienes que decirme quién manejaba, porque necesitamos activar el SOAT”.

La hija indicó que, tras insistencia de personas cercanas, se entregó un nombre y un número telefónico de una supuesta conductora, pero sin documentación formal ni presencia de dicha persona.

La familia también criticó la respuesta del candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien posteriormente afirmó públicamente que sí atendió el caso y acudió al hospital un día después porque estaba de campaña en provincias y no se enteró de inmediato.

Para los deudos, esa explicación no resulta convincente y más bien, detrás de ello hay mucha indolencia. “No entiendo cómo no se entera porque es su organización y en teoría él debería... de cosas tan graves uno sí se entera inmediatamente. Las malas noticias llegan primero”.

Los deudos también cuestionaron que los comunicados difundidos por el partido sobre el accidente y posterior fallecimiento consignaran erróneamente el nombre de Dante Castro Arrasco. Para la familia, ello reflejó improvisación y falta de respeto frente a una tragedia humana.

Baño de popularidad en pleno duelo y entierro

Otro foco de indignación familiar fue el comportamiento de militantes del partido durante los días posteriores al accidente. El hijo del fallecido denunció que, durante una liturgia organizada en el hospital, simpatizantes desplegaron banderolas partidarias y se tomaron fotografías.

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Según la familia, esa conducta se repitió durante el velorio del 14 de abril, donde Roberto Sánchez interrumpió la ceremonia para dar un discurso mientras militantes arengaban: “¡Sánchez presidente!”. Los deudos calificaron el hecho como un aprovechamiento político del espacio de duelo que no cesó incluso en el día del entierro.

“Durante el entierro de Dante Castro Arrasco el 15 de abril, Roberto Sánchez y otros candidatos de Juntos por el Perú llegaron acompañados de prensa. La familia ordenó que ya no utilizaran el espacio de duelo para continuar con su campaña política personal. Por tal motivo, la familia se puso frente a los candidatos para impedir que usaran el entierro de Dante Castro como estrado personal. Cabe señalar que, nuevamente, militantes desplegaron banderolas de Juntos por el Perú durante la actividad, incluso ante la negativa de la familia pues, según indican los asistentes, una militante mostró reticencia a bajar su banderola”, añadió.

Sin chofer identificado ni responsabilidades asumidas

Hasta la fecha, nadie ha asumido responsabilidad política, civil o penal por el accidente fatal. Ni el candidato Roberto Sánchez ni Juntos por el Perú han revelado públicamente la identidad del conductor, la placa del vehículo ni si existe algún procedimiento interno del partido para esclarecer los hechos. Los familiares ya anunciaron el inicio de diligencias legales para determinar responsabilidades.