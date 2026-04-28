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¿El 2 de mayo es feriado? El importante suceso que se conmemora en esta fecha en el Perú

Las personas buscan planificar sus días de descanso y, por eso, se preguntan si este sábado 2 de mayo será feriado nacional en el Perú

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Durante esta jornada se conmemora un combate importante para la historia del Perú - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.
Durante esta jornada se conmemora un combate importante para la historia del Perú - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

El 2 de mayo no es feriado nacional en el Perú, aunque la fecha es central en la memoria republicana porque recuerda el último enfrentamiento entre fuerzas sudamericanas y la armada española en el puerto del Callao.

El calendario oficial del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) no reconoce esta jornada como día no laborable, por lo que las actividades en el sector público y privado se desarrollan con total normalidad.

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El suceso que se conmemora cada año es el combate del 2 de Mayo de 1866, un episodio que marcó el fin de la intervención española en la región y el inicio de una nueva etapa para la soberanía de los países del Pacífico.

Durante esa jornada, las defensas instaladas en el puerto chalaco lograron repeler el ataque de la escuadra europea, lo que consolidó la independencia de Perú, Chile, Bolivia y Ecuador, y significó la retirada definitiva de la armada española del continente sudamericano.

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El combate conmemorado en esta fecha, ocurrido en 1866, marcó el fin de la intervención española y el inicio de una nueva etapa para la soberanía de los países del Pacífico - Créditos: Marina de Guerra del Perú/Agencia Andina.
El combate conmemorado en esta fecha, ocurrido en 1866, marcó el fin de la intervención española y el inicio de una nueva etapa para la soberanía de los países del Pacífico - Créditos: Marina de Guerra del Perú/Agencia Andina.

La diferencia fundamental entre una efeméride de este tipo y un feriado nacional radica en que solo los feriados reconocidos por ley —como el 1 de mayo (Día del Trabajo) o el 28 y 29 de julio (Fiestas Patrias)— implican suspensión de actividades y pago especial para quienes laboran en esas fechas.

En el Callao, el 2 de mayo es especialmente significativo. Las autoridades locales y la Marina de Guerra del Perú organizan cada año ceremonias oficiales, desfiles y actividades cívico-militares en homenaje a los defensores del puerto y a la ciudadanía que resistió el asedio. Estas actividades buscan mantener viva la memoria colectiva y reforzar el sentido de identidad nacional.

La importancia de esta jornada trasciende el ámbito militar: la efeméride se utiliza también como oportunidad educativa para transmitir a nuevas generaciones el valor de la autonomía y la cooperación regional. En instituciones educativas y espacios públicos se realizan homenajes, charlas y exposiciones que recuerdan el significado del enfrentamiento y su impacto en la consolidación de la independencia peruana.

El combate conmemorado en esta fecha, ocurrido en 1866, marcó el fin de la intervención española y el inicio de una nueva etapa para la soberanía de los países del Pacífico - Créditos: Sitio web de la Marina de Guerra del Perú.
El combate conmemorado en esta fecha, ocurrido en 1866, marcó el fin de la intervención española y el inicio de una nueva etapa para la soberanía de los países del Pacífico - Créditos: Sitio web de la Marina de Guerra del Perú.

Feriados que restan en Perú

  • Viernes 01 de mayo: Día del Trabajo
  • Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
  • Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo
  • Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
  • Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
  • Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
  • Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
  • Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
  • Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
  • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  • Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad.

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