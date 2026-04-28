Perú

Equipos biomédicos comprados en 2021 para el Callao siguen sin usarse en establecimientos de salud, según Contraloría

Los informes oficiales señalan que la adquisición de los 46 equipos biomédicos demandó una inversión de S/1.705.109

Guardar
Equipos biomédicos comprados en 2021 para el Callao siguen sin usarse en establecimientos de salud, según Contraloría. (Foto: Contraloría)
Equipos biomédicos comprados en 2021 para el Callao siguen sin usarse en establecimientos de salud, según Contraloría. (Foto: Contraloría)

La Contraloría General de la República advirtió que, después de más de un año desde la adquisición, al menos 24 equipos biomédicos comprados en 2021 por el Gobierno Regional del Callao para la Dirección Regional de Salud del Callao continúan sin utilizarse en los establecimientos a los que fueron destinados en noviembre de 2025.

Informes de la Contraloría también indican que otros 22 equipos adicionales están en funcionamiento, aunque no se ha formalizado el proceso administrativo de transferencia.

PUBLICIDAD

Según reportó la entidad en cinco informes de visita de control, identificó demoras en la transferencia, instalación y puesta en marcha de los equipos en los establecimientos de las redes de salud Bonilla-La Punta, Bepeca y Ventanilla. También se incluyeron la Dirección de Laboratorio de Salud Pública y la Sanidad Aérea Internacional.

En febrero de 2026 se notificó por primera vez esta alerta respecto a los equipos que fueron adquiridos con fondos públicos, y aseguró que la utilización de ciertos equipos en algunos establecimientos “se realiza sin la formalización del proceso de transferencia, lo que puede afectar la asignación, el control administrativo, el seguimiento, la custodia y la conservación de la vida útil de estos bienes y con ello aumentar los riesgos de gestión y mantenimiento en la infraestructura sanitaria del Callao”.

PUBLICIDAD

Equipos biomédicos comprados en 2021 para el Callao siguen sin usarse en establecimientos de salud, según Contraloría. (Foto: Contraloría)
Equipos biomédicos comprados en 2021 para el Callao siguen sin usarse en establecimientos de salud, según Contraloría. (Foto: Contraloría)

Los informes oficiales señalan que la adquisición de los 46 equipos biomédicos demandó una inversión de S/1.705.109. El lote incluyó cabinas PCR para manejo seguro de muestras, cámaras de flujo laminar para generar ambientes estériles, congeladoras y refrigeradoras especializadas para resguardar reactivos, sistemas automáticos para extracción de ácidos nucleicos, microcentrífugas y equipos UPS para garantizar continuidad eléctrica.

En su cojunto, los instrumentos están diseñados específicamente para mejorar el diagnóstico y asegurar la confiabilidad de los análisis clínicos que se realicen en estos establecimientos, aunque siguen sin ser utilizados.

El establecimiento de salud Altamar (nivel I-2), perteneciente a la red de salud Bepeca, mantiene una cabina PCR almacenada, pese a no contar con laboratorio ni brindar servicios de patología clínica. Este hecho, documentado por los auditores, muestra la persistencia de debilidades en la distribución y asignación de los recursos en la provincia y afecta la eficiencia en la utilización de los equipos.

La Contraloría General de la República recomendó al Gobierno Regional del Callao y a la Dirección Regional de Salud del Callao adoptar medidas correctivas inmediatas para garantizar el uso y distribución adecuados de los equipos biomédicos, así como el cumplimiento de los procedimientos formales necesarios para su funcionamiento. El objetivo es que la inversión pública cumpla su propósito y llegue en tiempo y calidad a la población.

Temas Relacionados

ContraloríaCallaoperu-noticias

Más Noticias

A qué hora juega Sporting Cristal vs Junior HOY: partido en Matute por fecha 3 del Grupo F de Copa Libertadores 2026

El equipo de Zé Ricardo buscará su segundo triunfo frente el cuadro colombiano para asegurar su pase a los octavos de final. Revisa el horario detallado del encuentro

A qué hora juega Sporting Cristal vs Junior HOY: partido en Matute por fecha 3 del Grupo F de Copa Libertadores 2026

Nuevo jefe de la ONPE confirma sanción a Juntos por el Perú: Partido de Roberto Sánchez deberá pagar multa de S/ 88 mil

Agrupación presentó recibos de aportes privados sin las firmas de los supuestos aportantes. Sanción fue impuesta inicialmente por el exjefe Piero Corvetto

Nuevo jefe de la ONPE confirma sanción a Juntos por el Perú: Partido de Roberto Sánchez deberá pagar multa de S/ 88 mil

Gaby Pérez del Solar señaló la clave para el repunte del vóley peruano: “Necesitamos mano dura y a la escuela asiática”

La excentral reiteró su solicitud para que Natalia Málaga retorne como entrenadora de las divisiones menores de la selección peruana de voleibol

Gaby Pérez del Solar señaló la clave para el repunte del vóley peruano: “Necesitamos mano dura y a la escuela asiática”

Empresas privadas y Estado tendrían que pagar el uniforme laboral de sus empleados

El dictamen aprobado por la Comisión de Trabajo también busca reactivar el sector textil. Pero no obligará a las micro y pequeñas empresas

Empresas privadas y Estado tendrían que pagar el uniforme laboral de sus empleados

Corte de luz en Lima y Callao: Al menos ocho distritos se quedarán sin el servicio de Pluz hasta el 30 de abril

Plus Energía recomendó a los usuarios tomar precauciones, desconectar equipos eléctricos y mantenerse informados ante posibles cambios en el cronograma de cortes

Corte de luz en Lima y Callao: Al menos ocho distritos se quedarán sin el servicio de Pluz hasta el 30 de abril
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Nuevo jefe de la ONPE confirma sanción a Juntos por el Perú: Partido de Roberto Sánchez deberá pagar multa de S/ 88 mil

Nuevo jefe de la ONPE confirma sanción a Juntos por el Perú: Partido de Roberto Sánchez deberá pagar multa de S/ 88 mil

Congreso aprueba dictamen que permite devolver licencias a conductores de clase A1 inhabilitados

Roberto Sánchez y la ley procrimen por la que votó: “Bajo ningún concepto he apoyado situaciones irregulares”

Antauro Humala afirma que vínculo con Juntos por el Perú es una “coalición política”, pero el partido niega que sea un vocero

Una caída fatal y un velorio usado para propaganda política: la muerte de Dante Castro y el chofer que JP se niega a identificar

ENTRETENIMIENTO

Avant Premiere de ‘El Diablo Viste a la Moda 2′: desde Natalie Vértiz hasta Gia Meier, así llegaron las influencers peruanas

Avant Premiere de ‘El Diablo Viste a la Moda 2′: desde Natalie Vértiz hasta Gia Meier, así llegaron las influencers peruanas

Suheyn Cipriani ratifica que se equivocó eligiendo a Macarius como pareja: “No era una buena persona”

Daniela Darcourt cuestiona a Diego Chávarri por exponer la vida privada de su expareja Thalía Bentín: “Eres un estúpido”

Isabel Pantoja cantó junto a Lita Pezo en su concierto en Lima: “Siempre te voy a llevar en mi corazón”

‘Loco’ Wagner destaca la autenticidad de su amistad con Yaco Eskenazi: “No pierde su esencia”

DEPORTES

Gaby Pérez del Solar señaló la clave para el repunte del vóley peruano: “Necesitamos mano dura y a la escuela asiática”

Gaby Pérez del Solar señaló la clave para el repunte del vóley peruano: “Necesitamos mano dura y a la escuela asiática”

“Alianza Lima aprovechó la salida de Paola Rivera”: el análisis de ‘Cotito’ Rueda de la final vuelta por Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima vs San Martín, partido final: ¿cuándo salen a la venta las entradas para el ‘extra game’ de la Liga Peruana de Vóley?

Alianza Lima vs CD Moquegua: día, hora y canal TV del partido en Matute por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Gaby Pérez del Solar explica por qué sus hijas no juegan por Perú: “Se muere de ganas, pero hay problemas con la Federación”