Perú

Trabajadores CAS piden a Minedu y Minsa confirmar el pago de su gratificación de julio

Ya más de diez entidades del Estado, entre ministerios, universidades y otros organismos, han aclarado que están ajustando sus presupuestos para pagar la Ley 32563

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Fachada del Minedu y del Minsa
Los trabajadores CAS esperan comunicados de Minedu y Minsa para tener seguridad sobre el pago de la gratificación en julio. - Crédito Composición Infobae/Andina/Renato Pajuelo

La Ley 32563 ya está vigente y viabilizará que se paguen las dos gratificaciones y la CTS a los trabajadores CAS del sector público cada año. Esta obliga a las entidades a que la aplique. Sin embargo, a pesar de esto, se generan dudas e incertidumbre, dada las observaciones del Ministerio de Economía y Finanzas sobre el impacto en el costo fiscal de esta medida.

Como se sabe el MEF no estará dando presupuesto extra para pagar estos beneficios, sino que esto correrá con el presupuesto de cada entidad. Así, si bien ya once organismos han revelado que se ajustarán a la Ley, y sí tienen para pagar estos beneficios laborales, aún algunas otras no se pronuncian para la tranquilidad de sus empleados CAS.

Este es el caso de dos de las entidades más grandes y con fuertes gremios, que son el Ministerio de Educación y el de Salud (el Minedu y el Minsa), donde los trabajadores CAS están a la espera de algún comunicado, tal como las otras entidades, donde aseguren que la entidad cuenta con el presupuesto, o que está haciendo las gestiones, para poder realizar el pago de gratificaciones para julio de 2026.

trabajadores CAS revisando documento
Los trabajadores CAS recibirán su gratificación junto con el sector privado en julio. - Crédito Andina

¿Qué ministerios confirmaron el pago?

Al menos once entidades del Estado estarán viabilizando los pagos de gratificaciones para que los reciban los trabajadores CAS en julio de este año, en aplicación de la reciente Ley aprobada y promulgada. Esto mismo fue informado por las instituciones hacia sus trabajadores a través de comunicados.

Los ministerios que ya confirmaron que se pagarán estas gratificaciones en julio son las siguientes:

  1. Ministerio del Interior
  2. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
  3. Ministerio de Energía y Minas
  4. Ministerio de Cultura
  5. Ministerio de Relaciones Exteriores
  6. Ministerio de Vivienda.
Ministerio de Justicia. (Foto: Agencia Andina)
Ministerio de Justicia ya habría confirmado que pagará la 'grati' de los CAS. Pero aún faltan otros ministerios. - Crédito Difusión

Asimismo, las siguientes entidades confirmaron el pago:

  1. Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu)
  2. Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú
  3. Universidad Nacional de Huancavelica
  4. Municipalidad de San Luis
  5. Instituto Geofísico del Perú.

Hasta la fecha, sin embago, ni el Ministerio de Salud ni el Ministerio de Educación han comunicado a los trabajadores sí están realizando las gestiones para viabilizar este pago con su presupuesto. Como se sabe, estas obligadas por la Ley

Otros efectos de la Ley 32563 a hacerlo, pero igual sus trabajadores esperan un anuncio para mantenerse tranquilos sobre la situación de sus pagos.

Reformas tributarias del MEF buscan cerrar vacíos normativos y fortalecer la lucha contra la evasión. (Foto: Agencia Andina)
El MEF confirma que el Gobierno no dará más presupuesto a entidades para financiar las gratificaciones de los CAS. - Crédito Andina

Otros cambios de la Ley

Como se sabe, la Ley también conlleva cambios sobre los contratos CAS. Con la promulgación de la Ley de CAS con derechos (’grati’ y CTS), la duración del contrato administrativo de servicios a plazo determinado “no podrá ser mayor al período que corresponde al año fiscal respectivo”.

Así, un trabajador CAS en enero de 2026 solo podrá tener un contrato hasta ese año. No se precisa más, pero inclusive si un CAS entrara a trabajar a medio año, esto tendría que hacerse así.

Adicionalente, este plazo de trabajo por un año (máximo) podrá “prorrogarse o renovarse anualmente siempre que persista el motivo de su contratación y se cuente con la disponibilidad presupuestaria, conforme con las disposiciones normativas vigentes en las leyes anuales de presupuesto del sector público”. Pero esta prórroga solo podrá darse, salvo la suplencia, por un plazo máximo de cinco años. ¿Y qué pasa entonces con el trabajador? “Cuando se demuestre que en un contrato administrativo de servicios a plazo determinado se supera el plazo máximo de prórrogas o renovaciones, el plazo que exceda el plazo máximo es nulo”.

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