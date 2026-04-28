Equipos biomédicos comprados en 2021 para el Callao siguen sin usarse en establecimientos de salud, según Contraloría. (Foto: Contraloría)

La Contraloría General de la República advirtió que, después de más de un año desde la adquisición, al menos 24 equipos biomédicos comprados en 2021 por el Gobierno Regional del Callao para la Dirección Regional de Salud del Callao continúan sin utilizarse en los establecimientos a los que fueron destinados en noviembre de 2025.

Informes de la Contraloría también indican que otros 22 equipos adicionales están en funcionamiento, aunque no se ha formalizado el proceso administrativo de transferencia.

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Según reportó la entidad en cinco informes de visita de control, identificó demoras en la transferencia, instalación y puesta en marcha de los equipos en los establecimientos de las redes de salud Bonilla-La Punta, Bepeca y Ventanilla. También se incluyeron la Dirección de Laboratorio de Salud Pública y la Sanidad Aérea Internacional.

En febrero de 2026 se notificó por primera vez esta alerta respecto a los equipos que fueron adquiridos con fondos públicos, y aseguró que la utilización de ciertos equipos en algunos establecimientos “se realiza sin la formalización del proceso de transferencia, lo que puede afectar la asignación, el control administrativo, el seguimiento, la custodia y la conservación de la vida útil de estos bienes y con ello aumentar los riesgos de gestión y mantenimiento en la infraestructura sanitaria del Callao”.

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Equipos biomédicos comprados en 2021 para el Callao siguen sin usarse en establecimientos de salud, según Contraloría. (Foto: Contraloría)

Los informes oficiales señalan que la adquisición de los 46 equipos biomédicos demandó una inversión de S/1.705.109. El lote incluyó cabinas PCR para manejo seguro de muestras, cámaras de flujo laminar para generar ambientes estériles, congeladoras y refrigeradoras especializadas para resguardar reactivos, sistemas automáticos para extracción de ácidos nucleicos, microcentrífugas y equipos UPS para garantizar continuidad eléctrica.

En su cojunto, los instrumentos están diseñados específicamente para mejorar el diagnóstico y asegurar la confiabilidad de los análisis clínicos que se realicen en estos establecimientos, aunque siguen sin ser utilizados.

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El establecimiento de salud Altamar (nivel I-2), perteneciente a la red de salud Bepeca, mantiene una cabina PCR almacenada, pese a no contar con laboratorio ni brindar servicios de patología clínica. Este hecho, documentado por los auditores, muestra la persistencia de debilidades en la distribución y asignación de los recursos en la provincia y afecta la eficiencia en la utilización de los equipos.

La Contraloría General de la República recomendó al Gobierno Regional del Callao y a la Dirección Regional de Salud del Callao adoptar medidas correctivas inmediatas para garantizar el uso y distribución adecuados de los equipos biomédicos, así como el cumplimiento de los procedimientos formales necesarios para su funcionamiento. El objetivo es que la inversión pública cumpla su propósito y llegue en tiempo y calidad a la población.

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