Perú

Ryan Castro emocionado por la gran acogida de su llegada a Perú: “Con expectativa”

A días de su esperado concierto, el cantante expresó su gratitud por la respuesta de sus fans en Perú. El intérprete urbano anticipa una noche inolvidable, con el 90% de las entradas ya vendidas.

Guardar
Ryan Castro emocionado con su llegada a Perú.
Ryan Castro emocionado con su llegada a Perú.

La llegada de Ryan Castro a Lima ha generado una ola de entusiasmo entre sus seguidores peruanos. El artista colombiano, conocido como el “Cantante del Guetto”, se mostró especialmente emocionado por la respuesta del público peruano y agradeció el cariño que ha recibido a pocos días de presentarse en Costa 21.

Según datos de la propia productora del concierto, el 90% de las localidades para su show del sábado 2 de mayo ya están vendidas en los módulos de Teleticket, lo que anticipa un lleno total y una noche inolvidable para los amantes del género urbano.

PUBLICIDAD

Ryan Castro expresó públicamente su gratitud ante la gran acogida en Perú, un país donde su música ha encontrado una audiencia fiel y entusiasta. “Me siento muy agradecido y con mucha expectativa”, fueron las palabras del artista.

El artista colombiano se prepara para presentarse en Costa 21, donde ya se ha vendido el 90% de las entradas..
El artista colombiano se prepara para presentarse en Costa 21, donde ya se ha vendido el 90% de las entradas..

El intérprete de éxitos como “Jordan” y “Mujeriego” atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. En los últimos meses, ha acumulado millones de reproducciones en plataformas digitales y ha logrado consolidarse como uno de los referentes del género urbano en Latinoamérica. Su propuesta musical, que fusiona reggaetón, trap y sonidos innovadores, ha conectado con públicos diversos y le ha permitido posicionarse en los principales rankings musicales de la región.

PUBLICIDAD

Lo que se espera del concierto

En su visita a Lima, Ryan Castro presentará en vivo su más reciente sencillo, “Desahógate”, una colaboración con Danny Ocean que rápidamente se ha convertido en favorita de las radios y listas digitales. El cantante ha preparado un espectáculo especial para la ocasión, con una puesta en escena de alto nivel, sorpresas para el público y la promesa de interpretar sus mayores éxitos, así como nuevos lanzamientos que marcan su evolución artística.

El entusiasmo que ha despertado la llegada de Castro se refleja en la rápida venta de entradas para su show en Costa 21. Los organizadores destacan que la demanda ha superado todas las expectativas y que solo queda un pequeño porcentaje de localidades disponibles.

El espectáculo se perfila como uno de los eventos musicales más esperados del año en Lima, con una audiencia que espera vibrar junto al “Cantante del Guetto” en una noche cargada de ritmo, baile y emoción.

Ryan Castro promete un espectáculo lleno de energía, sorpresas y sus mayores éxitos para el público limeño.
Ryan Castro promete un espectáculo lleno de energía, sorpresas y sus mayores éxitos para el público limeño.

El proceso para adquirir las entradas es sencillo y sigue estos pasos:

  1. Acceder a la web oficial de Teleticket: Ingresar a https://www.teleticket.com.pe/.
  2. Registrar una cuenta de usuario: Completar los datos personales y asociar un correo electrónico válido para activar la cuenta.
  3. Verificar el registro: Revisar la bandeja de entrada y hacer clic en el enlace de activación recibido por correo.
  4. Buscar el evento de Ryan Castro: Iniciar sesión, buscar el concierto y seleccionar el banner correspondiente. Entrar a este LINK.
  5. Ingresar a la fila virtual: El sistema asigna el turno por orden de ingreso, por lo que se recomienda no cerrar ni actualizar la página durante el proceso.
  6. Elegir la ubicación: Seleccionar la zona y los asientos preferidos según disponibilidad y precio.
  7. Ejecutar el pago: Ingresar los datos de la tarjeta bancaria y aplicar los descuentos si corresponde.
  8. Revisar los tickets: Tras completar la compra, se recibirá la confirmación y las entradas podrán consultarse en la sección “Mis E-Tickets” de la cuenta de Teleticket.
Ryan Castro revela qué hizo con sus primeros dólares: la historia del extranjero que creyó en su talento - crédito @ryancastro/IG
El artista colombiano se prepara para presentarse en Costa 21, donde ya se ha vendido el 90% de las entradas. - crédito @ryancastro/IG

Temas Relacionados

Ryan Castroperu-entretenimientoConciertos en Lima

Más Noticias

A qué hora juega Sporting Cristal vs Junior HOY: partido en Matute por fecha 3 del Grupo F de Copa Libertadores 2026

El equipo de Zé Ricardo buscará su segundo triunfo frente el cuadro colombiano para asegurar su pase a los octavos de final. Revisa el horario detallado del encuentro

A qué hora juega Sporting Cristal vs Junior HOY: partido en Matute por fecha 3 del Grupo F de Copa Libertadores 2026

Nuevo jefe de la ONPE confirma sanción a Juntos por el Perú: Partido de Roberto Sánchez deberá pagar multa de S/ 88 mil

Agrupación presentó recibos de aportes privados sin las firmas de los supuestos aportantes. Sanción fue impuesta inicialmente por el exjefe Piero Corvetto

Nuevo jefe de la ONPE confirma sanción a Juntos por el Perú: Partido de Roberto Sánchez deberá pagar multa de S/ 88 mil

Gaby Pérez del Solar señaló la clave para el repunte del vóley peruano: “Necesitamos mano dura y a la escuela asiática”

La excentral reiteró su solicitud para que Natalia Málaga retorne como entrenadora de las divisiones menores de la selección peruana de voleibol

Gaby Pérez del Solar señaló la clave para el repunte del vóley peruano: “Necesitamos mano dura y a la escuela asiática”

Empresas privadas y Estado tendrían que pagar el uniforme laboral de sus empleados

El dictamen aprobado por la Comisión de Trabajo también busca reactivar el sector textil. Pero no obligará a las micro y pequeñas empresas

Empresas privadas y Estado tendrían que pagar el uniforme laboral de sus empleados

Corte de luz en Lima y Callao: Al menos ocho distritos se quedarán sin el servicio de Pluz hasta el 30 de abril

Plus Energía recomendó a los usuarios tomar precauciones, desconectar equipos eléctricos y mantenerse informados ante posibles cambios en el cronograma de cortes

Corte de luz en Lima y Callao: Al menos ocho distritos se quedarán sin el servicio de Pluz hasta el 30 de abril
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Nuevo jefe de la ONPE confirma sanción a Juntos por el Perú: Partido de Roberto Sánchez deberá pagar multa de S/ 88 mil

Nuevo jefe de la ONPE confirma sanción a Juntos por el Perú: Partido de Roberto Sánchez deberá pagar multa de S/ 88 mil

Congreso aprueba dictamen que permite devolver licencias a conductores de clase A1 inhabilitados

Roberto Sánchez y la ley procrimen por la que votó: “Bajo ningún concepto he apoyado situaciones irregulares”

Antauro Humala afirma que vínculo con Juntos por el Perú es una “coalición política”, pero el partido niega que sea un vocero

Una caída fatal y un velorio usado para propaganda política: la muerte de Dante Castro y el chofer que JP se niega a identificar

ENTRETENIMIENTO

Said Palao enfrenta en vivo a Onelia Molina por llamarlo “mentiroso” y lanza fuerte advertencia contra ella

Said Palao enfrenta en vivo a Onelia Molina por llamarlo “mentiroso” y lanza fuerte advertencia contra ella

Avant Premiere de ‘El Diablo Viste a la Moda 2′: desde Natalie Vértiz hasta Gia Meier, así llegaron las influencers peruanas

Suheyn Cipriani ratifica que se equivocó eligiendo a Macarius como pareja: “No era una buena persona”

Daniela Darcourt cuestiona a Diego Chávarri por exponer la vida privada de su expareja Thalía Bentín: “Eres un estúpido”

Isabel Pantoja cantó junto a Lita Pezo en su concierto en Lima: “Siempre te voy a llevar en mi corazón”

DEPORTES

Gaby Pérez del Solar señaló la clave para el repunte del vóley peruano: “Necesitamos mano dura y a la escuela asiática”

Gaby Pérez del Solar señaló la clave para el repunte del vóley peruano: “Necesitamos mano dura y a la escuela asiática”

“Alianza Lima aprovechó la salida de Paola Rivera”: el análisis de ‘Cotito’ Rueda de la final vuelta por Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima vs San Martín, partido final: ¿cuándo salen a la venta las entradas para el ‘extra game’ de la Liga Peruana de Vóley?

Alianza Lima vs CD Moquegua: día, hora y canal TV del partido en Matute por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Gaby Pérez del Solar explica por qué sus hijas no juegan por Perú: “Se muere de ganas, pero hay problemas con la Federación”