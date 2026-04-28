Ryan Castro emocionado por la gran acogida de su llegada a Perú: “Con expectativa”

Ryan Castro emocionado con su llegada a Perú.

La llegada de Ryan Castro a Lima ha generado una ola de entusiasmo entre sus seguidores peruanos. El artista colombiano, conocido como el “Cantante del Guetto”, se mostró especialmente emocionado por la respuesta del público peruano y agradeció el cariño que ha recibido a pocos días de presentarse en Costa 21.

Según datos de la propia productora del concierto, el 90% de las localidades para su show del sábado 2 de mayo ya están vendidas en los módulos de Teleticket, lo que anticipa un lleno total y una noche inolvidable para los amantes del género urbano.

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Ryan Castro expresó públicamente su gratitud ante la gran acogida en Perú, un país donde su música ha encontrado una audiencia fiel y entusiasta. “Me siento muy agradecido y con mucha expectativa”, fueron las palabras del artista.

El artista colombiano se prepara para presentarse en Costa 21, donde ya se ha vendido el 90% de las entradas..

El intérprete de éxitos como “Jordan” y “Mujeriego” atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. En los últimos meses, ha acumulado millones de reproducciones en plataformas digitales y ha logrado consolidarse como uno de los referentes del género urbano en Latinoamérica. Su propuesta musical, que fusiona reggaetón, trap y sonidos innovadores, ha conectado con públicos diversos y le ha permitido posicionarse en los principales rankings musicales de la región.

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Lo que se espera del concierto

En su visita a Lima, Ryan Castro presentará en vivo su más reciente sencillo, “Desahógate”, una colaboración con Danny Ocean que rápidamente se ha convertido en favorita de las radios y listas digitales. El cantante ha preparado un espectáculo especial para la ocasión, con una puesta en escena de alto nivel, sorpresas para el público y la promesa de interpretar sus mayores éxitos, así como nuevos lanzamientos que marcan su evolución artística.

El entusiasmo que ha despertado la llegada de Castro se refleja en la rápida venta de entradas para su show en Costa 21. Los organizadores destacan que la demanda ha superado todas las expectativas y que solo queda un pequeño porcentaje de localidades disponibles.

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El espectáculo se perfila como uno de los eventos musicales más esperados del año en Lima, con una audiencia que espera vibrar junto al “Cantante del Guetto” en una noche cargada de ritmo, baile y emoción.

Ryan Castro promete un espectáculo lleno de energía, sorpresas y sus mayores éxitos para el público limeño.

Link y cómo comprar las entradas en Teleticket?

El proceso para adquirir las entradas es sencillo y sigue estos pasos:

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Acceder a la web oficial de Teleticket: Ingresar a Ingresar a https://www.teleticket.com.pe/ Registrar una cuenta de usuario: Completar los datos personales y asociar un correo electrónico válido para activar la cuenta. Verificar el registro: Revisar la bandeja de entrada y hacer clic en el enlace de activación recibido por correo. Buscar el evento de Ryan Castro: Iniciar sesión, buscar el concierto y seleccionar el banner correspondiente. Iniciar sesión, buscar el concierto y seleccionar el banner correspondiente. Entrar a este LINK. Ingresar a la fila virtual: El sistema asigna el turno por orden de ingreso, por lo que se recomienda no cerrar ni actualizar la página durante el proceso. Elegir la ubicación: Seleccionar la zona y los asientos preferidos según disponibilidad y precio. Ejecutar el pago: Ingresar los datos de la tarjeta bancaria y aplicar los descuentos si corresponde. Revisar los tickets: Tras completar la compra, se recibirá la confirmación y las entradas podrán consultarse en la sección “Mis E-Tickets” de la cuenta de Teleticket.

El artista colombiano se prepara para presentarse en Costa 21, donde ya se ha vendido el 90% de las entradas. - crédito @ryancastro/IG