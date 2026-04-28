Corte de luz en Lima y Callao: Al menos ocho distritos se quedarán sin el servicio de Pluz hasta el 30 de abril

Plus Energía recomendó a los usuarios tomar precauciones, desconectar equipos eléctricos y mantenerse informados ante posibles cambios en el cronograma de cortes

Al menos 10 zonas capitalinas se verán afectadas por la suspensión temporal del servicio, según informó Luz del Sur. (Crédito: Andina)

La empresa Plus Energía informó la programación de cortes de luz que se ejecutarán el miércoles 29 y jueves 30 de abril de 2026 en distintos puntos de Lima Metropolitana, el Callao y zonas del norte chico. La medida responde a trabajos de mantenimiento, ampliación y reforzamiento de redes eléctricas, con el objetivo de garantizar la continuidad y estabilidad del servicio.

Las interrupciones serán temporales y se realizarán en horarios diferenciados según distrito, urbanización y sector intervenido. El cronograma incluye avenidas principales, jirones, urbanizaciones, asociaciones de vivienda, asentamientos humanos y centros poblados, con cortes que en varios casos se extenderán durante gran parte del día.

MIÉRCOLES 29 DE ABRIL

Carabayllo (08:00 – 18:00)

Se intervendrá la avenida José de San Martín (cuadras 1, 2 y 3); calle San Pedro de Carabayllo (cuadras 3, 4, 5 y 6); jirón Las Orquídeas (cuadras 1, 2 y 3); jirón Los Narcisos (cuadras 1 y 2); jirón Madreselva (cuadras 1 y 2); jirón Las Margaritas (cuadras 1 y 2); jirón Micaela Bastidas (cuadras 2, 3 y 4); jirón Mvlearía Parado de Bellido (cuadras 1 y 4); jirón Los Sauces (cuadras 1 y 2); jirón Campanillas (cuadras 1 y 2); jirón Las Dalias (cuadras 1 y 2); jirón Los Jazmines (cuadra 1); jirón Los Álamos (cuadras 1 y 2); jirón Simón Bolívar (cuadra 1). También la urbanización Santa Isabel en sus manzanas A1, B1, C1, D1, E1, F1, F3, G3, H1, H3, I1, I3, J1, N3, O3 y P3; además del jirón Pacífico (cuadra 5), jirón Los Mirlos (cuadra 1), jirón Los Sabios (cuadra 1) y calle Las Violetas (cuadra 1).

Canta / Huamantanga / San Buenaventura (08:30 – 18:30)

Se afectará la comunidad Huamantanga en sus manzanas S/N, A2, B, C1, D, F, G, H, K, LL, M, O, P, Q, S, U, V, W, X y Z; calle Teodoro Casana (cuadra S/N); centro poblado San Buenaventura en manzanas A a L, incluyendo LL, N y O; comunidad campesina San José de Canta (MZ S/N); jirón Canta (cuadras 3 y 4); calle Darío Zavala Guadalupe (manzanas H y J); y avenida Mariscal Benavides (cuadra S/N).

Breña (08:30 – 18:30)

Se intervendrá la avenida Tingo María (cuadra 10); avenida Venezuela (cuadra 17); calle Cautivas (cuadras 2, 3 y 4); calle Restauración (cuadras 13 y 14); calle Tarapoto (cuadras 10 y 11); jirón Chamaya (cuadra 10) y pasaje Sáenz Peña (cuadra 1).

Callao (09:00 – 17:00)

Se afectará el jirón Arica (cuadras 5 y 6); avenida Santa Rosa (cuadras 4 y 5); jirón Cahuide (cuadras 11 y 12) y jirón Túpac Amaru (cuadra 13).

Ventanilla (09:00 – 17:00)

Se intervendrá el asentamiento humano 15 de Octubre Pachacútec en sus manzanas A, B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, C, D, E, F, G, H, I, J y Q.

Puente Piedra (09:00 – 17:00)

Se afectará la asociación de propietarios El Dorado (manzanas E1, E2, F1, F3, F4, G) y la avenida Alfonso Alva Díaz (cuadras 3, 4 y 8).

San Antonio de Chaclla (08:30 – 19:30 / 10:00 – 14:00)

Se intervendrá el complejo pecuario industrial El Valle (anexo 22) en múltiples manzanas (PP1, PP12, PP16, PP21, PP22, PP26, PP32 y PP33); así como el cercado del anexo 22 Jicamarca en manzanas AE, AF, E1, K4, X, X1, X2, X3, X4, X5, Y y Y1.

Chancay (14:00 – 17:30)

Se afectará el asentamiento humano San Martín II etapa.

JUEVES 30 DE ABRIL

San Juan de Lurigancho (08:00 – 18:00)

Se intervendrá la avenida Portada del Sol (cuadra 8).

Callao (09:00 – 16:00)

Se afectará el jirón Ayacucho (cuadra 12); jirón Miroquesada (cuadra 13); avenida República de Panamá (cuadras 1 y 2); avenida Sáenz Peña (cuadras 9, 10 y 11); jirón Montezuma (cuadra 11); avenida La Paz (cuadras 1, 2 y 3); jirón Lazareto (cuadras 11 y 12); calle César Vallejo (cuadra 1); calle Manuel Raygada (cuadras 11 y 12); calle Nueva (cuadra 1) y calle Tacna (cuadra 1).

San Martín de Porres (09:00 – 18:00)

Se intervendrá la urbanización Los Girasoles de Naranjal (manzanas A, B, C y D); La Pradera de Naranjal (manzanas A, B, C y D); Los Portales de Chavín III etapa (manzanas A a F); y Las Magnolias II etapa (manzanas A a E).

San Juan de Lurigancho (08:30 – 18:00)

Se afectará la urbanización Ganimedes (manzanas A a L y Q); avenidas Canto Grande (cuadra 27), Constelación (cuadra 26) y El Sol (cuadra 1); además de múltiples asentamientos humanos como Las Casuarinas de Mártires, Cristo Vencedor, Cruz del Calvario, Mártires del Periodismo, Villa Nazareth y otros, con todas sus manzanas detalladas en el cronograma oficial.

San Juan de Lurigancho (09:30 – 16:30)

Se afectará la cooperativa de vivienda La Sagrada Familia en sus manzanas A a H.

Santa Rosa de Quives / Canta (08:00 – 18:00)

Se intervendrá el asentamiento Huarabi Bajo (manzana M); centro poblado Cerro Blanco; carretera a Canta kilómetro 46.5; y Buenos Aires de Leticia (parte baja).

Comas (09:30 – 14:30)

Se afectará el jirón Túpac Amaru (cuadra 1) en el sector La Merced.

Independencia (10:00 – 12:00 / 09:30 – 18:30)

Se intervendrá el pueblo joven El Ermitaño; avenidas 16 de Marzo y Los Ficus; jirones Los Cipreses, Las Violetas, Los Cedros, Los Damascos, Los Nardos y calles Las Casuarinas.

También se incluyen los asentamientos Villa Chilcas, Villa Hermosa, Villa Primavera, Villa Los Jardines, Manco Inca (comités 11 y 12), Sol Naciente, entre otros sectores detallados en el cronograma.

San Miguel (10:30 – 11:30)

Se afectará la avenida Los Patriotas (cuadra 4).

Recomendaciones

Plus Energía exhortó a los usuarios a tomar previsiones ante las interrupciones del servicio eléctrico, especialmente en actividades comerciales, educativas y laborales. También recomendó desconectar equipos electrónicos sensibles y mantenerse informados a través de sus canales oficiales ante posibles ajustes del cronograma.

