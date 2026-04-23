Perú

Magaly Medina bajo la lupa: la justicia ordena proteger la estabilidad emocional de Yahaira Plasencia

La cantante de salsa logró que la Prefectura de Lima le otorgue garantías personales frente a la conductora de espectáculos, un hecho que considera esencial para frenar la violencia psicológica en su contra

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Yahaira Plasencia y Magaly Medina
La Prefectura de Lima otorgó garantías personales a Yahaira Plasencia contra Magaly Medina por presunta violencia psicológica.

Yahaira Plasencia obtuvo garantías personales a su favor tras una resolución de la Prefectura de Lima en el marco del proceso legal que mantiene contra Magaly Medina. La medida fue celebrada por la cantante, quien la considera un paso clave en su defensa frente a los presuntos actos de violencia psicológica que ha denunciado y que, según su abogada, podrían sentar un precedente importante en la protección de las mujeres que enfrentan situaciones similares en el ámbito mediático.

La noticia fue compartida por la propia Yahaira Plasencia a través de sus redes sociales. En un video publicado en Instagram, la intérprete de salsa anunció: “Me han otorgado las garantías personales contra la señora Magaly Medina para que cese la violencia psicológica hacia mi persona”.

Junto a ella, su abogada Keila destacó que la decisión es un gran logro legal y que “no tenemos por qué incitar y ser parte de violentar a una mujer a nivel nacional”.

El proceso y la resolución en contra de Magaly Medina

La resolución de la Prefectura de Lima, difundida públicamente por la artista, determina que Magaly Medina debe abstenerse de realizar acciones que puedan afectar la estabilidad emocional o la tranquilidad de Plasencia. El fallo señala que existe un contexto de riesgo y urgencia que justifica la medida preventiva y advierte sobre posibles consecuencias legales en caso de incumplimiento, incluidas acciones penales por resistencia o desobediencia a la autoridad.

Yahaira Plasencia y su abogada
La resolución obliga a Magaly Medina a abstenerse de acciones que afecten la estabilidad emocional o tranquilidad de Yahaira Plasencia.

El documento establece que ambas partes podrán impugnar la decisión según los procedimientos previstos por la normativa vigente sobre garantías personales. La abogada de Plasencia remarcó que la medida es relevante porque “significa un gran logro que no tenemos por qué incitar y ser parte de violentar a una mujer a nivel nacional”.

Esta acción se enmarca en el proceso judicial iniciado por Yahaira Plasencia contra Magaly Medina hace más de un año y medio, en el que la salsera denuncia a la conductora de televisión por difamación agravada. La defensa de la artista, liderada por Iván Paredes —exabogado de Medina—, sostiene que el programa de la presentadora utilizó términos como “runruna”, “escort”, “pet friendly” y “mascota” para referirse a Plasencia, lo que habría dañado su honor e imagen pública.

La denuncia, que solicita un millón y medio de soles como reparación civil, también incluye a productores y al canal ATV. El proceso está próximo a una audiencia oral virtual, programada para el 12 de mayo. Antes de acudir a la vía penal, la defensa de Plasencia envió una carta notarial exigiendo una rectificación pública, sin obtener respuesta.

Reacción de Magaly Medina

Magaly Medina ha rechazado las acusaciones de Yahaira Plasencia y cuestionó el contenido de la denuncia, alegando que se le atribuyen palabras que nunca pronunció. La conductora afirmó: “Yo no sé por qué, difamatoriamente, ponen en mi boca palabras que nunca dije”.

Yahaira Plasencia, junto a su abogada, la Dra. Keyla, comparten una gran noticia. La Prefectura le ha otorgado las garantías personales para que cese la violencia psicológica por parte de Magaly Medina. Video: Instagram Yahaira Plasencia

Medina reconoció haber usado el término “runruna” en otros contextos, pero no en referencia a Plasencia, y explicó que la palabra “score” fue utilizada en base a declaraciones de Sergio George. La presentadora también expresó su sorpresa al ver que Iván Paredes, quien fue su abogado principal en el pasado, ahora defiende a Plasencia y calificó la seguidilla de demandas en su contra como parte de una campaña organizada.

El caso ha generado opiniones divididas en redes sociales y en la opinión pública. Los seguidores de Yahaira Plasencia celebran la medida y destacan la importancia de proteger la dignidad de las mujeres en el espectáculo, mientras que otros defienden la libertad de expresión y el estilo directo de Medina.

La defensa de la cantante insiste en que la denuncia busca sentar un precedente sobre el trato mediático hacia las mujeres y frenar la normalización de insultos y violencia de género desde los medios. El proceso judicial continuará con la audiencia clave del 12 de mayo, donde ambas partes deberán argumentar sus posiciones ante el Poder Judicial. Mientras tanto, la otorgación de garantías personales a Yahaira Plasencia es vista como una victoria legal intermedia que refuerza su postura en la disputa.

Al celebrar la decisión, la artista envió un mensaje claro: “Ninguna mujer se lo merece. Gracias”. Plasencia afirmó que mantendrá informados a sus seguidores sobre el desarrollo del caso y reiteró su compromiso con la defensa de sus derechos y su integridad emocional.

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