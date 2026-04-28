Gaby Pérez del Solar señaló la clave para el repunte del vóley peruano: “Necesitamos mano dura y a la escuela asiática”

Gaby Pérez del Solar señaló la clave para el repunte del vóley peruano.

Gaby Pérez del Solar, olímpica y medallista en Seúl 1988, reapareció ante las cámaras y abordó diversos temas. No solo habló sobre la posibilidad de que sus hijas integren la selección nacional, sino que también analizó la situación actual del voleibol peruano.

En primer lugar, Pérez del Solar se refirió al nivel de la Liga Peruana de Vóley. La excentral asistió al primer partido por el tercer lugar entre Universitario de Deportes y Deportivo Géminis, donde acompañó a su excompañera y actual entrenadora del club de Comas, Natalia Málaga.

PUBLICIDAD

“Es maravilloso. Realmente da alegría ver a la gente feliz, como en nuestra época, cuando los coliseos se llenaban. Ha vuelto ese amor por el vóley. El nivel es muy bueno. Me gusta también el nivel de las peruanas. Han mejorado mucho, en parte gracias al nivel de las extranjeras. Eso ocurrió también cuando yo jugaba en Italia. Italia ahora es campeón olímpico porque durante muchos años hubo buenas jugadoras extranjeras”, expresó en diálogo con En Pared.

La exvoleibolista de la selección peruana reveló detalles de la situación de sus primogénitas. Créditos: En Pared / TV Perú.

Lo que necesita el voleibol peruano

Asimismo, Pérez del Solar identificó un aspecto fundamental para que el vóley peruano recupere el nivel de sus mejores años. “Creo que necesitamos una escuela asiática por la disciplina. Hace falta mano dura. Como peruanos, por nuestro carácter, requerimos un poco más de disciplina, aunque resulta complicado pedir a las adolescentes el mismo esfuerzo que hacíamos en nuestra época”.

PUBLICIDAD

Durante su etapa como voleibolista, Gaby fue dirigida por el reconocido entrenador Man Bok Park. Bajo su conducción, la selección peruana alcanzó sus mayores logros internacionales, entre ellos la histórica medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. Además, el equipo sumó diversos podios en campeonatos sudamericanos y mundiales, consolidando a Perú como una potencia en el voleibol femenino de la época.

Gaby Pérez del Solar pide a Natalia Málaga en la selección

Gaby Pérez del Solar resaltó nuevamente el trabajo de su amiga Natalia Málaga y propuso su regreso a la selección peruana de vóley. “Me encanta. Para mí, la adoro, así que es difícil decir algo negativo, pero creo que Nati debería regresar como entrenadora de algún equipo de la selección. Debería asumir las categorías menores. Ella tiene mucha paciencia con la academia. Ha madurado, ha aprendido mucho, se prepara bastante, es muy profesional”.

PUBLICIDAD

Consultada sobre si ha conversado con Málaga acerca de esta posibilidad, Pérez del Solar indicó que su amiga estaría dispuesta a asumir el reto. “No se lo he preguntado, pero el hecho de que haya regresado a la liga es porque le gusta el ambiente, estar en la competencia. Creo que si se lo piden, lo va a hacer. Eso sí, deberían darle una selección con tiempo suficiente para obtener resultados”.

Natalia Málaga respondió a los halagos de Gaby Pérez del Solar y reveló si volverá a dirigir la selección peruana de vóley.

La actual entrenadora de Géminis también se pronunció recientemente sobre la chance de regresar a la selección peruana. “La flaca siempre está pendiente de mí y el comentario que hizo muestra que cree en mí, confía en mí, pero no depende de mí, eso corresponde a las personas encargadas. Mientras se realice un buen trabajo, se obtengan resultados y el nivel del voleibol nacional mejore como todos esperamos, no hay ningún problema”.

PUBLICIDAD

Por ahora, Natalia Málaga continuará como entrenadora de Deportivo Géminis de cara a la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley. Junto al presidente Luis Linares, la entrenadora trabaja en la conformación del plantel con el objetivo de mejorar el cuarto puesto alcanzado en la presente edición del torneo.