Said Palao enfrenta en vivo a Onelia Molina por llamarlo “mentiroso” y lanza fuerte advertencia contra ella

Said Palao enfrenta en vivo a Onelia Molina. Esto es Guerra/ América TV

El lunes 27 de abril, el regreso de Said Palao al programa ‘Esto es Guerra’ estuvo marcado por un tenso cruce con Onelia Molina. La situación se desató cuando el integrante del reality, recientemente reincorporado tras una lesión de espalda, fue cuestionado por su participación en la triatlón Ironman 70.3.

Mientras Palao intentaba explicar las razones de su ausencia y defender su decisión de competir pese a su condición física, las cámaras captaron a Onelia Molina riéndose y haciendo gestos, lo que generó incomodidad en el participante.

PUBLICIDAD

Durante la transmisión en vivo, la actitud de Molina no pasó desapercibida para la producción ni para el conductor Mathías Brivio, quienes notaron cómo la participante iniciaba la frase “En la boca del mentiroso…”, dando a entender sus dudas sobre la versión de Palao.

La reacción de Said Palao no se hizo esperar. Molesto por la actitud de Onelia, el deportista tomó la palabra para aclarar su postura y lanzar una fuerte advertencia.

PUBLICIDAD

“Quiero ser muy claro. Yo con Onelia, hasta el día de hoy, no me meto. No le digo nada, no genero suspicacias de ninguna manera. Lo único que pido es que no haga esas caras, que no se moleste, que no haga esos comentarios porque yo no me meto, no le digo absolutamente nada”, expresó Palao visiblemente incómodo ante la situación.

Eso no quedó ahí, bastante molesto indicó: “Ella no puede decir ‘en boca de mentiroso’ porque me está dando el ambiente libre para yo también opinar, créeme, cosas que no quisieras”.

PUBLICIDAD

Su respuesta a Onelia y pedido a la producción

El integrante del reality, quien recientemente celebró su primer aniversario de matrimonio con Alejandra Baigorria, enfatizó que nunca ha tenido conflictos con Molina ni le ha faltado el respeto.

“Ella me está diciendo mentiroso. Hay opiniones que todo el mundo tenemos que opinar y otras cosas es lo que ella está haciendo y yo se lo estoy pasando, yo no me estoy metiendo con ella. En realidad no le he hecho absolutamente nada a ella, yo no me he metido con ella, no le he hablado mal, no le he faltado respeto, no le he dicho nada”, añadió, mostrando su malestar por el episodio.

PUBLICIDAD

La tensión en el set reflejó el ambiente incómodo generado entre ambos participantes. Palao fue directo al señalar que no comprende los motivos de Molina para cuestionarlo públicamente. “Yo no entiendo qué cosa tiene conmigo, qué cosa quiere hacer conmigo. Lo único que le pido es que no me busque, que no me moleste, que no haga esas cosas, porque la verdad son totalmente innecesarias y se lo estoy pidiendo a producción”, finalizó en su descargo ante cámaras.

Por su parte, Onelia Molina optó por no profundizar en la polémica durante la transmisión. Aunque sus gestos y comentarios generaron risas en el estudio, la producción y el conductor recalcaron la importancia de mantener el respeto entre los participantes para evitar conflictos innecesarios en el programa.

PUBLICIDAD

La grave acusación de Onelia Molina contra Said

En el mes de marzo, Onelia Molina reveló que Said Palao, Mario Irivarren, Patricio Parodi y Francho Sierralta mantuvieron encuentros con “chicas de compañía” durante un viaje a Colombia. En conversación con Magaly TV La Firme, la expareja de Irivarren afirmó que este episodio ocurrió antes del conocido ampay en Argentina y que representa un patrón de conducta dentro del círculo de amigos.

Onelia Molina entregó datos a la producción de Magaly Medina de testigo que estuvo en Colombia.

“Yo tengo el nombre de las chicas de Medellín… son literal chicas de compañía. Estuvieron en Medellín, se portaron peor, Said hizo de las suyas”, comentó la influencer, sugiriendo que la dinámica de este grupo no es aislada y que ya existían antecedentes previos a la polémica fiesta en Argentina.

PUBLICIDAD

La controversia creció al conocerse que el viaje a Colombia se realizó entre el 13 y el 17 de marzo de 2025, semanas antes de la boda de Said Palao con Alejandra Baigorria. El hermetismo sobre ese fin de semana y la falta de publicaciones en redes sociales han despertado sospechas sobre si se trató de una despedida de soltero encubierta.

Said Palao, por su parte, defendió su privacidad en entrevistas previas y evitó dar detalles sobre el viaje, insistiendo en que su vida personal no debe ser expuesta públicamente.

PUBLICIDAD

Onelia Molina revela detalles que comprometen a Said Palao: “Hay videos de lo que hizo en su despedida”. Captura: Magaly TV La Firme.