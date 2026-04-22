Perú

Exabogado de Magaly Medina responde por posible denuncia ante el Colegio de Abogados: “No he violado ninguna norma”

Abogado Iván Paredes advierte sobre los límites del derecho a opinar y respalda demandas de Marisol y Yahaira Plasencia

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La conductora rechazó las acusaciones de Yahaira Plasencia y defendió el lenguaje de su programa. ATV/ Magaly TV La Firme.

La controversia entre la conductora Magaly Medina y su exabogado ha escalado a un nuevo nivel, trasladándose ahora al terreno ético y profesional. En medio de acusaciones públicas y advertencias de una posible denuncia ante el Colegio de Abogados, el letrado Iván Paredes ha decidido romper su silencio y explicar su posición con argumentos legales y ejemplos claros, buscando desmontar lo que considera una interpretación errónea del código de ética profesional.

El origen del conflicto

Todo comenzó cuando Magaly Medina anunció que denunciaría a su exrepresentante legal ante el Colegio de Abogados, alegando una presunta falta ética. El motivo: el abogado ahora patrocina a figuras como Yahaira Plasencia y la cantante Marisol, quienes han iniciado acciones legales contra la popular “Urraca”.

Ante esta situación, el letrado fue enfático al señalar que no existe ninguna infracción en su accionar. Según explicó, el punto central radica en un aspecto técnico: la inexistencia de un proceso previo entre sus actuales patrocinadas y su antigua clienta.

“Sí, dice que me va a denunciar en el Colegio de Abogados porque fui su abogado, pero el código de ética no sanciona al abogado que patrocina a otra persona que no haya tenido algún proceso con su primer cliente. Como en el caso de Yahaira, nunca tuvieron juicio de por medio entre ellas en la que yo patrociné a Magaly”, sostuvo a Trome.

Iván Paredes se defiende tras anuncio de Magaly Medina: “No he violado ninguna norma”. Captura: Magaly TV La Firme.
Iván Paredes se defiende tras anuncio de Magaly Medina: “No he violado ninguna norma”. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Existe conflicto de intereses?

Uno de los ejes de la polémica es el supuesto conflicto de intereses. Sin embargo, el abogado insiste en que esta figura no aplica en este caso. Según detalló, antes de asumir la defensa de sus nuevas clientas, revisó minuciosamente el marco normativo.

“Claro, cuando asumí el caso lo primero que hice fue ver el código de ética si había algún impedimento y no lo hay. Existe impedimento si soy abogado de uno de los que la ha denunciado, es decir si fuera abogado de Farfán, Porcella, Luis Cáceres, Carlos Zambrano quienes tuvieron juicios con la señora Magaly, y Yahaira y Marisol nunca tuvieron juicios contra ella. Así que sí puedo ser abogado de ellas”, explicó al medio citado.

Para Paredes, el criterio es claro: el impedimento surge únicamente cuando existe una relación directa previa en un mismo conflicto o proceso judicial, lo que —según recalca— no ocurrió en este caso.

Premier se refirió al futuro de Ivan Paredes Yataco. | INPE
Premier se refirió al futuro de Ivan Paredes Yataco. | INPE

La defensa de Marisol y la denuncia por discriminación

El conflicto no solo involucra a Yahaira Plasencia. El abogado confirmó que también representa a Marisol, conocida como “La Faraona”, quien ya ha iniciado acciones legales contra la conductora.

“Sí, soy abogado de Marisol, ya le enviamos carta notarial y Magaly también habló de eso en su programa. Lo de Marisol es por delito de discriminación”, afirmó.

Este nuevo frente legal se originó tras la emisión de un informe televisivo en el que, según la defensa, se habrían utilizado expresiones peyorativas hacia la artista. Para el abogado, este punto resulta clave, ya que abre el debate sobre los límites entre la libertad de expresión y el derecho al honor.

Abogado de Magaly Medina dejará de defenderla, anuncia Rodrigo González.
Abogado de Magaly Medina dejará de defenderla, anuncia Rodrigo González.

Libertad de expresión vs. derecho al honor

Durante la entrevista, Paredes recurrió a ejemplos cotidianos para explicar su postura jurídica. Su argumento central es que la libertad de opinión no puede utilizarse como escudo para justificar ataques o afirmaciones sin sustento.

“A ver, te lo explico de manera sencilla. Supongamos que yo mañana te estafó y tú, por algún motivo, no me denuncias. Pasa el tiempo y, al año siguiente, tú me estafas a mí. Entonces yo sí decido denunciarte. En ese caso, no puedes decir: ‘Oye, pero tú me estafaste antes’. El hecho de que yo haya cometido una falta previamente no te da derecho a cometer la misma falta ni invalida mi denuncia. Cada persona es dueña de decidir si denuncia o no. Una conducta no convalida la otra”, explicó.

El abogado insistió en que cada acto debe analizarse de forma independiente, sin intentar justificar una conducta basándose en antecedentes. “Exacto. Es lo mismo que decir: ‘Ella insultó antes, entonces yo también puedo insultarla’. No tiene nada que ver. Cada hecho es independiente y se evalúa por separado”, añadió.

Magaly fulmina a actor mexicano: “Es un NN y actúa como matón”. Captura: Magaly Tv La Firme.
Magaly fulmina a actor mexicano: “Es un NN y actúa como matón”. Captura: Magaly Tv La Firme.

Los límites de la opinión

Para Paredes, existe una línea clara que no debe cruzarse. “Muchas veces eso se usa como un camuflaje. Por ejemplo, si yo digo: ‘Opino que María Pérez es una prostituta’, no estoy ejerciendo un derecho de opinión, estoy incurriendo en un insulto o difamación. La libertad de opinión tiene límites, y uno de esos límites es el derecho al honor. No puedes escudarte en ‘yo opino’ para lanzar acusaciones graves”, afirmó.

Desde su perspectiva, permitir que la opinión lo justifique todo generaría un escenario peligroso en el que cualquier persona podría lanzar acusaciones sin pruebas. “Claro que no. Si no existieran límites, cualquiera podría decir: ‘Opino que él es un delincuente’, ‘opino que es un homicida’ u ‘opino que es corrupto’, sin pruebas. Eso sería gravísimo. La opinión no puede exceder la protección del honor de las personas”, agregó.

Iván Paredes se defiende tras anuncio de Magaly Medina: “No he violado ninguna norma”. Captura: Magaly TV La Firme.
Iván Paredes se defiende tras anuncio de Magaly Medina: “No he violado ninguna norma”. Captura: Magaly TV La Firme.

La relación previa con Magaly Medina

Más allá del plano legal, el caso también ha generado cuestionamientos en el ámbito personal y profesional. La cercanía previa entre el abogado y la conductora ha sido puesta bajo escrutinio.

Consultado sobre si su actual postura podría interpretarse como una contradicción, Paredes respondió que se trata de una percepción subjetiva.

“Esa es una apreciación subjetiva. Sin embargo, el rol profesional es independiente. Uno puede haber tenido una relación laboral en el pasado, pero eso no impide emitir una opinión o análisis jurídico cuando corresponde”, sostuvo.

Con esta declaración, el abogado busca separar claramente su vínculo pasado de su ejercicio actual, enfatizando que la ética profesional no se basa en percepciones personales, sino en normas concretas.

Iván Paredes se defiende tras anuncio de Magaly Medina: “No he violado ninguna norma”. Captura: Magaly TV La Firme.
Iván Paredes se defiende tras anuncio de Magaly Medina: “No he violado ninguna norma”. Captura: Magaly TV La Firme.

Un conflicto que podría escalar

El enfrentamiento entre Magaly Medina y su exabogado no parece cercano a resolverse. Por el contrario, todo apunta a que podría intensificarse en los próximos días, especialmente si la anunciada denuncia ante el Colegio de Abogados se concreta.

Mientras tanto, el abogado ha dejado en claro que continuará con la defensa de sus clientas y con las acciones legales emprendidas. Su postura es firme: no ha cometido ninguna falta ética y cuenta con el respaldo del marco normativo.

En este escenario, el caso no solo pone en el centro a figuras mediáticas, sino que también abre un debate más amplio sobre los límites de la libertad de expresión, la interpretación del código de ética y el alcance del derecho al honor en el contexto actual.

Iván Paredes se defiende tras anuncio de Magaly Medina: “No he violado ninguna norma”. Captura: Magaly TV La Firme.
Iván Paredes se defiende tras anuncio de Magaly Medina: “No he violado ninguna norma”. Captura: Magaly TV La Firme.

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