Corte de luz en Lima y Callao: Al menos ocho distritos se quedarán sin el servicio de Pluz hasta el 30 de abril

La empresa Plus Energía informó la programación de cortes de luz que se ejecutarán el miércoles 29 y jueves 30 de abril de 2026 en distintos puntos de Lima Metropolitana, el Callao y zonas del norte chico. La medida responde a trabajos de mantenimiento, ampliación y reforzamiento de redes eléctricas, con el objetivo de garantizar la continuidad y estabilidad del servicio.
Las interrupciones serán temporales y se realizarán en horarios diferenciados según distrito, urbanización y sector intervenido. El cronograma incluye avenidas principales, jirones, urbanizaciones, asociaciones de vivienda, asentamientos humanos y centros poblados, con cortes que en varios casos se extenderán durante gran parte del día.
PUBLICIDAD
MIÉRCOLES 29 DE ABRIL
Carabayllo (08:00 – 18:00)
Se intervendrá la avenida José de San Martín (cuadras 1, 2 y 3); calle San Pedro de Carabayllo (cuadras 3, 4, 5 y 6); jirón Las Orquídeas (cuadras 1, 2 y 3); jirón Los Narcisos (cuadras 1 y 2); jirón Madreselva (cuadras 1 y 2); jirón Las Margaritas (cuadras 1 y 2); jirón Micaela Bastidas (cuadras 2, 3 y 4); jirón Mvlearía Parado de Bellido (cuadras 1 y 4); jirón Los Sauces (cuadras 1 y 2); jirón Campanillas (cuadras 1 y 2); jirón Las Dalias (cuadras 1 y 2); jirón Los Jazmines (cuadra 1); jirón Los Álamos (cuadras 1 y 2); jirón Simón Bolívar (cuadra 1). También la urbanización Santa Isabel en sus manzanas A1, B1, C1, D1, E1, F1, F3, G3, H1, H3, I1, I3, J1, N3, O3 y P3; además del jirón Pacífico (cuadra 5), jirón Los Mirlos (cuadra 1), jirón Los Sabios (cuadra 1) y calle Las Violetas (cuadra 1).
Canta / Huamantanga / San Buenaventura (08:30 – 18:30)
Se afectará la comunidad Huamantanga en sus manzanas S/N, A2, B, C1, D, F, G, H, K, LL, M, O, P, Q, S, U, V, W, X y Z; calle Teodoro Casana (cuadra S/N); centro poblado San Buenaventura en manzanas A a L, incluyendo LL, N y O; comunidad campesina San José de Canta (MZ S/N); jirón Canta (cuadras 3 y 4); calle Darío Zavala Guadalupe (manzanas H y J); y avenida Mariscal Benavides (cuadra S/N).
PUBLICIDAD
Breña (08:30 – 18:30)
Se intervendrá la avenida Tingo María (cuadra 10); avenida Venezuela (cuadra 17); calle Cautivas (cuadras 2, 3 y 4); calle Restauración (cuadras 13 y 14); calle Tarapoto (cuadras 10 y 11); jirón Chamaya (cuadra 10) y pasaje Sáenz Peña (cuadra 1).
Callao (09:00 – 17:00)
Se afectará el jirón Arica (cuadras 5 y 6); avenida Santa Rosa (cuadras 4 y 5); jirón Cahuide (cuadras 11 y 12) y jirón Túpac Amaru (cuadra 13).
PUBLICIDAD
Ventanilla (09:00 – 17:00)
Se intervendrá el asentamiento humano 15 de Octubre Pachacútec en sus manzanas A, B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, C, D, E, F, G, H, I, J y Q.
Puente Piedra (09:00 – 17:00)
Se afectará la asociación de propietarios El Dorado (manzanas E1, E2, F1, F3, F4, G) y la avenida Alfonso Alva Díaz (cuadras 3, 4 y 8).
PUBLICIDAD
San Antonio de Chaclla (08:30 – 19:30 / 10:00 – 14:00)
Se intervendrá el complejo pecuario industrial El Valle (anexo 22) en múltiples manzanas (PP1, PP12, PP16, PP21, PP22, PP26, PP32 y PP33); así como el cercado del anexo 22 Jicamarca en manzanas AE, AF, E1, K4, X, X1, X2, X3, X4, X5, Y y Y1.
Chancay (14:00 – 17:30)
Se afectará el asentamiento humano San Martín II etapa.
PUBLICIDAD
JUEVES 30 DE ABRIL
San Juan de Lurigancho (08:00 – 18:00)
Se intervendrá la avenida Portada del Sol (cuadra 8).
Callao (09:00 – 16:00)
Se afectará el jirón Ayacucho (cuadra 12); jirón Miroquesada (cuadra 13); avenida República de Panamá (cuadras 1 y 2); avenida Sáenz Peña (cuadras 9, 10 y 11); jirón Montezuma (cuadra 11); avenida La Paz (cuadras 1, 2 y 3); jirón Lazareto (cuadras 11 y 12); calle César Vallejo (cuadra 1); calle Manuel Raygada (cuadras 11 y 12); calle Nueva (cuadra 1) y calle Tacna (cuadra 1).
PUBLICIDAD
San Martín de Porres (09:00 – 18:00)
Se intervendrá la urbanización Los Girasoles de Naranjal (manzanas A, B, C y D); La Pradera de Naranjal (manzanas A, B, C y D); Los Portales de Chavín III etapa (manzanas A a F); y Las Magnolias II etapa (manzanas A a E).
San Juan de Lurigancho (08:30 – 18:00)
Se afectará la urbanización Ganimedes (manzanas A a L y Q); avenidas Canto Grande (cuadra 27), Constelación (cuadra 26) y El Sol (cuadra 1); además de múltiples asentamientos humanos como Las Casuarinas de Mártires, Cristo Vencedor, Cruz del Calvario, Mártires del Periodismo, Villa Nazareth y otros, con todas sus manzanas detalladas en el cronograma oficial.
PUBLICIDAD
San Juan de Lurigancho (09:30 – 16:30)
Se afectará la cooperativa de vivienda La Sagrada Familia en sus manzanas A a H.
Santa Rosa de Quives / Canta (08:00 – 18:00)
Se intervendrá el asentamiento Huarabi Bajo (manzana M); centro poblado Cerro Blanco; carretera a Canta kilómetro 46.5; y Buenos Aires de Leticia (parte baja).
PUBLICIDAD
Comas (09:30 – 14:30)
Se afectará el jirón Túpac Amaru (cuadra 1) en el sector La Merced.
Independencia (10:00 – 12:00 / 09:30 – 18:30)
Se intervendrá el pueblo joven El Ermitaño; avenidas 16 de Marzo y Los Ficus; jirones Los Cipreses, Las Violetas, Los Cedros, Los Damascos, Los Nardos y calles Las Casuarinas.
También se incluyen los asentamientos Villa Chilcas, Villa Hermosa, Villa Primavera, Villa Los Jardines, Manco Inca (comités 11 y 12), Sol Naciente, entre otros sectores detallados en el cronograma.
San Miguel (10:30 – 11:30)
Se afectará la avenida Los Patriotas (cuadra 4).
Recomendaciones
Plus Energía exhortó a los usuarios a tomar previsiones ante las interrupciones del servicio eléctrico, especialmente en actividades comerciales, educativas y laborales. También recomendó desconectar equipos electrónicos sensibles y mantenerse informados a través de sus canales oficiales ante posibles ajustes del cronograma.