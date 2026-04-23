Perú

Exabogado de Magaly Medina amenaza con revelar chats privados: “Puedo levantar el secreto profesional”

La defensa de Yahaira Plasencia afirmó que tiene chats que involucrarían a la conductora y a personas de su entorno cercano

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La conductora rechazó las acusaciones de Yahaira Plasencia y defendió el lenguaje de su programa. ATV/ Magaly TV La Firme.

El abogado Iván Paredes, representante actual de la cantante Yahaira Plasencia, decidió responder públicamente a los cuestionamientos lanzados por la conductora Magaly Medina. Lo que inicialmente parecía un cruce de opiniones en televisión escaló rápidamente hacia un escenario más delicado, donde incluso se mencionó la posibilidad de revelar información confidencial.

La controversia se intensificó tras el anuncio de una posible denuncia contra el letrado ante el Colegio de Abogados, lo que motivó una reacción inmediata de su parte. Lejos de optar por el silencio, Iván Paredes utilizó sus redes sociales para emitir un mensaje directo, buscando fijar posición frente a lo que calificó como acusaciones.

En un video difundido públicamente, el abogado inició su descargo con una declaración frontal que evidenció su incomodidad ante la situación. “Soy Iván Paredes, ante las difamaciones vertidas por Magaly Medina debo señalar que ella ha señalado que me va denunciar en el Colegio de Abogados por la infracción del código de ética”, expresó al inicio de su pronunciamiento.

El abogado Iván Paredes respondió a Magaly Medina y aseguró que podría revelar información confidencial si se concreta una denuncia en su contra. Captura: Magaly TV La Firme.
El abogado Iván Paredes respondió a Magaly Medina y aseguró que podría revelar información confidencial si se concreta una denuncia en su contra. Captura: Magaly TV La Firme.

En su intervención, Paredes no solo respondió a nivel personal, sino que también apeló al marco legal para sustentar su posición. Según explicó, su rol como abogado de Yahaira Plasencia se encuentra dentro de los parámetros permitidos por la normativa vigente.

Debo señalar que el artículo 41 permite que yo pueda ser abogado de Yahaira Plasencia siempre y cuando no hayan tenido un proceso judicial”, precisó.

Sin embargo, más allá de la explicación técnica, el mensaje dejó entrever que el conflicto ya había superado el plano estrictamente jurídico para convertirse en un enfrentamiento público.

Premier se refirió al futuro de Ivan Paredes Yataco. | INPE
Premier se refirió al futuro de Ivan Paredes Yataco. | INPE

La advertencia que encendió la polémica

El punto más sensible del pronunciamiento llegó cuando Iván Paredes abordó la posibilidad de defenderse utilizando información que, en condiciones normales, estaría protegida por el secreto profesional. Sus palabras generaron inmediato impacto, ya que abren la puerta a una eventual exposición de comunicaciones privadas.

Ante una denuncia yo puedo defenderme ante esos ataques ilegítimos, y al defenderme puedo levantar el secreto profesional”, afirmó.

Esta frase marcó un antes y un después en el conflicto. La sola mención de levantar el secreto profesional implica un escenario extremo dentro del ejercicio del derecho, reservado generalmente para situaciones donde la defensa del propio abogado está en juego.

Abogado de Magaly Medina dejará de defenderla, anuncia Rodrigo González.
Abogado de Magaly Medina dejará de defenderla, anuncia Rodrigo González.

Chats y conversaciones bajo la lupa

Lejos de quedarse en una declaración general, el abogado fue más allá y aseguró contar con material que podría hacerse público si la situación lo amerita. Según indicó, se trataría de conversaciones que involucrarían directamente a la conductora y a una persona de su entorno cercano.

Yo tengo los chats de esa conversación no solo los tuyos sino también de esa persona de tu íntima confianza también tengo los chats”, sostuvo.

El abogado Iván Paredes respondió a Magaly Medina y aseguró que podría revelar información confidencial si se concreta una denuncia en su contra. Captura: Magaly TV La Firme.
El abogado Iván Paredes respondió a Magaly Medina y aseguró que podría revelar información confidencial si se concreta una denuncia en su contra. Captura: Magaly TV La Firme.

Reacciones y posibles escenarios

Tras la difusión del video, las reacciones no se hicieron esperar. En redes sociales, usuarios debatieron sobre la legalidad y la ética de las declaraciones del abogado, especialmente en lo referente al uso del secreto profesional como herramienta de defensa.

Algunos consideran que su postura es válida dentro de un contexto de ataque directo, mientras que otros advierten sobre los riesgos de normalizar la exposición de información confidencial en conflictos públicos.

Desde el punto de vista legal, la situación plantea interrogantes importantes: ¿hasta qué punto un abogado puede revelar información protegida? ¿Qué condiciones deben cumplirse para que esta acción sea considerada legítima? Estas preguntas quedan abiertas mientras el caso continua.

El abogado Iván Paredes respondió a Magaly Medina y aseguró que podría revelar información confidencial si se concreta una denuncia en su contra. Captura: Magaly TV La Firme.
El abogado Iván Paredes respondió a Magaly Medina y aseguró que podría revelar información confidencial si se concreta una denuncia en su contra. Captura: Magaly TV La Firme.

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