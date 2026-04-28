Cusco: Advierten riesgo de desborde en la laguna Huayanay ante posibles eventos inesperados

El Gobierno Regional de Cusco advirtió sobre el riesgo de desborde en la laguna Huayanay, ubicada en Ollantaytambo, debido al aumento de su volumen por el deshielo del glaciar. Técnicos y especialistas recomiendan fortalecer el monitoreo y las acciones de prevención para evitar daños a comunidades y cultivos aguas abajo.| Gobierno Regional de Cusco

El Gobierno Regional de Cusco ha advertido sobre el riesgo de desborde en la laguna Huayanay tras una reciente evaluación técnica realizada junto al Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) y la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo. El informe, presentado este mes en el distrito de Ollantaytambo, provincia de Urubamba, subraya la preocupación por el crecimiento acelerado de la laguna, ubicada a unos 4.900 metros sobre el nivel del mar en la zona altoandina.

La laguna Huayanay se formó hacia 2015 a raíz del derretimiento progresivo del glaciar Huayanay, fenómeno atribuido a la intensificación del cambio climático en la región. Según el reporte oficial del Gobierno Regional, el glaciar ha retrocedido cerca de 185 metros en los últimos años, lo que ha alimentado el aumento del volumen de agua en la laguna. Este retroceso, documentado por el equipo técnico, refleja los efectos de la pérdida acelerada de hielo en los Andes peruanos.

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Autoridades alertan sobre posible emergencia en la laguna Huayanay ante eventos inesperados| Gobierno Regional de Cusco

Evaluación técnica

Durante la evaluación realizada por la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad, los especialistas observaron que el deshielo continuo del glaciar incrementa la entrada de agua a la laguna Huayanay, lo que eleva el peligro de un desborde. El informe advierte que, ante la caída de bloques de hielo o deslizamientos menores en la zona glaciar, podrían generarse olas internas capaces de provocar el desborde de la laguna.

“El agua actualmente fluye de forma natural por un punto del terreno, pero la ausencia de infraestructura de control representa un riesgo considerable”, señala el Gobierno Regional.

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El reporte detalla que un desborde repentino podría causar un descenso violento de agua hacia las áreas ubicadas aguas abajo, poniendo en peligro viviendas, caminos y zonas de cultivo en el distrito de Ollantaytambo. Las autoridades remarcaron que la falta de sistemas de control y alerta temprana incrementa la vulnerabilidad de las comunidades locales ante eventos inesperados.

Laguna Huayanay: advierten peligro de desborde y piden fortalecer medidas de prevención|Gobierno Regional de Cusco

Frente a este escenario, la recomendación principal del equipo técnico es el monitoreo permanente del glaciar y la laguna, así como el fortalecimiento de acciones preventivas e implementación de sistemas de alerta temprana.

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Recomendaciones para los viajeros

Mantenerse informados sobre los reportes oficiales y comunicados emitidos por el Gobierno Regional de Cusco, INAIGEM y autoridades locales.

Evitar acercarse a las orillas de la laguna, especialmente en épocas de lluvias intensas o cuando se detecten cambios en el glaciar.

Participar en las reuniones y capacitaciones sobre gestión de riesgos y planes de emergencia organizadas en la zona.

Identificar y conocer las rutas de evacuación definidas por las autoridades para actuar con rapidez ante una posible emergencia.

Informar a las autoridades sobre cualquier cambio inusual en el comportamiento de la laguna, como aumento del caudal, ruidos, o desprendimiento de bloques de hielo.

Preparar una mochila de emergencia con documentos personales, agua, alimentos no perecibles, abrigo y linterna, para estar listos ante un eventual desalojo.

Seguir las indicaciones de los equipos de respuesta y no difundir información no verificada que pueda generar alarma innecesaria.