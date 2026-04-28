Entidad del Minsa avanza con el pago de gratificación para trabajadores CAS

El Cenares pide al MEF dar opinión favorable a su modificación de presupuesto para pagar las gratificaciones de los trabajadores CAS. - Crédito MTPE

Los trabajadores CAS, bajo el régimen del decreto legislativo N° 1057, de Contrato administrativo de servicios, del Ministerio de Salud (Minsa) aún siguen a la espera de confirmación de esta entidad sobre el pago de la gratificación de julio, por la Ley 32563, promulgada y ya vigente que les da este derecho laboral, así como el depósito de la Compensación por tiempo de servicios (CTS).

Sin embargo, ya una entidad de este ministerio está avanzando con la designación de presupuesto para realizar este pago. Se trata del Cenares (el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud), el cual ha enviado un oficio al Ministerio de Economía y Finanzas para pedir su visto bueno en la modificación de su presupuesto para hacer cumplir la Ley 32563.

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“Cabe precisar que la implementación de dichos beneficios se realizará en cumplimiento de la Ley N° 32563 y que su financiamiento se efectuará con cargo al presupuesto institucional de la entidad, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público", aclara el Cenares en su carta al MEF.

El mandatario afirmó que la puesta en marcha de estos beneficios no presentaría mayores dificultades, siempre y cuando se aseguren los recursos correspondientes

Cenares pagará gratificaciones

El Cenares pagará los beneficios laborales ya vigente para sus trabajadores CAS. Pero primero necesitará la opinión favorable del MEF, tal como señalaba la norma aprobada (Ley N° 32563).

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Así, según el sustento técnico que presentaron, resaltan la siguiente la proyección del gasto institucional a raíz de estos nuevos pagos a los trabajadores CAS:

En gratificaciones el monto anual asciende a S/819 mil 28,79

Para el pago de CTS el monto anual asciende a S/309 mil 273,36.

El MEF no dará presupuesto extra este 2026 para el pago de gratificaciones y CTS de los trabajadores CAS. - Crédito Andina

Como se sabe, este solo es un órgano del Minsa, para los otros trabajadores CAS aún está pendiente que el ministerio se pronuncie. Sin embargo, la Ley obliga a cumplirse. Solo está pendiente que la institución señale que hay presupuesto y que están haciendo las modificaciones de recursos que asegure su pago.

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Entidades confirman pago de gratificaciones CAS

Si bien aún falta que entidades grandes como el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación confirmen que están haciendo las gestiones para el pago de gratificación de los trabajadores CAS (esto es lo que piden los mismos empleados, para saber que la entidad cumplirá con la Ley y así estar tranquilos), ya otros ministerios e instituciones han avisado que tienen recursos (o los están gestionando) para pagar el beneficio de julio.

Ministerio de Justicia ya habría confirmado que pagará la 'grati' de los CAS. Pero aún faltan otros ministerios. - Crédito Difusión

Como se sabe, el MEF ha señalado que no dará presupuesto adicional este 2026 para financiar estos pagos. Así, estas son todas las que han confirmado el depósito con sus recursos, a la fecha:

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Ministerio del Interior Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Ministerio de Energía y Minas Ministerio de Cultura Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Vivienda Ministerio de Transportes y Comunicaciones Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo: MEF dio opinión favorable a sus modificaciones presupuestarias para hacer cumplir la Ley Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú Universidad Nacional de Huancavelica Municipalidad de San Luis Instituto Geofísico del Perú Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA): MEF dio opinión favorable a sus modificaciones presupuestarias para hacer cumplir la Ley. Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).